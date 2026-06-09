पुणे: शेफलर इंडिया प्लांट में कार्बन डाइऑक्साइड लीक से दो की मौत, तीन गंभीर घायल

पुणे के शेफलर इंडिया प्लांट में गैस लीक होने से दो कर्मचारियों की मौत हो गई और तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद पुलिस और औद्योगिक सुरक्षा विभाग ने जांच शुरू कर दी है। मृतकों की पहचान गणेश उंबरे और वैभव थोराट के रूप में हुई है।
पुणे के शेफलर इंडिया प्लांट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का रिसाव होने से दो कर्मचारियों की मौत हो गई और तीन गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा पुणे के MIDC पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में सोमवार को दोपहर के समय हुआ। घटना के समय प्लांट के एक विभाग में काम चल रहा था, तभी गैस का रिसाव हो गया। ऑक्सीजन की कमी के कारण कर्मचारियों को सांस लेने में दिक्कत हुई और पांच व्यक्ति गैस की चपेट में आ गए। इनमें से दो कर्मचारी गणेश उंबरे और वैभव थोराट अचानक बेहोश हो गए और हpital पहुंचने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। शेष तीन घायलों श्रीकृष्ण साहू, गौरीशंकर शर्मा और नरसिंह पाटिल को तुरंत एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया और वहां इंटेंसिव केयर यूनिट में उनका इलाज जारी है। कंपनी प्रशासन ने घटना की सूचना मिलते ही आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली सक्रिय कर दी और बाकी कर्मचारियों को प्लांट से सुरक्षित रूप से निकाला गया। MIDC सुरक्षा विभाग, पुलिस और अन्य अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति नियंत्रण में ली और घायलों का इलाज सुनिश्चित किया। पुलिस और औद्योगिक सुरक्षा दलों ने गैस रिसाव के वास्तविक कारण का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है। शुरुआती तौर पर तकनीकी खराबी या मानवीय गलती के संभावनाओं की जांच जारी है। इस हादसे के बाद तेलगांव MIDC के अन्य कार्यक्रमों को भी सतर्कता कार्य मianकर उनकी सुरक्षा प्रणाली की जांच करवाई जा रही है। कर्मचारी यूनियनों ने इस घटना पर गंभीर कारनामा लिखने और जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। घटना के बाद कई कर्मचारी सुरक्षा उपायों के दौरा कमी के लिए प्रशासन से जुड़े आशquartered हैं.
पुणे के शेफलर इंडिया प्लांट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का रिसाव होने से दो कर्मचारियों की मौत हो गई और तीन गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा पुणे के MIDC पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में सोमवार को दोपहर के समय हुआ। घटना के समय प्लांट के एक विभाग में काम चल रहा था, तभी गैस का रिसाव हो गया। ऑक्सीजन की कमी के कारण कर्मचारियों को सांस लेने में दिक्कत हुई और पांच व्यक्ति गैस की चपेट में आ गए। इनमें से दो कर्मचारी गणेश उंबरे और वैभव थोराट अचानक बेहोश हो गए और हpital पहुंचने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। शेष तीन घायलों श्रीकृष्ण साहू, गौरीशंकर शर्मा और नरसिंह पाटिल को तुरंत एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया और वहां इंटेंसिव केयर यूनिट में उनका इलाज जारी है। कंपनी प्रशासन ने घटना की सूचना मिलते ही आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली सक्रिय कर दी और बाकी कर्मचारियों को प्लांट से सुरक्षित रूप से निकाला गया। MIDC सुरक्षा विभाग, पुलिस और अन्य अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति नियंत्रण में ली और घायलों का इलाज सुनिश्चित किया। पुलिस और औद्योगिक सुरक्षा दलों ने गैस रिसाव के वास्तविक कारण का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है। शुरुआती तौर पर तकनीकी खराबी या मानवीय गलती के संभावनाओं की जांच जारी है। इस हादसे के बाद तेलगांव MIDC के अन्य कार्यक्रमों को भी सतर्कता कार्य मianकर उनकी सुरक्षा प्रणाली की जांच करवाई जा रही है। कर्मचारी यूनियनों ने इस घटना पर गंभीर कारनामा लिखने और जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। घटना के बाद कई कर्मचारी सुरक्षा उपायों के दौरा कमी के लिए प्रशासन से जुड़े आशquartered हैं
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