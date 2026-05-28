पीलीभीत टाइगर रिजर्व में होमस्टे और रिसॉर्ट्स की जांच शुरू, पर्यटक सुरक्षा को प्राथमिकता

पीलीभीत टाइगर रिजर्व के कलीनगर तहसील में पर्यटकों की बढ़ती संख्या और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन ने होमस्टे और रिसॉर्ट्स की सघन जांच शुरू कर दी है। डीएम के निर्देश पर चल रहे इस अभियान के तहत तहसीलदार वीरेंद्र सिंह की नेतृत्व में बनी प्रशासनिक टीम क्षेत्र में संचालित होम स्टे और रिसार्ट की गहन जांच कर रही है।

पीलीभीत टाइगर रिजर्व के कलीनगर तहसील में पर्यटकों की बढ़ती संख्या और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन ने होमस्टे और रिसॉर्ट्स की सघन जांच शुरू कर दी है। डीएम के निर्देश पर चल रहे इस अभियान के तहत तहसीलदार वीरेंद्र सिंह की नेतृत्व में बनी प्रशासनिक टीम क्षेत्र में संचालित होम स्टे और रिसार्ट की गहन जांच कर रही है। वर्तमान में कलीनगर तहसील में 18 होम स्टे संचालित हैं और दर्जनों नए होमस्टे एवं रिसार्ट निर्माणाधीन हैं। जांच के दौरान आग से बचाव की व्यवस्था, रात्रि विश्राम की सुविधाओं की सुरक्षा, सीसीटीवी कैमरे, कर्मचारियों का रिकार्ड और आपातकालीन प्रणालियों का ऐंकण किया जा रहा है। साथ ही होमस्टे संचालकों की पूरी जानकारी एकत्र हो रही है और विदेशों से आने पर्यटकों का रिकार्ड बनाया जा रहा है। कलीनगर तहसील नेपाल की अंतरराष्ट्रीय सीमा के करीब स्थित है, इसलिए प्रशासन रक्षा तंत्रों के प्रति अतिरिक्त सतर्कता बरत रहा है। सभी होमस्टे और रिसार्ट को निर्धारित मानकों के अनुरूप कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। अभियान का मुख्य उद्देश्य पर्यटकों को सुरक्षित वातावरण प्रदान करना और क्षेत्र में संचालित सभी आवासीय और आरामगृहों का शासनी दिशानिर्देशों तथा सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करना है। यह जांच उन्होंंनों के आधार पर हो रही है कि टाइगर रिजर्व के किनारे बने होमस्टे और रिसार्ट में रहने वाले पर्यटकों की सुरक्षा, सुविधाओं और समस्त विनिर्देशों की पालना होनी चाहिए.

पीलीभीत टाइगर रिजर्व के कलीनगर तहसील में पर्यटकों की बढ़ती संख्या और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन ने होमस्टे और रिसॉर्ट्स की सघन जांच शुरू कर दी है। डीएम के निर्देश पर चल रहे इस अभियान के तहत तहसीलदार वीरेंद्र सिंह की नेतृत्व में बनी प्रशासनिक टीम क्षेत्र में संचालित होम स्टे और रिसार्ट की गहन जांच कर रही है। वर्तमान में कलीनगर तहसील में 18 होम स्टे संचालित हैं और दर्जनों नए होमस्टे एवं रिसार्ट निर्माणाधीन हैं। जांच के दौरान आग से बचाव की व्यवस्था, रात्रि विश्राम की सुविधाओं की सुरक्षा, सीसीटीवी कैमरे, कर्मचारियों का रिकार्ड और आपातकालीन प्रणालियों का ऐंकण किया जा रहा है। साथ ही होमस्टे संचालकों की पूरी जानकारी एकत्र हो रही है और विदेशों से आने पर्यटकों का रिकार्ड बनाया जा रहा है। कलीनगर तहसील नेपाल की अंतरराष्ट्रीय सीमा के करीब स्थित है, इसलिए प्रशासन रक्षा तंत्रों के प्रति अतिरिक्त सतर्कता बरत रहा है। सभी होमस्टे और रिसार्ट को निर्धारित मानकों के अनुरूप कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। अभियान का मुख्य उद्देश्य पर्यटकों को सुरक्षित वातावरण प्रदान करना और क्षेत्र में संचालित सभी आवासीय और आरामगृहों का शासनी दिशानिर्देशों तथा सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करना है। यह जांच उन्होंंनों के आधार पर हो रही है कि टाइगर रिजर्व के किनारे बने होमस्टे और रिसार्ट में रहने वाले पर्यटकों की सुरक्षा, सुविधाओं और समस्त विनिर्देशों की पालना होनी चाहिए





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