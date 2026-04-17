पुणे एयरपोर्ट रनवे IAF विमान घटना के कारण बंद, परिचालन बहाली में लगेंगे 4-5 घंटे

पुणे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का रनवे एक भारतीय वायु सेना (IAF) के विमान से जुड़ी घटना के बाद अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। घटना शुक्रवार देर रात हुई, जिसमें विमान चालक दल सुरक्षित है और किसी भी नागरिक संपत्ति को नुकसान नहीं हुआ है। रनवे को सामान्य संचालन के लिए बहाल करने में लगभग 4-5 घंटे लग सकते हैं।

भारतीय वायु सेना ने हाल ही में एक अहम घोषणा की है, जिसके अनुसार पुणे अंतर् राष्ट्रीय हवाई अड्डे का रनवे एक हवाई जहाज से जुड़ी अप्रत्याशित घटना के कारण फिलहाल बंद कर दिया गया है। यह घटना शुक्रवार देर रात को हुई, जिसके बाद से ही वायु सेना के अधिकारी रनवे को जल्द से जल्द सामान्य परिचालन के लिए फिर से चालू करने में जुटे हुए हैं। इस घटना में विमान का चालक दल पूरी तरह सुरक्षित है और किसी भी नागरिक संपत्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, जो कि एक राहत भरी खबर है। वायु सेना ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया

हैंडल पर इस जानकारी को साझा करते हुए बताया कि घटना एक IAF (इंडियन एयरफोर्स) विमान से संबंधित है। रनवे को बहाल करने के प्रयासों में पूरी गति से काम जारी है, ताकि हवाई यातायात को सामान्य किया जा सके। पुणे हवाई अड्डा एक विशेष ‘डुअल-यूज मॉडल’ पर संचालित होता है, जिसका अर्थ है कि यह नागरिक वाणिज्यिक उड़ानों के साथ-साथ भारतीय वायु सेना के एक सक्रिय स्टेशन के रूप में भी कार्य करता है। इसी कारण, ऐसी किसी भी घटना का प्रभाव दोनों तरह के ऑपरेशनों पर पड़ सकता है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, पुलिस अधिकारियों ने बताया कि IAF विमान की लैंडिंग के दौरान एक ‘हार्ड लैंडिंग’ हुई, हालांकि उन्होंने घटना के विस्तृत विवरण देने से परहेज किया। दूसरी ओर, पुणे हवाई अड्डे के अधिकारियों ने बताया कि शुक्रवार रात लगभग 10:25 बजे एक लड़ाकू विमान की लैंडिंग के समय उसका अंडरकारेज (लैंडिंग गियर) फेल हो गया। इस खराबी के कारण रनवे में बाधा उत्पन्न हो गई और उसे तुरंत बंद करना पड़ा। वायु सेना के एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) ने अनुमान लगाया है कि रनवे को साफ करने और सामान्य संचालन को फिर से शुरू करने में लगभग 4 से 5 घंटे का समय लग सकता है। इस स्थिति को देखते हुए, संबंधित सभी एयरलाइनों को सूचित कर दिया गया है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री, मुरलीधर मोहोने, ने भी रनवे के संचालन को स्थगित किए जाने की पुष्टि की है। उन्होंने अपने एक्स (पहले ट्विटर) हैंडल पर लिखा कि विमान चालक दल पूर्ण रूप से सुरक्षित है और किसी भी नागरिक संपत्ति को कोई क्षति नहीं हुई है। उन्होंने यह भी बताया कि सभी एयरलाइनों को इस स्थिति के बारे में सूचित कर दिया गया है और सामान्य संचालन को बहाल करने में अनुमानित 5 घंटे का समय लग सकता है। मंत्री महोदय ने स्पष्ट किया कि वे इस मामले में एयरपोर्ट डायरेक्टर और वायु सेना के अधिकारियों के लगातार संपर्क में हैं ताकि स्थिति को जल्द से जल्द सामान्य बनाया जा सके। इस घटना ने पुणे हवाई अड्डे के संचालन में अस्थायी व्यवधान डाला है, और वायु सेना अपने संसाधनों का उपयोग करके इसे यथाशीघ्र ठीक करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह घटना हवाई अड्डों पर सुरक्षा प्रोटोकॉल और आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणालियों के महत्व को भी रेखांकित करती है





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