पुणे में ऐतिहासिक लोहगढ़ किले में तस्वीरें लेते समय केतन विशाल अग्रवाल की मौत हो गई। उनकी शादी नवंबर में होनी थी।
महाराष्ट्र के पुणे में स्थित ऐतिहासिक लोहगढ़ किले के शानदार नज़ारे के बीच तस्वीरें खींचते समय केतन विशाल अग्रवाल 400 फीट गहरी खाई में गिर गए और उनकी मौत हो गई। पुलिस ने शुक्रवार को बताया कि पुणे शहर के पास गहुंजे के निवासी और अपने परिवार की रियल एस्टेट कंपनी में निदेशक केतन गुरुवार सुबह तस्वीरें खींच रहे थे, तभी तेज हवाओं के बीच उनका संतुलन बिगड़ गया। यह घटना तब हुई जब उनकी मंगेतर और दो दोस्त भी किले पर चढ़े थे ताकि केतन की मंगेतर की जन्मतिथि की खुशियां मना सकें। पुलिस के अनुसार, सुबह करीब 10.
30 बजे तस्वीरें लेते समय वह फिसल गए और लगभग 400 फीट गहरी घाटी में गिर गए, जिससे उन्हें चोटें आईं। केतन की शादी नवंबर में होनी थी। सूचना मिलने के बाद, पुलिस और शिवदुर्ग मित्र इमरजेंसी रेस्क्यू टीम के सदस्यों ने घनी झाड़ियों के बीच से शव को निकालने के लिए तीन घंटे तक अभियान चलाया। मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज से संबंधित लोहागढ़ किला यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल है
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