पुणे-दानापुर अमृत भारत एक्सप्रेस का शुभारंभ: महाराष्ट्र से झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए सीधी और किफायती कनेक्टिविटी

भारतीय रेलवे ने महाराष्ट्र से झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए सीधी और किफायती कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए पुणे-दानापुर अमृत भारत एक्सप्रेस को शुरू करने की घोषणा की है।

भारतीय रेलवे ने महाराष्ट्र से झारखंड , पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए सीधी और किफायती कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए पुणे-दानापुर अमृत भारत एक्सप्रेस को शुरू करने की घोषणा की है। यह ट्रेन आम लोगों को किफायती यात्रा की सुविधा देगी और प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने वाले छात्रों, नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों और प्रवासी श्रमिकों को लाभ होगा। 11431 पुणे-दानापुर अमृत भारत एक्सप्रेस हर शनिवार को 15:30 बजे पुणे से रवाना होगी और सोमवार को 01:30 बजे बिहार के दानापुर पहुंचेगी। 11432 दानापुर-पुणे अमृत भारत एक्सप्रेस हर सोमवार को 03:30 बजे दानापुर से रवाना होगी और मंगलवार को 11:05 बजे पुणे पहुंचेगी। इसका ठहराव अहिल्यानगर, बेलापुर, कोपरगांव, मनमाड, भुसावल, खंडवा, इटारसी, पिपरिया, नरसिंहपुर, जबलपुर, कटनी, मैहर, सतना, मानिकपुर, प्रयागराज छिवकी, पंडित दीन दयाल उपाध्याय, बक्सर और आरा सहित विभिन्न स्टेशनों पर होगा। पुणे और साईनगर शिरडी के बीच सीधी ट्रेन सेवा आज शुरू होगी, जिससे इन दो महत्वपूर्ण शहरों के बीच सीधी ट्रेन सेवा की भक्तों और पर्यटकों की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी होगी.

भारतीय रेलवे ने महाराष्ट्र से झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए सीधी और किफायती कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए पुणे-दानापुर अमृत भारत एक्सप्रेस को शुरू करने की घोषणा की है। यह ट्रेन आम लोगों को किफायती यात्रा की सुविधा देगी और प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने वाले छात्रों, नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों और प्रवासी श्रमिकों को लाभ होगा। 11431 पुणे-दानापुर अमृत भारत एक्सप्रेस हर शनिवार को 15:30 बजे पुणे से रवाना होगी और सोमवार को 01:30 बजे बिहार के दानापुर पहुंचेगी। 11432 दानापुर-पुणे अमृत भारत एक्सप्रेस हर सोमवार को 03:30 बजे दानापुर से रवाना होगी और मंगलवार को 11:05 बजे पुणे पहुंचेगी। इसका ठहराव अहिल्यानगर, बेलापुर, कोपरगांव, मनमाड, भुसावल, खंडवा, इटारसी, पिपरिया, नरसिंहपुर, जबलपुर, कटनी, मैहर, सतना, मानिकपुर, प्रयागराज छिवकी, पंडित दीन दयाल उपाध्याय, बक्सर और आरा सहित विभिन्न स्टेशनों पर होगा। पुणे और साईनगर शिरडी के बीच सीधी ट्रेन सेवा आज शुरू होगी, जिससे इन दो महत्वपूर्ण शहरों के बीच सीधी ट्रेन सेवा की भक्तों और पर्यटकों की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी होगी





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