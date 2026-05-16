पुणे के श्रीकृष्ण सेतु पर वाहनों का दबाव बढ़ा, जाम और जाम जैसे हालात

विक्रमशिला पुल बंद होने के बाद श्रीकृष्ण सेतु पर वाहनों का दबाव बढ़ा है, जिससे एनएच-80 और संपर्क पथों पर भारी जाम लग रहा है। प्रशासन ने पुल पर जाम रोकने के लिए पुलिस एवं कर्मियों की तैनाती की है।

विक्रमशिला पुल बंद होने से श्रीकृष्ण सेतु पर वाहनों का दबाव बढ़ा है, जिससे एनएच-80 और संपर्क पथों पर जाम लग रहा है। प्रशासन ने पुल पर जाम रोकने के लिए पुलिस और कर्मियों की तैनाती की है और आपात स्थिति से निपटने के लिए क्रेन भी लगाया गया है। लेकिन, पुल से जुड़े संपर्क पथ और एनएच-80 की बदहाल व्यवस्था हालात को और जटिल बना रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन केवल पुल तक सीमित होकर अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है, जबकि असली परेशानी संपर्क पथ और एनएच-80 पर है। सड़कों पर ट्रैफिक पुलिस नजर नहीं आती और न ही कोई तकनीकी सहायता उपलब्ध है, जिससे छोटे हादसे बड़े जाम का कारण बन रहे हैं। रातभर ट्रक और मालवाहक वाहन सड़क पर फंसे रहते हैं, जिससे मरीजों और आम लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने प्रशासन से स्थायी ट्रैफिक व्यवस्था लागू करने और अतिरिक्त पुलिस बल और खराब वाहनों हटाने के लिए क्रेन की व्यवस्था करने की मांग की है। तकनीकी सहायता के अभाव में हालात और भयावह हो गए हैं.

विक्रमशिला पुल बंद होने से श्रीकृष्ण सेतु पर वाहनों का दबाव बढ़ा है, जिससे एनएच-80 और संपर्क पथों पर जाम लग रहा है। प्रशासन ने पुल पर जाम रोकने के लिए पुलिस और कर्मियों की तैनाती की है और आपात स्थिति से निपटने के लिए क्रेन भी लगाया गया है। लेकिन, पुल से जुड़े संपर्क पथ और एनएच-80 की बदहाल व्यवस्था हालात को और जटिल बना रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन केवल पुल तक सीमित होकर अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है, जबकि असली परेशानी संपर्क पथ और एनएच-80 पर है। सड़कों पर ट्रैफिक पुलिस नजर नहीं आती और न ही कोई तकनीकी सहायता उपलब्ध है, जिससे छोटे हादसे बड़े जाम का कारण बन रहे हैं। रातभर ट्रक और मालवाहक वाहन सड़क पर फंसे रहते हैं, जिससे मरीजों और आम लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने प्रशासन से स्थायी ट्रैफिक व्यवस्था लागू करने और अतिरिक्त पुलिस बल और खराब वाहनों हटाने के लिए क्रेन की व्यवस्था करने की मांग की है। तकनीकी सहायता के अभाव में हालात और भयावह हो गए हैं





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श्रीकृष्ण सेतु विक्रमशिला पुल दबाव जाम ट्रैफिक

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