पुरी स्टेशन पर प्लेटफॉर्म उन्नयन कार्य के चलते कई ट्रेनें प्रभावित होंगी। यात्रियों की भारी असुविधा को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने 86 ट्रेनों के संचालन को फिर से बहाल करने का निर्णय लिया है। इन ट्रेनों के दोबारा शुरू होने से छत्तीसगढ़ के साथ-साथ कई अन्य राज्यों के लाखों यात्रियों को राहत मिलेगी।

पुरी जाने वाले यात्रियों को झटका! 20 जून तक कई एक्सप्रेस ट्रेनें प्रभावित , जारी हुई लिस्ट पुरी स्टेशन पर प्लेटफॉर्म उन्नयन कार्य के चलते 3 जून से 20 जून 2026 के बीच कई ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहेगा। ईस्ट कोस्ट रेलवे के खुर्दा रोड रेल मंडल के अंतर्गत पुरी स्टेशन पर प्लेटफार्म उन्नयन का कार्य किया जा रहा है। इस वजह से दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से संबंधित कुछ यात्री गाड़िया प्रभावित रहेगी। इस दौरान दस ट्रेनों को पुरी के स्थान पर मालतीपाटपुर स्टेशन में समाप्त/प्रारम्भ किया जाएगा। रेल मंडल के सीनियर PRI शिव प्रसाद ने बताया कि खुर्दा रोड रेल मंडल के पुरी स्टेशन पर प्लेटफार्म उन्नयन कार्य के कारण कुछ गाड़ियों का परिचालन प्रभावित रहेगा। 3 जून से 20 जून तक अलग-अलग तारीख में ट्रेन प्रभावित रहेगी। इस दौरान उक्त गाड़ियां पुरी के स्थान पर मालतीपाटपुर स्टेशन में समाप्त और प्रारम्भ होगी। 07 व 14 जून गाड़ी संख्या 12145 एलटीटी-पुरी एक्सप्रेस, मालतीपाटपुर स्टेशन में समाप्त होगी। वहीं 09 व 16 जून को गाड़ी संख्या 12146 पुरी-लोकमान्य तिलक टर्मिनस (एलटीटी) एक्सप्रेस, मालतीपाटपुर स्टेशन से प्रारम्भ होगी। 05 व 12 जून को गाड़ी संख्या 12993 गांधीधाम-पुरी एक्सप्रेस मालतीपाटपुर स्टेशन में समाप्त होगी। साथ ही 08 व 15 जून गाड़ी संख्या 12994 पुरी-गांधीधाम एक्सप्रेस मालतीपाटपुर स्टेशन से प्रारम्भ होगी। 03, 10, व 17 जून को गाड़ी संख्या 22973 गांधीधाम-पुरी एक्सप्रेस मालतीपाटपुर स्टेशन में समाप्त होगी। 06, 13 व 20 जून गाड़ी संख्या 22974 पुरी-गांधीधाम एक्सप्रेस मालतीपाटपुर स्टेशन से प्रारम्भ होगी। 09 व 16 जून को गाड़ी संख्या 20917 इंदौर-पुरी एक्सप्रेस हमसफर एक्सप्रेस मालतीपाटपुर स्टेशन में समाप्त होगी। 04, 11 व 18 जून को गाड़ी संख्या 20918 पुरी-इंदौर हमसफर एक्सप्रेस मालतीपाटपुर स्टेशन से प्रारम्भ होगी। 07 व 14 जून को गाड़ी संख्या 20471 श्री गंगानगर-पुरी एक्सप्रेस मालतीपाटपुर स्टेशन में समाप्त होगी। 10 व 17 जून को गाड़ी संख्या 20472 पुरी-श्री गंगानगर एक्सप्रेस मालतीपाटपुर स्टेशन से प्रारम्भ होगी। वहीं रेलवे प्रशासन ने 7 जून से 19 जून के बीच अस्थायी रूप से निरस्त की गई कुल 86 ट्रेनों के संचालन को फिर से बहाल करने का निर्णय लिया है। इनमें 76 एक्सप्रेस और 10 पैसेंजर ट्रेनें शामिल हैं। यह फैसला चांपा स्टेशन पर चल रहे चौथी रेल लाइन के निर्माण कार्य (नॉन-इंटरलॉकिंग कार्य) के कारण लिए गए पूर्व निर्णय को वापस लेते हुए किया गया है। रेलवे ने बताया कि यात्रियों की भारी असुविधा को देखते हुए इस कार्य को आगामी आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। इन ट्रेनों के दोबारा शुरू होने से छत्तीसगढ़ के साथ-साथ पश्चिम बंगाल , महाराष्ट्र , गुजरात , मध्यप्रदेश सहित कई राज्यों के लाखों यात्रियों को राहत मिलेगी। लंबे रूट की ट्रेनें फिर से अपने निर्धारित समय और पूरे मार्ग पर संचालित होंगी.

पुरी जाने वाले यात्रियों को झटका! 20 जून तक कई एक्सप्रेस ट्रेनें प्रभावित, जारी हुई लिस्ट पुरी स्टेशन पर प्लेटफॉर्म उन्नयन कार्य के चलते 3 जून से 20 जून 2026 के बीच कई ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहेगा। ईस्ट कोस्ट रेलवे के खुर्दा रोड रेल मंडल के अंतर्गत पुरी स्टेशन पर प्लेटफार्म उन्नयन का कार्य किया जा रहा है। इस वजह से दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से संबंधित कुछ यात्री गाड़िया प्रभावित रहेगी। इस दौरान दस ट्रेनों को पुरी के स्थान पर मालतीपाटपुर स्टेशन में समाप्त/प्रारम्भ किया जाएगा। रेल मंडल के सीनियर PRI शिव प्रसाद ने बताया कि खुर्दा रोड रेल मंडल के पुरी स्टेशन पर प्लेटफार्म उन्नयन कार्य के कारण कुछ गाड़ियों का परिचालन प्रभावित रहेगा। 3 जून से 20 जून तक अलग-अलग तारीख में ट्रेन प्रभावित रहेगी। इस दौरान उक्त गाड़ियां पुरी के स्थान पर मालतीपाटपुर स्टेशन में समाप्त और प्रारम्भ होगी। 07 व 14 जून गाड़ी संख्या 12145 एलटीटी-पुरी एक्सप्रेस, मालतीपाटपुर स्टेशन में समाप्त होगी। वहीं 09 व 16 जून को गाड़ी संख्या 12146 पुरी-लोकमान्य तिलक टर्मिनस (एलटीटी) एक्सप्रेस, मालतीपाटपुर स्टेशन से प्रारम्भ होगी। 05 व 12 जून को गाड़ी संख्या 12993 गांधीधाम-पुरी एक्सप्रेस मालतीपाटपुर स्टेशन में समाप्त होगी। साथ ही 08 व 15 जून गाड़ी संख्या 12994 पुरी-गांधीधाम एक्सप्रेस मालतीपाटपुर स्टेशन से प्रारम्भ होगी। 03, 10, व 17 जून को गाड़ी संख्या 22973 गांधीधाम-पुरी एक्सप्रेस मालतीपाटपुर स्टेशन में समाप्त होगी। 06, 13 व 20 जून गाड़ी संख्या 22974 पुरी-गांधीधाम एक्सप्रेस मालतीपाटपुर स्टेशन से प्रारम्भ होगी। 09 व 16 जून को गाड़ी संख्या 20917 इंदौर-पुरी एक्सप्रेस हमसफर एक्सप्रेस मालतीपाटपुर स्टेशन में समाप्त होगी। 04, 11 व 18 जून को गाड़ी संख्या 20918 पुरी-इंदौर हमसफर एक्सप्रेस मालतीपाटपुर स्टेशन से प्रारम्भ होगी। 07 व 14 जून को गाड़ी संख्या 20471 श्री गंगानगर-पुरी एक्सप्रेस मालतीपाटपुर स्टेशन में समाप्त होगी। 10 व 17 जून को गाड़ी संख्या 20472 पुरी-श्री गंगानगर एक्सप्रेस मालतीपाटपुर स्टेशन से प्रारम्भ होगी। वहीं रेलवे प्रशासन ने 7 जून से 19 जून के बीच अस्थायी रूप से निरस्त की गई कुल 86 ट्रेनों के संचालन को फिर से बहाल करने का निर्णय लिया है। इनमें 76 एक्सप्रेस और 10 पैसेंजर ट्रेनें शामिल हैं। यह फैसला चांपा स्टेशन पर चल रहे चौथी रेल लाइन के निर्माण कार्य (नॉन-इंटरलॉकिंग कार्य) के कारण लिए गए पूर्व निर्णय को वापस लेते हुए किया गया है। रेलवे ने बताया कि यात्रियों की भारी असुविधा को देखते हुए इस कार्य को आगामी आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। इन ट्रेनों के दोबारा शुरू होने से छत्तीसगढ़ के साथ-साथ पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्यप्रदेश सहित कई राज्यों के लाखों यात्रियों को राहत मिलेगी। लंबे रूट की ट्रेनें फिर से अपने निर्धारित समय और पूरे मार्ग पर संचालित होंगी





rpbreakingnews / 🏆 11. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

पुरी स्टेशन प्लेटफॉर्म उन्नयन कार्य ट्रेनें प्रभावित यात्रियों की असुविधा रेलवे प्रशासन 86 ट्रेनें छत्तीसगढ़ पश्चिम बंगाल महाराष्ट्र गुजरात मध्यप्रदेश

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

RRB NTPC CBT 1 Exam Date: आरआरबी एनटीपीसी यूजी एग्जाम के लिए रिवाइज्ड शेड्यूल जारी, इन डेट्स में होगा एग्जाम - rrb ntpc cbt 1 exam date revised schedule released for rrb ntpc ug exam exam will be held on these datesआरआरबी एनटीपीसी यूजी भर्ती के लिए रिवाइज्ड एग्जाम डेट्स की घोषणा कर दी गई है। संशोधित डेट्स के अनुसार एग्जाम 13 से 20 जून तक करवाया जायेगा।

Read more »

BSNL JTO Vacancy 2026: जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर के पदों पर रजिस्ट्रेशन 4 जून से शुरू, 40 हजार से अधिक मिलेगी सैलरी - bsnl jto vacancy 2026 registration start from 4 june for the post of junior telecom officer get more than 40 thousand salaryबीएलएनएल में जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर के पदों पर आवेदन 4 जून से शुरू हो जाएंगे। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 20 वर्ष निर्धारित की गई है।

Read more »

दाऊद से जुड़े ड्रग रैकेट मामले में ईडी ने मुंबई और गुजरात में 20 से अधिक ठिकानों पर मारे छापे - ed raids dawood link drug trafficker salim dola in mh gjईडी ने दाऊद इब्राहिम से जुड़े ड्रग तस्कर मोहम्मद सलीम डोला के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत महाराष्ट्र और गुजरात में 20 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी की।

Read more »

उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर हिंसक घटनाएं, सियालदह एक्सप्रेस की बोगी पर चढ़ा युवकउत्तर प्रदेश में कई जगहों पर हिंसक घटनाएं हुई हैं। अयोध्या में सियालदह एक्सप्रेस की बोगी पर चढ़ा युवक, हाईंटेंशन तारों के बीच 20 मिनट किया ड्रामा।

Read more »

Malviya Nagar Fire: इतनी तेजी से फैली भयानक आग, फंसकर 21 जिंदा जल गए, दिल्ली मालवीय नगर का ऐसा खौफनाक मंजरDelhi Hotel Fire Case: मालवीय नगर के एक होटल में लगी भीषण आग ने 20 से ज्यादा लोगों की जान ले ली, जबकि कई अन्य घायल अस्पताल में भर्ती हैं।

Read more »

‘मेरा एक्सीडेंट हो गया है’, ग्वालियर में इमोशनली ब्लैकमेल कर गर्लफ्रेंड से हड़पे 21 लाख के गहने-नकदी | Emotional Blackmail Boyfriend Swindles Rs 21 Lakh In Jewelry And CashBoyfriend Cheating: बॉयफ्रेंड के इमोशनली ब्लैकमेलिंग में फंसी नाबालिग छात्रा ने चुपचाप घर से एक लाख रुपये नकद और 20 लाख के जेवरात निकालकर दे दिए।

Read more »