पीलीभीत में ड्यूटी के दौरान होमगार्ड की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु: भाई का आरोप

ड्यूटी के दौरान एक होमगार्ड अशोक कुमार की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। उनके भाई ने अधिकारियों पर इलाज में लापरवाही और सूचना छिपाने का आरोप लगाया है। मृतक के स्वजन ने विभागीय अधिकारियों व कर्मचारियों पर समय से इलाज न कराने और सूचना छिपाने का आरोप लगाया है। उन्होंने आरोप किया है कि यदि सुबह ही उन्हें सूचना मिल जाती, तो वे बेहतर इलाज करा लेते।

पीलीभीत: ड्यूटी पर होमगार्ड की थमी सांसें; भाई का आरोप- 'समय पर इलाज मिलता तो बच जाती जान पीलीभीत में ड्यूटी के दौरान एक होमगार्ड अशोक कुमार की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। उनके भाई ने अधिकारियों पर इलाज में लापरवाही और सूचना छिपापुलिस लाइन स्थित जिला नियंत्रण कक्ष (डीसीआरबी) में ड्यूटी पर तैनात एक होमगार्ड की गुरुवार को संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। दोपहर में तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। मृतक के स्वजन ने विभागीय अधिकारियों व कर्मचारियों पर समय से इलाज न कराने और सूचना छिपाने का आरोप लगाया है। गजरौला थाना क्षेत्र के गांव सराय सुंदरपुर निवासी अशोक कुमार (40 वर्ष) पुत्र हरीराम होमगार्ड के पद पर तैनात थे। उनकी ड्यूटी एक मई से 31 मई तक के लिए पुलिस लाइन स्थित जिला नियंत्रण कक्ष में लगी थी.

पीलीभीत: ड्यूटी पर होमगार्ड की थमी सांसें; भाई का आरोप- 'समय पर इलाज मिलता तो बच जाती जान पीलीभीत में ड्यूटी के दौरान एक होमगार्ड अशोक कुमार की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। उनके भाई ने अधिकारियों पर इलाज में लापरवाही और सूचना छिपापुलिस लाइन स्थित जिला नियंत्रण कक्ष (डीसीआरबी) में ड्यूटी पर तैनात एक होमगार्ड की गुरुवार को संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। दोपहर में तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। मृतक के स्वजन ने विभागीय अधिकारियों व कर्मचारियों पर समय से इलाज न कराने और सूचना छिपाने का आरोप लगाया है। गजरौला थाना क्षेत्र के गांव सराय सुंदरपुर निवासी अशोक कुमार (40 वर्ष) पुत्र हरीराम होमगार्ड के पद पर तैनात थे। उनकी ड्यूटी एक मई से 31 मई तक के लिए पुलिस लाइन स्थित जिला नियंत्रण कक्ष में लगी थी





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