Head Topics

पुतिन की आगामी चीन यात्रा: वैश्विक राजनीति में रूस और चीन की बढ़ती रणनीतिक साझेदारी

अंतरराष्ट्रीय समाचार News

पुतिन की आगामी चीन यात्रा: वैश्विक राजनीति में रूस और चीन की बढ़ती रणनीतिक साझेदारी
व्लादिमीर पुतिनशी जिनपिंगरूस-चीन संबंध
📆14-05-2026 17:52:00
📰NBT Hindi News
208 sec. here / 10 min. at publisher
📊News: 103% · Publisher: 51%

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जल्द ही चीन का दौरा करेंगे, जिसका मुख्य उद्देश्य अमेरिकी प्रभाव को कम करना और बीजिंग के साथ रक्षा, ऊर्जा तथा एआई जैसे क्षेत्रों में संबंधों को और अधिक मजबूत बनाना है।

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की आगामी चीन यात्रा ने एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय राजनीति के गलियारों में भारी हलचल पैदा कर दी है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि की है कि इस अत्यंत महत्वपूर्ण यात्रा की सभी कूटनीतिक और सुरक्षा तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। यह यात्रा केवल एक औपचारिक शिष्टाचार मुलाकात नहीं है, बल्कि इसके बहुत गहरे रणनीतिक और भू-राजनीतिक निहितार्थ हैं। विशेष रूप से यह दौरा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीन यात्रा के ठीक बाद निर्धारित किया गया है, जो इस बात का स्पष्ट संकेत है कि रूस और अमेरिका के बीच चीन पर अपना प्रभाव बढ़ाने को लेकर एक तीव्र प्रतिस्पर्धा चल रही है। ट्रंप एक विशाल और उच्च स्तरीय अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के साथ चीन के दौरे पर हैं, और पुतिन का उनके तुरंत बाद वहां पहुंचना यह दर्शाता है कि रूस किसी भी कीमत पर अमेरिका को चीन के साथ द्विपक्षीय संबंधों पर एकाधिकार नहीं करने देगा। यह रणनीतिक रस्साकस्सी वैश्विक शक्ति संतुलन को बदलने की दिशा में एक बहुत बड़ा और निर्णायक कदम मानी जा रही है। रूस और चीन के बीच के संबंधों का इतिहास पिछले कुछ वर्षों में अभूतपूर्व रूप से प्रगाढ़ हुआ है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच का व्यक्तिगत और राजनीतिक तालमेल इतना गहरा है कि वे पिछले कुछ समय में 40 से अधिक बार मिल चुके हैं। उनकी सबसे हालिया मुलाकात पिछले साल सितंबर में बीजिंग में हुई थी, जिसने दोनों देशों के बीच आपसी विश्वास और सहयोग को और अधिक मजबूत किया। फरवरी 2022 में, यूक्रेन संकट के शुरू होने से ठीक पहले, दोनों देशों ने एक ऐसी रणनीतिक साझेदारी पर हस्ताक्षर किए जिसे सीमाहीन या असीमित साझेदारी कहा गया। इस ऐतिहासिक समझौते ने पूरी दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दिया कि रूस और चीन हर परिस्थिति में एक-दूसरे के साथ खड़े हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि यूक्रेन पर रूसी सैन्य आक्रमण के बावजूद चीन ने कभी भी इसकी कड़ी निंदा नहीं की, बल्कि वह एक संतुलित लेकिन रूस के प्रति सहानुभूतिपूर्ण रुख अपनाए हुए है। यह मौन समर्थन पुतिन के लिए एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है, जिसने रूस को वैश्विक स्तर पर पूरी तरह अलग-थलग होने से बचाया है। पुतिन की इस आगामी चीन यात्रा का प्राथमिक उद्देश्य पश्चिमी प्रतिबंधों के कारण उत्पन्न हुई आर्थिक और राजनीतिक चुनौतियों का मजबूती से सामना करना और चीन के साथ रक्षा, ऊर्जा तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे अत्याधुनिक क्षेत्रों में सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। रूस वर्तमान में अमेरिका और यूरोपीय संघ द्वारा लगाए गए कड़े प्रतिबंधों के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था के पश्चिमी हिस्से से कट चुका है, ऐसे में चीन उसके लिए एक सबसे बड़े जीवनरक्षक और आर्थिक सहारे की तरह उभरा है। पुतिन चाहते हैं कि चीन के साथ मिलकर वे एक ऐसी नई वैश्विक व्यवस्था विकसित करें जो अमेरिकी प्रभुत्व वाली वर्तमान व्यवस्था को सीधी चुनौती दे सके। दोनों देश एक बहुध्रुवीय विश्व के निर्माण के कट्टर पक्षधर हैं, जहां शक्ति केवल एक या दो पश्चिमी देशों के हाथ में केंद्रित न होकर विभिन्न क्षेत्रीय केंद्रों में विभाजित हो। रक्षा क्षेत्र में उन्नत सैन्य तकनीक का आदान-प्रदान, साइबर सुरक्षा में समन्वय और ऊर्जा निर्यात के नए मार्गों को खोलना इस यात्रा के मुख्य एजेंडे में शामिल है। पुतिन का मानना है कि यदि रूस और चीन अपनी तकनीकी क्षमताओं को मिला देते हैं, तो वे पश्चिमी देशों के तकनीकी एकाधिकार को प्रभावी ढंग से समाप्त कर सकते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो चीन अब रूस का सबसे बड़ा और विश्वसनीय व्यापारिक भागीदार बन चुका है। रूस से कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की भारी मात्रा में आपूर्ति निरंतर चीन को हो रही है, जिससे रूस की अर्थव्यवस्था को वह स्थिरता मिली है जिसकी उम्मीद पश्चिमी देश नहीं कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर, चीन रूस को उन महत्वपूर्ण उपभोक्ता और औद्योगिक वस्तुओं की आपूर्ति कर रहा है, जिनकी आपूर्ति अब अमेरिका और यूरोपीय देशों ने बंद कर दी है। यह पारस्परिक निर्भरता दोनों देशों को एक ऐसे अटूट बंधन में बांधती है जिसे तोड़ना किसी भी बाहरी शक्ति के लिए असंभव प्रतीत होता है। पुतिन की यह यात्रा केवल व्यापारिक समझौतों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि यह वैश्विक मंच पर एक नया और सशक्त शक्ति गुट बनाने की सोची-समझी कोशिश है। इस यात्रा के परिणामों का व्यापक असर न केवल एशिया और यूरोप पर पड़ेगा, बल्कि यह आने वाले दशकों के लिए पूरी दुनिया की भू-राजनीतिक दिशा को निर्धारित करेगा। रूस और चीन का यह गठबंधन पश्चिमी देशों के लिए एक गंभीर चुनौती पेश कर रहा है, क्योंकि यह न केवल सैन्य बल्कि आर्थिक, तकनीकी और कूटनीतिक मोर्चों पर भी एक सशक्त विकल्प पेश कर रहा है। यह गठबंधन भविष्य में ब्रिक्स और शंघाई सहयोग संगठन जैसे मंचों को और अधिक प्रभावी बनाएगा, जिससे वैश्विक शासन में बदलाव आएगा.

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की आगामी चीन यात्रा ने एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय राजनीति के गलियारों में भारी हलचल पैदा कर दी है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि की है कि इस अत्यंत महत्वपूर्ण यात्रा की सभी कूटनीतिक और सुरक्षा तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। यह यात्रा केवल एक औपचारिक शिष्टाचार मुलाकात नहीं है, बल्कि इसके बहुत गहरे रणनीतिक और भू-राजनीतिक निहितार्थ हैं। विशेष रूप से यह दौरा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीन यात्रा के ठीक बाद निर्धारित किया गया है, जो इस बात का स्पष्ट संकेत है कि रूस और अमेरिका के बीच चीन पर अपना प्रभाव बढ़ाने को लेकर एक तीव्र प्रतिस्पर्धा चल रही है। ट्रंप एक विशाल और उच्च स्तरीय अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के साथ चीन के दौरे पर हैं, और पुतिन का उनके तुरंत बाद वहां पहुंचना यह दर्शाता है कि रूस किसी भी कीमत पर अमेरिका को चीन के साथ द्विपक्षीय संबंधों पर एकाधिकार नहीं करने देगा। यह रणनीतिक रस्साकस्सी वैश्विक शक्ति संतुलन को बदलने की दिशा में एक बहुत बड़ा और निर्णायक कदम मानी जा रही है। रूस और चीन के बीच के संबंधों का इतिहास पिछले कुछ वर्षों में अभूतपूर्व रूप से प्रगाढ़ हुआ है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच का व्यक्तिगत और राजनीतिक तालमेल इतना गहरा है कि वे पिछले कुछ समय में 40 से अधिक बार मिल चुके हैं। उनकी सबसे हालिया मुलाकात पिछले साल सितंबर में बीजिंग में हुई थी, जिसने दोनों देशों के बीच आपसी विश्वास और सहयोग को और अधिक मजबूत किया। फरवरी 2022 में, यूक्रेन संकट के शुरू होने से ठीक पहले, दोनों देशों ने एक ऐसी रणनीतिक साझेदारी पर हस्ताक्षर किए जिसे सीमाहीन या असीमित साझेदारी कहा गया। इस ऐतिहासिक समझौते ने पूरी दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दिया कि रूस और चीन हर परिस्थिति में एक-दूसरे के साथ खड़े हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि यूक्रेन पर रूसी सैन्य आक्रमण के बावजूद चीन ने कभी भी इसकी कड़ी निंदा नहीं की, बल्कि वह एक संतुलित लेकिन रूस के प्रति सहानुभूतिपूर्ण रुख अपनाए हुए है। यह मौन समर्थन पुतिन के लिए एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है, जिसने रूस को वैश्विक स्तर पर पूरी तरह अलग-थलग होने से बचाया है। पुतिन की इस आगामी चीन यात्रा का प्राथमिक उद्देश्य पश्चिमी प्रतिबंधों के कारण उत्पन्न हुई आर्थिक और राजनीतिक चुनौतियों का मजबूती से सामना करना और चीन के साथ रक्षा, ऊर्जा तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे अत्याधुनिक क्षेत्रों में सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। रूस वर्तमान में अमेरिका और यूरोपीय संघ द्वारा लगाए गए कड़े प्रतिबंधों के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था के पश्चिमी हिस्से से कट चुका है, ऐसे में चीन उसके लिए एक सबसे बड़े जीवनरक्षक और आर्थिक सहारे की तरह उभरा है। पुतिन चाहते हैं कि चीन के साथ मिलकर वे एक ऐसी नई वैश्विक व्यवस्था विकसित करें जो अमेरिकी प्रभुत्व वाली वर्तमान व्यवस्था को सीधी चुनौती दे सके। दोनों देश एक बहुध्रुवीय विश्व के निर्माण के कट्टर पक्षधर हैं, जहां शक्ति केवल एक या दो पश्चिमी देशों के हाथ में केंद्रित न होकर विभिन्न क्षेत्रीय केंद्रों में विभाजित हो। रक्षा क्षेत्र में उन्नत सैन्य तकनीक का आदान-प्रदान, साइबर सुरक्षा में समन्वय और ऊर्जा निर्यात के नए मार्गों को खोलना इस यात्रा के मुख्य एजेंडे में शामिल है। पुतिन का मानना है कि यदि रूस और चीन अपनी तकनीकी क्षमताओं को मिला देते हैं, तो वे पश्चिमी देशों के तकनीकी एकाधिकार को प्रभावी ढंग से समाप्त कर सकते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो चीन अब रूस का सबसे बड़ा और विश्वसनीय व्यापारिक भागीदार बन चुका है। रूस से कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की भारी मात्रा में आपूर्ति निरंतर चीन को हो रही है, जिससे रूस की अर्थव्यवस्था को वह स्थिरता मिली है जिसकी उम्मीद पश्चिमी देश नहीं कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर, चीन रूस को उन महत्वपूर्ण उपभोक्ता और औद्योगिक वस्तुओं की आपूर्ति कर रहा है, जिनकी आपूर्ति अब अमेरिका और यूरोपीय देशों ने बंद कर दी है। यह पारस्परिक निर्भरता दोनों देशों को एक ऐसे अटूट बंधन में बांधती है जिसे तोड़ना किसी भी बाहरी शक्ति के लिए असंभव प्रतीत होता है। पुतिन की यह यात्रा केवल व्यापारिक समझौतों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि यह वैश्विक मंच पर एक नया और सशक्त शक्ति गुट बनाने की सोची-समझी कोशिश है। इस यात्रा के परिणामों का व्यापक असर न केवल एशिया और यूरोप पर पड़ेगा, बल्कि यह आने वाले दशकों के लिए पूरी दुनिया की भू-राजनीतिक दिशा को निर्धारित करेगा। रूस और चीन का यह गठबंधन पश्चिमी देशों के लिए एक गंभीर चुनौती पेश कर रहा है, क्योंकि यह न केवल सैन्य बल्कि आर्थिक, तकनीकी और कूटनीतिक मोर्चों पर भी एक सशक्त विकल्प पेश कर रहा है। यह गठबंधन भविष्य में ब्रिक्स और शंघाई सहयोग संगठन जैसे मंचों को और अधिक प्रभावी बनाएगा, जिससे वैश्विक शासन में बदलाव आएगा

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

NBT Hindi News /  🏆 20. in İN

व्लादिमीर पुतिन शी जिनपिंग रूस-चीन संबंध रणनीतिक साझेदारी वैश्विक राजनीति

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-05-14 20:55:16