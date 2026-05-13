पुडुचेरी के नए मुख्यमंत्री एन. रंगासामी ने कार्यभार संभाला, बोले- लोगों की भलाई के लिए योजनाएं लागू करेंगे

पुडुचेरी के नए मुख्यमंत्री एन. रंगासामी ने बुधवार को कार्यभार संभाला। उन्होंने कहा, लोगों की भलाई के लिए सभी जरूरी योजनाओं को और भी ज्यादा असरदार तरीके से लागू करना हमारा फर्ज है। उन्होंने कहा, हम निश्चित रूप से इस जिम्मेदारी को पूरी शिद्दत से निभाएंगे। पुडुचेरी को सिंगापुर की तरह करेंगे विकसित : एन. रंगासामी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पुडुचेरी के नए मुख्यमंत्री के तौर पर एन. रंगासामी ने बुधवार को कार्यभार संभाला लिया। इससे पहले पुडुचेरी के उपराज्यपाल के.

कैलाशनाथन ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन मौजूद थे। एन. रंगासामी ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस (AINRC) के संस्थापक भी हैं और राज्य में भाजपा गठबंधन में है। समारोह के तुरंत बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए, मुख्यमंत्री ने मतदाताओं के प्रति आभार व्यक्त किया और नई बनी NDA सरकार की प्राथमिकताओं के बारे में बताया। उन्होंने कहा, लोगों की भलाई के लिए सभी जरूरी योजनाओं को और भी ज्यादा असरदार तरीके से लागू करना हमारा फर्ज है। हम निश्चित रूप से इस जिम्मेदारी को पूरी शिद्दत से निभाएंगे। पुडुचेरी को सिंगापुर की तरह करेंगे विकसित : एन. रंगासाम





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