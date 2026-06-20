Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom The Most Captivating Fans of the World Cup: A Global Gallery from the Stands📷The Most Captivating Fans of the World Cup: A Global Gallery from the Stands Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

पुणे में ऐतिहासिक लोहगढ़ किले में तस्वीरें लेते समय केतन विशाल अग्रवाल की मौत

मृत्यु News

पुणे में ऐतिहासिक लोहगढ़ किले में तस्वीरें लेते समय केतन विशाल अग्रवाल की मौत
पुणेलोहगढ़ किलाकेतन विशाल अग्रवाल
📆20-06-2026 02:50:00
📰Dainik Jagran
21 sec. here / 7 min. at publisher
📊News: 29% · Publisher: 53%

पुणे में ऐतिहासिक लोहगढ़ किले में तस्वीरें लेते समय केतन विशाल अग्रवाल की मौत हो गई। उनकी शादी नवंबर में होनी थी।

महाराष्ट्र के पुणे में स्थित ऐतिहासिक लोहगढ़ किले के शानदार नज़ारे के बीच तस्वीरें खींचते समय केतन विशाल अग्रवाल 400 फीट गहरी खाई में गिर गए और उनकी मौत हो गई। पुलिस ने शुक्रवार को बताया कि पुणे शहर के पास गहुंजे के निवासी और अपने परिवार की रियल एस्टेट कंपनी में निदेशक केतन गुरुवार सुबह तस्वीरें खींच रहे थे, तभी तेज हवाओं के बीच उनका संतुलन बिगड़ गया। यह घटना तब हुई जब उनकी मंगेतर और दो दोस्त भी किले पर चढ़े थे ताकि केतन की मंगेतर की जन्मतिथि की खुशियां मना सकें। पुलिस के अनुसार, सुबह करीब 10.

30 बजे तस्वीरें लेते समय वह फिसल गए और लगभग 400 फीट गहरी घाटी में गिर गए, जिससे उन्हें चोटें आईं। केतन की शादी नवंबर में होनी थी। सूचना मिलने के बाद, पुलिस और शिवदुर्ग मित्र इमरजेंसी रेस्क्यू टीम के सदस्यों ने घनी झाड़ियों के बीच से शव को निकालने के लिए तीन घंटे तक अभियान चलाया। मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज से संबंधित लोहागढ़ किला यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल है

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Dainik Jagran /  🏆 10. in İN

पुणे लोहगढ़ किला केतन विशाल अग्रवाल मृत्यु शादी

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-06-20 05:49:55