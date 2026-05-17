पीरियड के दौरान दर्द में एंडोमेट्रियसिस की जानकारी दी

डीएसओजी के मुख्य अध्यक्ष डॉ. भास्कर पाल ने धनबाद में एंडोमेट्रियसिस से संबंधित जागरूकता पैदा की। उन्होंने यह जानकारी दी कि पीरियड के दौरान दर्द होने पर तुरंत चिकित्सक से जांच कराएं। उन्होंने यह भी कहा कि एंडोमेट्रियसिस की जांच पद्धतियां और दवाएं हैं, जो इसे ठीक करने में मदद कर सकती हैं। एंडोमेट्रियसिस विभिन्न प्रकार की एक आम समस्या है। अगर आपको एंडोमीटर के निदान संकेत मिलते हैं, तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें।
डॉ. भास्कर पाल ने धनबाद सोसाइटी ऑफ आब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी (डीएसओजी) के 2®वें दिन एंडोमेट्रियोसिस (सूपा गर्भाशय) की जानकारी दी। उन्होंने इसे महिलाओं की एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या बताया और कहा कि पीरियड के दौरान दर्द होने पर तुरंत चिकित्सक से जांच कराएं। सोसाइटी के मुख्य अध्यक्ष डॉ.
भास्कर पाल ने कहा कि ये समस्या गर्भाशय के अंदर की परत, जो 'एंडोमेट्रियम' बोलती है, गर्भाशय के बाहर अंडाशय, फालोपियन ट्यूब और अन्य अंगों में पनपने लग जाती है। इससे पीरियड के समय रक्त बच्चेदानी में जमा हो जाता है, जिससे कई बार दर्द होता है। उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा यह बचपन का एक बड़ा कारण होता है, लेकिन ऐसे में समय पर अपने चिकित्सक से दिखाएं
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