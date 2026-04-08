पुणे में 12.31 करोड़ रुपये की साइबर धोखाधड़ी: शेयर-ट्रेडिंग के नाम पर डॉक्टर से ठगी

पुणे में एक 75 वर्षीय डॉक्टर को ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग के नाम पर 12.31 करोड़ रुपये का चूना लगा दिया गया। आरोपियों ने कुछ ही महीनों में 8-10% रिटर्न का वादा किया था। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

पुणे , महाराष्ट्र में एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां हडपसर इलाके के एक 75 वर्षीय जनरल फिजिशियन को साइबर अपराध ियों ने ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग के नाम पर 12.

31 करोड़ रुपये का चूना लगा दिया। यह घटना 30 जनवरी से 20 मार्च के बीच घटी, जिसमें आरोपियों ने डॉक्टर को कुछ ही महीनों में शेयर-ट्रेडिंग में निवेश पर 8 से 10 प्रतिशत रिटर्न देने का लालच दिया था। इस धोखेधड़ी में डॉक्टर ने महज 39 दिनों के भीतर अपनी पूरी रकम गंवा दी। पुलिस जांच में पता चला है कि पीड़ित डॉक्टर का बेटा भी एक प्रतिष्ठित डॉक्टर है। पुलिस ने बताया कि ठगों ने पीड़ित को लगातार 30 लाख रुपये से लेकर 3 करोड़ रुपये तक की रकम ट्रांसफर करने के लिए फुसलाया। इस साल पुणे शहर में दर्ज साइबर फ्रॉड के मामलों में, यह रकम के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा मामला है।\पुलिस अधिकारी स्वप्नाली शिंदे ने इस घटना के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि आरोपियों ने शेयर खरीदने और बेचने के लिए डॉक्टर को एक ऑनलाइन मोबाइल एप्लिकेशन का लिंक भेजा। डॉक्टर ने उस लिंक पर क्लिक करके ऐप डाउनलोड किया और शेयर खरीदना शुरू कर दिया, लेकिन उन्हें शुरुआत में ज्यादा मुनाफा नहीं हुआ। इसके बाद, ग्रुप एडमिन ने डॉक्टर से संपर्क किया और उन्हें अधिक मूल्य वाले शेयर खरीदने की सलाह दी। जब डॉक्टर ने ऐसा करने की सहमति दी, तो ग्रुप एडमिन ने उन्हें शेयर खरीदने में मदद करने का वादा किया और उनसे पैसे ट्रांसफर करने को कहा। ठगों ने जनरल फिजिशियन को आठ अलग-अलग बैंक खातों की जानकारी दी और पीड़ित ने उनमें कुल 12.31 करोड़ रुपये ट्रांसफर कर दिए। बाद में, शेयर-ट्रेडिंग ऐप ने डॉक्टर को 54 करोड़ रुपये का मुनाफा दिखाया, लेकिन जब उन्होंने मुनाफे को बेचने का प्रयास किया, तो ठगों ने उनसे और पैसे की मांग शुरू कर दी, जिसके बाद उन्हें एहसास हुआ कि वे ठगे गए हैं।\इस घटना ने ऑनलाइन फ्रॉड के बढ़ते खतरे को उजागर किया है, जिसमें भोले-भाले लोगों को आकर्षक रिटर्न का लालच देकर फंसाया जाता है। पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश जारी है। पुलिस अधिकारी ने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी अज्ञात स्रोत से आने वाले निवेश प्रस्तावों पर सावधानी बरतें और किसी भी प्रकार के ऑनलाइन निवेश से पहले अच्छी तरह से जांच पड़ताल करें। उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि का पता चलने पर तुरंत पुलिस को सूचित करें। इस तरह की धोखाधड़ी से बचने के लिए, लोगों को वित्तीय सुरक्षा के बारे में जागरूक होने और अपनी व्यक्तिगत और वित्तीय जानकारी को सुरक्षित रखने की आवश्यकता है। यह घटना साइबर अपराध की बढ़ती जटिलता और इसके खिलाफ प्रभावी निवारक उपायों की आवश्यकता को भी दर्शाती है। पुलिस लोगों को साइबर सुरक्षा के बारे में शिक्षित करने और ऐसे अपराधों को रोकने के लिए जागरूकता अभियान चलाने पर भी जोर दे रही है





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पुणे साइबर धोखाधड़ी शेयर-ट्रेडिंग ठगी ऑनलाइन फ्रॉड

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