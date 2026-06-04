पुतिन ने बताया कि भारत पर दबाव बनाना नुकसानदेह होगा, कहा- मोदी की विदेश नीति का हम पूरी तरह समर्थन करते हैं

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों पर बहुत भरोसा जताते हुए कहा कि विदेश नीति पर दबाव बनाना नुकसानदेह होगा। उन्होंने कहा कि भारत एक बहुत भरोसेमंद साथी है और दोनों देशों के रिश्तों पर कोई बाहरी दबाव प्रभावित नहीं कर सकता।
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत की विदेश नीति का खुलकर समर्थन किया है। उन्होंने अमेरिका की ओर से भारत पर रूस के साथ संबंधों को लेकर दबाव बनाने की कोशिशों को नुकसानदेह बताया है। पुतिन का कहना है कि भारत रूस का भरोसेमंद साथी है और द्विपक्षीय संबंध ों पर कोई बाहरी दबाव प्रभावित नहीं कर सकता। पुतिन ने यह बात सेंट पीटर्सबर्ग में दुनिया की बड़ी समाचार एजेंसियों के प्रमुखों के साथ बैठक में कही। उन्होंने भारत को बेहद भरोसेमंद साथी कहा और बताया कि रूस , अमेरिका और अन्य देशों के साथ भारत के बढ़ते सहयोग को अपने द्विपक्षीय संबंध ों के लिए खतरा नहीं समझता। उनकी राय थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दबाव बनाना, जहां दुनिया की सबसे बड़ी आबादी रहती है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और द्विपक्षीय संबंध ों के लिए नुकसानदेह है। पुतिन ने अमेरिका के विशिष्ट कदमों का नाम नहीं लिया, लेकिन उनकी टिप्पणियां ऊर्जा, व्यापार और रक्षा क्षेत्र में रूस के साथ भारत के लगातार जुड़ाव पर पश्चिमी देशों की चिंताओं की ओर इशारा करती थीं। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस बाहरी दबाव का रूस और भारत के रिश्तों पर कोई असर नहीं पड़ा है। अमेरिका के साथ भारत की बढ़ती रणनीतिक साझेदारी के बावजूद पुतिन रूस और भारत के संबंधों के भविष्य पर पूरी तरह आश्वस्त थे। उन्होंने कहा, 'ये मायने नहीं रखता कि ये दबाव कहां से आ रहा है। हमें इसका कोई निगेटिव रिजल्ट दिखाई नहीं देता। हम भारत के साथ अपने संबंधों को डेवलप कर रहे हैं और इसे आगे भी जारी रखेंगे। हम भारत को एक बहुत ही भरोसेमंद भागीदार मानते हैं।' पुतिन ने भारत और रूस के आर्थिक संबंधों के भविष्य पर भी गहरा भरोसा जताया। उन्होंने कहा कि आने वाले सालों में दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार 100 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। पुतिन ने भारत का जिक्र करते हुए कहा कि यह एक महान देश और बड़ा लोकतंत्र है, जो हमेशा अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर ही काम करता है.
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत की विदेश नीति का खुलकर समर्थन किया है। उन्होंने अमेरिका की ओर से भारत पर रूस के साथ संबंधों को लेकर दबाव बनाने की कोशिशों को नुकसानदेह बताया है। पुतिन का कहना है कि भारत रूस का भरोसेमंद साथी है और द्विपक्षीय संबंधों पर कोई बाहरी दबाव प्रभावित नहीं कर सकता। पुतिन ने यह बात सेंट पीटर्सबर्ग में दुनिया की बड़ी समाचार एजेंसियों के प्रमुखों के साथ बैठक में कही। उन्होंने भारत को बेहद भरोसेमंद साथी कहा और बताया कि रूस, अमेरिका और अन्य देशों के साथ भारत के बढ़ते सहयोग को अपने द्विपक्षीय संबंधों के लिए खतरा नहीं समझता। उनकी राय थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दबाव बनाना, जहां दुनिया की सबसे बड़ी आबादी रहती है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और द्विपक्षीय संबंधों के लिए नुकसानदेह है। पुतिन ने अमेरिका के विशिष्ट कदमों का नाम नहीं लिया, लेकिन उनकी टिप्पणियां ऊर्जा, व्यापार और रक्षा क्षेत्र में रूस के साथ भारत के लगातार जुड़ाव पर पश्चिमी देशों की चिंताओं की ओर इशारा करती थीं। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस बाहरी दबाव का रूस और भारत के रिश्तों पर कोई असर नहीं पड़ा है। अमेरिका के साथ भारत की बढ़ती रणनीतिक साझेदारी के बावजूद पुतिन रूस और भारत के संबंधों के भविष्य पर पूरी तरह आश्वस्त थे। उन्होंने कहा, 'ये मायने नहीं रखता कि ये दबाव कहां से आ रहा है। हमें इसका कोई निगेटिव रिजल्ट दिखाई नहीं देता। हम भारत के साथ अपने संबंधों को डेवलप कर रहे हैं और इसे आगे भी जारी रखेंगे। हम भारत को एक बहुत ही भरोसेमंद भागीदार मानते हैं।' पुतिन ने भारत और रूस के आर्थिक संबंधों के भविष्य पर भी गहरा भरोसा जताया। उन्होंने कहा कि आने वाले सालों में दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार 100 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। पुतिन ने भारत का जिक्र करते हुए कहा कि यह एक महान देश और बड़ा लोकतंत्र है, जो हमेशा अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर ही काम करता है
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