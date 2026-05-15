पुणे पुलिस, अपराध शाखा और एटीएस की संयुक्त टीम मामले की जांच कर रही है। पुणे के मंजरी इलाके का रहने वाला शिवाजी राठौड़ उषा किरण अस्पताल के शौचालय में बना बम लेकर फरार हो गया था, लेकिन उसे पकड़ने में टीम ने सफलता हासिल की रही है। बम रखने के बाद उसने अस्पताल के लिए गए पैसे कपड़ो में दबाकर रखे थे। पुणे के एक निजी अस्पताल में आईइडी रखने के आरोप में गिरफ्तार व्यक्ति ने पैसे वसूलने के लिए ऐसी योजना बनाई क्योंकि उसका इलाज के लिए पैसे नहीं थे। जांच के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया है।
पुणे बम मामले में बड़ा खुलासा: अस्पताल में इलाज के पैसे वसूलने के लिए रखा था नकली IED पुणे के एक निजी अस्पताल में आईइडी रखने के आरोप में गिरफ्तार व्यक्ति ने अस्पताल से पैसे वसूलने के लिए ऐसा किया, क्योंकि उसके पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे। एक अधिकारी ने बताया कि महाराष्ट्र के आतंकवाद रोधी दस्ते (एटीएस) ने पुणे के एक निजी अस्पताल से संवर्धित विस्फोटक उपकरण (आइईडी) बरामद किए जाने के संबंध में रेलवे सुरक्षा बल की मदद से नागपुर में शालीमार एक्सप्रेस से आरोपित शिवाजी राठौड़ को पकड़ा है, जो फरार होने की फिराक में था। राठौड़ पुणे के मंजरी इलाके का रहने वाला है, जहां उसकी एक दुकान है। पुणे के हडपसर स्थित ऊषा किरण अस्पताल के शौचालय में बुधवार शाम विस्फोटक उपकरण बरामद किया गया, जिसे बम निरोधक दस्ते ने सुरक्षित तरीके से निष्क्रिय कर दिया। पुणे पुलिस, अपराध शाखा और एटीएस की संयुक्त टीम मामले की जांच कर रही है.
पुणे बम मामले में बड़ा खुलासा: अस्पताल में इलाज के पैसे वसूलने के लिए रखा था नकली IED पुणे के एक निजी अस्पताल में आईइडी रखने के आरोप में गिरफ्तार व्यक्ति ने अस्पताल से पैसे वसूलने के लिए ऐसा किया, क्योंकि उसके पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे। एक अधिकारी ने बताया कि महाराष्ट्र के आतंकवाद रोधी दस्ते (एटीएस) ने पुणे के एक निजी अस्पताल से संवर्धित विस्फोटक उपकरण (आइईडी) बरामद किए जाने के संबंध में रेलवे सुरक्षा बल की मदद से नागपुर में शालीमार एक्सप्रेस से आरोपित शिवाजी राठौड़ को पकड़ा है, जो फरार होने की फिराक में था। राठौड़ पुणे के मंजरी इलाके का रहने वाला है, जहां उसकी एक दुकान है। पुणे के हडपसर स्थित ऊषा किरण अस्पताल के शौचालय में बुधवार शाम विस्फोटक उपकरण बरामद किया गया, जिसे बम निरोधक दस्ते ने सुरक्षित तरीके से निष्क्रिय कर दिया। पुणे पुलिस, अपराध शाखा और एटीएस की संयुक्त टीम मामले की जांच कर रही है
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