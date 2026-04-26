पी.वी. सिंधु के माथे पर दिखा 'टेंपल' डिवाइस: जानिए क्या है और क्यों पहन रही हैं

बैडमिंटन टूर्नामेंट में पी.वी. सिंधु के माथे पर दिखे एक अनोखे डिवाइस 'टेंपल' ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है। जानिए यह क्या है, कैसे काम करता है और सिंधु ने इसे क्यों पहना है।

डेनमार्क के होर्सेंस शहर में थॉमस और उबर कप बैडमिंटन टूर्नामेंट चल रहा है, लेकिन इस समय सबकी निगाहें भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पी.

वी. सिंधु पर टिकी हुई हैं। सिंधु ने कोर्ट पर शानदार प्रदर्शन करके मुकाबला जीता, लेकिन उनसे ज्यादा चर्चा का विषय बना उनका माथे पर लगा एक छोटा सा उपकरण, जिसे 'टेंपल' कहा जा रहा है। सोशल मीडिया पर फैंस इस डिवाइस के बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं - यह क्या है और सिंधु ने इसे क्यों पहना है?

टेंपल डिवाइस, जोमैटो के संस्थापक दीपिंदर गोयल द्वारा विकसित किया गया एक वियरेबल गैजेट है। यह लगभग एक इंच आकार का है और आसानी से माथे पर लगाया जा सकता है। इसकी सबसे खास बात यह है कि यह माथे में रक्त के प्रवाह को रियल-टाइम में मॉनिटर करता है। यह खिलाड़ी की मानसिक स्थिति, यानी कॉग्निशन को ट्रैक करने में सक्षम है। रिपोर्ट्स के अनुसार, टेंपल ब्लूटूथ जैसी किसी तकनीक का उपयोग नहीं करता है और एक बार चार्ज करने पर यह 3 से 4 घंटे तक चल सकता है। फिलहाल यह डिवाइस टेस्टिंग के चरण में है और अभी आम लोगों के लिए बाजार में उपलब्ध नहीं है। सिंधु ने मैच के दौरान टेंपल क्यों पहना?

यह डिवाइस यूजर को उसके शरीर, खासकर मस्तिष्क से संबंधित डेटा प्रदान करता है। सिंधु के लिए, यह भविष्य में बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण साधन बन सकता है। दरअसल, सिंधु 2028 के ओलंपिक खेलों में भाग लेने की योजना बना रही हैं और इसके लिए अपनी फिटनेस पर लगातार ध्यान दे रही हैं। उनके पति, वेंकट दत्त साई, इस डिवाइस की टेस्टिंग और परिणामों का विश्लेषण कर रहे हैं। वेंकट एक तकनीकी विशेषज्ञ हैं और उनका मानना है कि यह डिवाइस सिंधु को उनकी परफॉर्मेंस को और बेहतर बनाने के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान कर सकता है। सिंधु ने हाल ही में दो घंटे के भीतर मैच जीतकर कहा था कि उनका शरीर उन्हें बता रहा है कि वे अब 19 साल की नहीं रहीं। ऐसे में, टेंपल जैसे उपकरण थकान और रिकवरी को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या यह डिवाइस खेलों में कोई क्रांति ला पाता है। अगर सिंधु को इससे फायदा होता है, तो भविष्य में अन्य खिलाड़ी भी इसे अपनाने के लिए प्रेरित हो सकते हैं। यह तकनीक खिलाड़ियों को उनकी शारीरिक और मानसिक सीमाओं को समझने और उन्हें पार करने में मदद कर सकती है, जिससे खेल जगत में एक नया आयाम खुल सकता है। इस डिवाइस के माध्यम से प्राप्त डेटा का उपयोग करके, खिलाड़ी अपनी ट्रेनिंग और रणनीति को और अधिक प्रभावी बना सकते हैं। टेंपल डिवाइस, खेल विज्ञान और प्रौद्योगिकी के संगम का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जो खिलाड़ियों को बेहतर प्रदर्शन करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता कर सकता है। यह डिवाइस न केवल सिंधु के लिए, बल्कि सभी खिलाड़ियों के लिए एक आशा की किरण साबित हो सकता है, जो अपनी सीमाओं को चुनौती देना चाहते हैं और खेल में उत्कृष्टता प्राप्त करना चाहते हैं। इस उपकरण के विकास और परीक्षण से प्राप्त जानकारी भविष्य में खेल जगत में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकती है





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