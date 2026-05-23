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पुणे मेट्रो में पानी टपकने की वीडियो ने शहर की नई मेट्रो व्यवस्था पर सवाल उठाए

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पुणे मेट्रो में पानी टपकने की वीडियो ने शहर की नई मेट्रो व्यवस्था पर सवाल उठाए
पुणे में मेट्रोहोती बारिशताजा वीडियो
📆23-05-2026 12:43:00
📰AajTak
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आफवाहों का पता चला कि आधुनिक मेट्रो सिस्टम में ऐसी स्थिति कैसे बनी और भविष्य में इसे रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे.

पुणे में भारी बारिश के बीच मेट्रो के अंदर छत से पानी टपकने का वीडियो वायरल हो गया. कोच के अंदर पानी रिसता देख यात्रियों को परेशानी हुई, जिसके बाद लोगों ने शहर की नई मेट्रो व्यवस्था और इंफ्रास्ट्रक्चर पर सवाल उठाने शुरू कर दिए.

पुणे में लगातार हो रही भारी बारिश के बीच अब शहर की मेट्रो व्यवस्था पर भी सवाल उठने लगे हैं. सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में पुणे मेट्रो के कोच के अंदर छत से पानी टपकता दिखाई दिया, जिसे देखकर लोग हैरान रह गए. वीडियो में देखा जा सकता है कि मेट्रो कोच के अंदर छत के पैनलों से लगातार पानी रिस रहा है.

यात्री उसी कोच में बैठे और खड़े नजर आ रहे हैं, जबकि टपकता पानी धीरे-धीरे फर्श पर जमा होने लगा. इससे यात्रियों को काफी असुविधा हुई. यह घटना ऐसे समय सामने आई है, जब पुणे में लगातार बारिश के कारण कई इलाकों में जलभराव और ट्रैफिक की समस्या बनी हुई है. इसी बीच मेट्रो के अंदर लीкеज का वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर पर सवाल उठाने शुरू कर दिए.

लोगों का कहना है कि रोजाना हजारों यात्रियों के इस्तेमाल के लिए बनी मेट्रो व्यवस्था को सामान्य मानसूनी बारिश का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार होना चाहिए. निर्माण गुणवत्ता और रखरखाव पर भी सवाल उठाए गए हैं. अफवाहों का पता चला कि आधुनिक मेट्रो सिस्टम में ऐसी स्थिति कैसे बनी और भविष्य में इसे रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे.

फिलहाल, यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से अधिकृत किया जा रहा है और लोग इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं

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पुणे में मेट्रो होती बारिश ताजा वीडियो नई व्यवस्था लिगाज बे-इस्तेमालिस

 

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