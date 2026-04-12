पीलीभीत: पोते की मौत के गम में दादी ने की आत्महत्या, अवसाद से थीं पीड़ित

पीलीभीत में एक दुखद घटना में, पोते की मौत के गम में डूबी 58 वर्षीय दादी ने आत्महत्या कर ली। वह गहरे अवसाद से पीड़ित थीं और अपने पोते की याद में दुखी रहती थीं। घटना बीसलपुर के दुबे मोहल्ले की है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है।

संवाददाता, जागरण, पीलीभीत । अठारह वर्षीय हर्षित की मृत्यु से बुरी तरह टूट चुकीं दादी श्यामकली (58 वर्ष) अवसाद से घिर गईं। परिवार के सदस्य उन्हें सहारा देने का प्रयास करते थे। उन्हें संभालने की कोशिश करते, पर वह बार-बार हर्षित को याद करके रोती थीं। उन्होंने खाना-पीना भी छोड़ दिया था। रविवार को इसी अवसाद में उन्होंने फंदा लगाकर अपनी जान दे दी।

बीसलपुर के दुबे मोहल्ले में रहने वाली श्यामकली का परिवार खेती करता है। उनका अधिकतर समय पोते हर्षित के साथ बीतता था। पोते हर्षित से उन्हें विशेष लगाव था, क्योंकि वह दादी से बहुत प्यार करता था और उनका ध्यान रखता था। पांच अप्रैल को हर्षित जिरौनिया चौकी के पास पहुंच गया था, जहाँ एक वाहन की चपेट में आने से उसकी मृत्यु हो गई। इसकी खबर घर पहुंची तो श्यामकली बेहोश हो गईं।

परिजनों के अनुसार, दुर्घटना के दुःख से बाहर निकालने के लिए परिवार के सदस्य उनसे बार-बार बातें करते थे। उन्हें समझाते थे कि हर्षित को वापस नहीं लाया जा सकता, उन्हें खुद को संभालने की कोशिश करनी चाहिए। वह हर बात को अनसुना करती थीं, हर्षित को याद करके रोती थीं। धीरे-धीरे वह इस कदर अवसाद से ग्रस्त हुईं कि परिवार के सदस्यों से बात करना भी बंद कर दिया था। रविवार सुबह खाली पड़े पुराने मकान में फंदे से लटक गईं। काफी देर तक जब वह दिखाई नहीं दीं तो परिजनों ने उनकी तलाश की। उनका शव लटका देखकर पुलिस को सूचना दी गई।

पुलिस के मुताबिक, प्रारंभिक तौर पर अवसाद में आत्महत्या का मामला सामने आया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है, जिसके आधार पर आगे की जांच की जाएगी। श्यामकली के जीवन में हर्षित का स्थान बहुत महत्वपूर्ण था। हर्षित के प्रति उनका स्नेह अद्वितीय था। हर्षित के जाने के बाद, श्यामकली पूरी तरह से टूट गईं। उनकी जिंदगी का हर पहलू हर्षित से जुड़ा हुआ था, और उसकी मृत्यु ने उन्हें गहरा सदमा दिया।

परिवार के सदस्य लगातार उन्हें सांत्वना देने और संभालने की कोशिश करते रहे, लेकिन अवसाद इतना गहरा था कि श्यामकली इससे उबर नहीं पाईं। उन्होंने खाना-पीना छोड़ दिया और खुद को दुनिया से अलग कर लिया। यह एक दुखद स्थिति थी, जिसने पूरे परिवार को झकझोर कर रख दिया। उनकी मानसिक स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि उन्होंने आत्महत्या जैसा गंभीर कदम उठाया। यह घटना समाज में मानसिक स्वास्थ्य की गंभीरता को दर्शाती है और लोगों को इस बारे में जागरूक करने की आवश्यकता पर बल देती है।

इस घटना ने समाज में शोक और दुख की लहर पैदा कर दी है। हर कोई श्यामकली की पीड़ा को समझ रहा है और उनके प्रति सहानुभूति व्यक्त कर रहा है। यह घटना हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपने प्रियजनों के मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। हमें उन्हें सहारा देना चाहिए और उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश करनी चाहिए। अगर कोई अवसाद से पीड़ित है, तो उसे तुरंत चिकित्सा सहायता प्रदान करनी चाहिए।

श्यामकली की आत्महत्या एक दुःखद घटना है, लेकिन यह हमें मानसिक स्वास्थ्य के महत्व को समझने और इस दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करती है। परिवार और समाज को मिलकर ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए जो अवसाद से जूझ रहे हैं। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि ऐसे लोगों को उचित सहायता और समर्थन मिले ताकि वे आत्महत्या जैसे खतरनाक कदम उठाने से बच सकें। इस घटना के बाद, स्थानीय लोगों ने मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाने और जरूरतमंदों को सहायता प्रदान करने का संकल्प लिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।





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