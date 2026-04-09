पीलीभीत में प्रेम प्रसंग में निराशा के बाद इंजीनियर ने की आत्महत्या

पीलीभीत के कुमार होटल में बरेली के एक इंजीनियर ने कथित तौर पर जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि यह कदम प्रेम प्रसंग में निराशा के बाद उठाया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

जागरण संवाददाता, पीलीभीत । प्रेम प्रसंग में निराशा के बाद बरेली जिले की गैस कंपनी के इंजीनियर ने शहर के छतरी चौराहा स्थित कुमार होटल में जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। होटल मालिक की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच की। खबर मिलने पर परिजन भी मौके पर पहुंच गए। बेटे की मृत्यु से उनका रो-रोकर बुरा हाल है। बरेली के हाफिजगंज थाना क्षेत्र के योसलपुर गांव निवासी 27 वर्षीय दीपांशु का क्षेत्र की एक युवती से करीब पांच साल पहले प्रेम प्रसंग चल रहा था। कुछ समय बाद युवती की शहर के एक स्कूल में

शिक्षक के पद पर नौकरी लग गई। इस बीच दोनों की नजदीकियां कम होने लगीं। पांच साल की नजदीकी के बाद अगस्त 2025 में दोनों का शहर की सदर कोतवाली में एक दूसरे से दूर रहने का समझौता हुआ। लेकिन दीपांशु का उसके प्रति प्रेम कम नहीं हुआ। हालांकि अगस्त में ही दिल्ली में उसकी गेल गैस कंपनी में इंजीनियर के पद पर नौकरी लग गई। वह हाल ही में दिल्ली से कुछ दिन पहले ही घर आया था। उसके बाद एक अप्रैल को दिल्ली ड्यूटी जाने की बात कहकर निकला था। परिजनों के अनुसार, वह दिल्ली न जाकर पीलीभीत आ गया। वह चार अप्रैल से छतरी चौराहा स्थित कुमार होटल में ठहरा हुआ था। बुधवार रात दीपांशु ने होटल के कमरे में जहरीला पदार्थ खा लिया। हालत बिगड़ने पर उसने एक दिन पहले बने दोस्त को फोन पर जहर खाने की खबर दी। पहले तो युवक ने मजाक समझा, लेकिन बाद में उसकी हालत बिगड़ने की बात कहने पर वह होटल पहुंचा और कर्मचारियों को दीपांशु के जहर खाने की बात बताई। यह सुनकर कर्मचारी दंग रह गए। उन्होंने छत पर पहुंचकर कमरे में देखा तो दीपांशु बेहोशी की हालत में जमीन पर पड़ा था। इसकी खबर उन्होंने होटल मालिक को दी। उनकी सूचना पर 112 पुलिस पहुंची और कर्मचारियों की मदद से दीपांशु को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। लेकिन वहां इलाज के दौरान रात करीब 11 बजे उसकी मृत्यु हो गई। इधर पहुंचे परिजनों को बेटे की मृत्यु की डॉक्टरों ने जानकारी दी, इस पर वे विलाप करने लगे। इसके बाद पुलिस ने दोबारा होटल पहुंचकर मामले की जांच की, इस दौरान सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी देखी गईं। सुनगढ़ी कोतवाली प्रभारी निरीक्षक नरेश त्यागी ने बताया कि मामले की सूचना पर पुलिस बल के साथ पहुंचे थे। परिजनों की ओर से कोई शिकायत नहीं की गई है। यदि शिकायत की जाती है, तो जांच की जाएगी।\यह घटना प्रेम प्रसंग में निराशा के कारण आत्महत्या का एक दुखद उदाहरण है। दीपांशु, जो एक युवा इंजीनियर था, ने अपनी प्रेमिका के साथ रिश्ते में आई दरार के बाद अपनी जान लेने का फैसला किया। इस घटना ने एक बार फिर प्रेम, रिश्तों और मानसिक स्वास्थ्य के महत्व पर प्रकाश डाला है। यह घटना दर्शाती है कि प्रेम में विफलता का दर्द कितना गहरा हो सकता है और यह लोगों को आत्महत्या जैसे गंभीर कदम उठाने के लिए प्रेरित कर सकता है। परिवार और दोस्तों के लिए यह एक गहरा सदमा है, जो अपने प्रियजन को खोने का दर्द झेल रहे हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है और इस दुखद घटना के पीछे के कारणों का पता लगाने की कोशिश कर रही है। आत्महत्या एक जटिल मुद्दा है जिसके कई कारण हो सकते हैं, जिनमें मानसिक स्वास्थ्य की समस्याएं, रिश्तों में तनाव, आर्थिक कठिनाइयां और सामाजिक अलगाव शामिल हैं। इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए, मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना, लोगों को मदद मांगने के लिए प्रोत्साहित करना और संकट में फंसे लोगों को समर्थन प्रदान करना आवश्यक है। यह घटना समाज के लिए एक चेतावनी है कि हमें अपने रिश्तों और मानसिक स्वास्थ्य के प्रति अधिक संवेदनशील होने की आवश्यकता है।\इस घटना में कई पहलू हैं जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। सबसे पहले, यह प्रेम संबंधों में जटिलताओं और विफलताओं के दर्द को उजागर करता है। दीपांशु की कहानी प्रेम में निराशा से जूझ रहे लोगों के लिए एक चेतावनी है। दूसरा, यह मानसिक स्वास्थ्य के महत्व को रेखांकित करता है। मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं को अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए और पीड़ित व्यक्ति को तुरंत सहायता प्रदान की जानी चाहिए। तीसरा, यह समाज में आत्महत्या के प्रति जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर देता है। आत्महत्या एक गंभीर समस्या है और इसे रोकने के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। परिवार, दोस्तों और समाज को संकट में फंसे लोगों को समर्थन देना चाहिए और उन्हें मदद मांगने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। इस घटना से हमें यह सीख मिलती है कि हमें दूसरों के प्रति अधिक संवेदनशील और सहायक बनने की आवश्यकता है। हमें मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों को गंभीरता से लेना चाहिए और संकट में फंसे लोगों को उचित सहायता प्रदान करनी चाहिए। यह एक दुखद घटना है, लेकिन यह हमें प्रेम, रिश्तों और मानसिक स्वास्थ्य के महत्व के बारे में महत्वपूर्ण सबक सिखाती है





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