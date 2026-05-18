पुरानी एक्टिवा से करोड़ों के साम्राज्य तक: आईआईटी रुड़की के दो दोस्तों की प्रेरणादायक सफलता की कहानी

आईआईटी रुड़की के दो इंजीनियरों ने कॉर्पोरेट करियर छोड़कर कचरे से प्रोटीन बनाने का स्टार्टअप शुरू किया, जो आज अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना चुका है और करोड़ों का टर्नओवर कर रहा है।

सफलता की कहानियाँ अक्सर बड़े निवेश और आलीशान ऑफिसों से शुरू होती हैं, लेकिन अंकित आलोक बगड़िया और अभि गावड़ी की कहानी इससे बिल्कुल अलग और प्रेरणादायक है। आईआईटी रुड़की के केमिकल इंजीनियरिंग विभाग से डिग्री प्राप्त करने के बाद, अधिकांश छात्र बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों में ऊंचे वेतन वाले पदों की तलाश करते हैं। लेकिन इन दोनों दोस्तों के सपने कुछ अलग थे। उन्होंने कॉर्पोरेट जगत की चकाचौंध और प्री-प्लेसमेंट ऑफर्स के प्रलोभन को ठुकराते हुए उद्यमिता का कठिन लेकिन संतोषजनक रास्ता चुना। उनका लक्ष्य पर्यावरण संरक्षण और पशु आहार के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी बदलाव लाना था। इसी विजन के साथ साल 2019 में बेंगलुरु में लूपवर्म नाम के एक बायोसाइंस स्टार्टअप की स्थापना की गई। इस स्टार्टअप का मुख्य उद्देश्य जैविक कचरे का प्रबंधन करना और उसे उच्च गुणवत्ता वाले प्रोटीन में परिवर्तित करना था, ताकि पारंपरिक समुद्री स्रोतों पर निर्भरता कम की जा सके। किसी भी महान साम्राज्य की शुरुआत छोटी होती है और लूपवर्म की शुरुआत भी बेहद साधारण थी। शुरुआती दिनों में इन दोनों संस्थापकों के पास संसाधनों का भारी अभाव था। लागत को कम से कम रखने के लिए उन्होंने बेंगलुरु और तमिलनाडु की सीमा पर रहकर जमीनी स्तर पर काम करना शुरू किया। उनकी सबसे बड़ी संपत्ति एक पुरानी सफेद रंग की एक्टिवा स्कूटर थी, जिसका उपयोग वे कचरा इकट्ठा करने के लिए करते थे। अंकित और अभि खुद उस स्कूटर पर 50-50 किलो के भारी बोरे लादकर सिल्क रीलिंग यूनिट्स और डंपिंग ग्राउंड्स तक जाते थे ताकि कीड़े और बायोमास जुटा सकें। यह संघर्ष का वह दौर था जहाँ उन्होंने तकनीक से ज्यादा मेहनत और लगन पर भरोसा किया। साल 2019 से 2022 के बीच उन्होंने कंपनी को बहुत ही किफायती तरीके से संचालित किया। इस दौरान उन्हें भारत सरकार के बीआईआरएसी से बायोटेक इग्निशन ग्रांट के तहत लगभग 1 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता मिली, जिसने उनके शोध और विकास को नई दिशा दी। इसी फंड की मदद से उन्होंने ब्लैक सोल्जर फ्लाई फार्मिंग की जटिल तकनीक सीखी और प्रति माह 500 किलोग्राम प्रोसेसिंग क्षमता वाला एक पायलट प्लांट स्थापित किया। पायलट प्रोजेक्ट की अपार सफलता के बाद, अगस्त 2022 में लूपवर्म ने सीड-स्टेज फंडिंग प्राप्त की, जिससे उन्हें अपनी क्षमताओं को बढ़ाने का अवसर मिला। उन्होंने सालाना 6,000 टन की क्षमता वाली एक अत्याधुनिक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का निर्माण किया। मार्च 2024 तक आते-आते कंपनी ने व्यावसायिक उत्पादन शुरू कर दिया और भारत की एक बड़ी झींगा फीड निर्माता कंपनी उनकी पहली बी2बी ग्राहक बनी। हालांकि, शून्य से सप्लाई चेन खड़ी करना और नियामक संस्थाओं को इस नई और अनूठी तकनीक के बारे में समझाना एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन उनकी दृढ़ता रंग लाई। सितंबर 2024 में कंपनी ने प्रतिष्ठित ईयू ट्रेसेस और आईएसओ 22000 जैसे वैश्विक प्रमाणपत्र प्राप्त किए, जिसने उनके उत्पादों की गुणवत्ता को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रमाणित किया। इसके परिणामस्वरूप कंपनी के लिए वैश्विक बाजार के द्वार खुल गए और उन्होंने फरवरी 2025 में जर्मनी, मई 2025 में चिली के साल्मन न्यूट्रिशन मार्केट और नवंबर 2025 में जापान में अपने एक्सपोर्ट ऑर्डर सफलतापूर्वक भेजे। लूपवर्म का बिजनेस मॉडल केवल लाभ कमाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सामाजिक उत्थान का भी एक जरिया बना है। कंपनी एक कुशल हाइब्रिड मॉडल पर काम करती है, जहाँ प्रोटीन प्रोसेसिंग का काम इन-हाउस होता है, लेकिन कीट पालन यानी इन्सेक्ट फार्मिंग का कार्य ग्रामीण किसानों और सिल्क रीलर्स के एक विस्तृत नेटवर्क को आउटसोर्स किया जाता है। कंपनी प्रतिदिन लगभग 20 टन रेशम उद्योग के कचरे को रीसाइकल करती है, जिससे न केवल पर्यावरण स्वच्छ होता है, बल्कि कचरा फेंकने वाले गरीब कामगारों की आय में भी लगभग 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वित्तीय दृष्टि से भी कंपनी ने अभूतपूर्व प्रगति की है। वित्त वर्ष 2025-26 में कंपनी का वार्षिक आवर्ती राजस्व या एआरआर 20 लाख डॉलर, यानी लगभग 16 करोड़ रुपये तक पहुँच गया है। अब उनका लक्ष्य वित्त वर्ष 2026-27 तक इस आंकड़े को 40 लाख डॉलर तक ले जाना है, जिसमें निर्यात का योगदान 25 प्रतिशत रहने की उम्मीद है। भविष्य की योजनाओं की बात करें तो अंकित और अभि अब अपने बिजनेस को और अधिक विस्तार देने के लिए तैयार हैं। उनका अगला बड़ा लक्ष्य अमेरिकी पेट फूड मार्केट में प्रवेश करना है, जो दुनिया के सबसे बड़े बाजारों में से एक है। इसके अलावा, वे लाइफ साइंसेज क्षेत्र के लिए कम लागत वाले रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन का निर्माण करने की दिशा में भी काम कर रहे हैं, ताकि वे भविष्य में एक ग्लोबल बायोटेक लीडर के रूप में उभर सकें। यह कहानी हमें सिखाती है कि यदि आपके पास एक स्पष्ट विजन और कड़ी मेहनत करने का जज्बा है, तो संसाधनों की कमी आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। एक पुरानी एक्टिवा से शुरू हुआ यह सफर आज करोड़ों के टर्नओवर और वैश्विक पहचान तक पहुँच चुका है, जो आने वाले समय के युवा उद्यमियों के लिए एक मिसाल है.

सफलता की कहानियाँ अक्सर बड़े निवेश और आलीशान ऑफिसों से शुरू होती हैं, लेकिन अंकित आलोक बगड़िया और अभि गावड़ी की कहानी इससे बिल्कुल अलग और प्रेरणादायक है। आईआईटी रुड़की के केमिकल इंजीनियरिंग विभाग से डिग्री प्राप्त करने के बाद, अधिकांश छात्र बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों में ऊंचे वेतन वाले पदों की तलाश करते हैं। लेकिन इन दोनों दोस्तों के सपने कुछ अलग थे। उन्होंने कॉर्पोरेट जगत की चकाचौंध और प्री-प्लेसमेंट ऑफर्स के प्रलोभन को ठुकराते हुए उद्यमिता का कठिन लेकिन संतोषजनक रास्ता चुना। उनका लक्ष्य पर्यावरण संरक्षण और पशु आहार के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी बदलाव लाना था। इसी विजन के साथ साल 2019 में बेंगलुरु में लूपवर्म नाम के एक बायोसाइंस स्टार्टअप की स्थापना की गई। इस स्टार्टअप का मुख्य उद्देश्य जैविक कचरे का प्रबंधन करना और उसे उच्च गुणवत्ता वाले प्रोटीन में परिवर्तित करना था, ताकि पारंपरिक समुद्री स्रोतों पर निर्भरता कम की जा सके। किसी भी महान साम्राज्य की शुरुआत छोटी होती है और लूपवर्म की शुरुआत भी बेहद साधारण थी। शुरुआती दिनों में इन दोनों संस्थापकों के पास संसाधनों का भारी अभाव था। लागत को कम से कम रखने के लिए उन्होंने बेंगलुरु और तमिलनाडु की सीमा पर रहकर जमीनी स्तर पर काम करना शुरू किया। उनकी सबसे बड़ी संपत्ति एक पुरानी सफेद रंग की एक्टिवा स्कूटर थी, जिसका उपयोग वे कचरा इकट्ठा करने के लिए करते थे। अंकित और अभि खुद उस स्कूटर पर 50-50 किलो के भारी बोरे लादकर सिल्क रीलिंग यूनिट्स और डंपिंग ग्राउंड्स तक जाते थे ताकि कीड़े और बायोमास जुटा सकें। यह संघर्ष का वह दौर था जहाँ उन्होंने तकनीक से ज्यादा मेहनत और लगन पर भरोसा किया। साल 2019 से 2022 के बीच उन्होंने कंपनी को बहुत ही किफायती तरीके से संचालित किया। इस दौरान उन्हें भारत सरकार के बीआईआरएसी से बायोटेक इग्निशन ग्रांट के तहत लगभग 1 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता मिली, जिसने उनके शोध और विकास को नई दिशा दी। इसी फंड की मदद से उन्होंने ब्लैक सोल्जर फ्लाई फार्मिंग की जटिल तकनीक सीखी और प्रति माह 500 किलोग्राम प्रोसेसिंग क्षमता वाला एक पायलट प्लांट स्थापित किया। पायलट प्रोजेक्ट की अपार सफलता के बाद, अगस्त 2022 में लूपवर्म ने सीड-स्टेज फंडिंग प्राप्त की, जिससे उन्हें अपनी क्षमताओं को बढ़ाने का अवसर मिला। उन्होंने सालाना 6,000 टन की क्षमता वाली एक अत्याधुनिक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का निर्माण किया। मार्च 2024 तक आते-आते कंपनी ने व्यावसायिक उत्पादन शुरू कर दिया और भारत की एक बड़ी झींगा फीड निर्माता कंपनी उनकी पहली बी2बी ग्राहक बनी। हालांकि, शून्य से सप्लाई चेन खड़ी करना और नियामक संस्थाओं को इस नई और अनूठी तकनीक के बारे में समझाना एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन उनकी दृढ़ता रंग लाई। सितंबर 2024 में कंपनी ने प्रतिष्ठित ईयू ट्रेसेस और आईएसओ 22000 जैसे वैश्विक प्रमाणपत्र प्राप्त किए, जिसने उनके उत्पादों की गुणवत्ता को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रमाणित किया। इसके परिणामस्वरूप कंपनी के लिए वैश्विक बाजार के द्वार खुल गए और उन्होंने फरवरी 2025 में जर्मनी, मई 2025 में चिली के साल्मन न्यूट्रिशन मार्केट और नवंबर 2025 में जापान में अपने एक्सपोर्ट ऑर्डर सफलतापूर्वक भेजे। लूपवर्म का बिजनेस मॉडल केवल लाभ कमाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सामाजिक उत्थान का भी एक जरिया बना है। कंपनी एक कुशल हाइब्रिड मॉडल पर काम करती है, जहाँ प्रोटीन प्रोसेसिंग का काम इन-हाउस होता है, लेकिन कीट पालन यानी इन्सेक्ट फार्मिंग का कार्य ग्रामीण किसानों और सिल्क रीलर्स के एक विस्तृत नेटवर्क को आउटसोर्स किया जाता है। कंपनी प्रतिदिन लगभग 20 टन रेशम उद्योग के कचरे को रीसाइकल करती है, जिससे न केवल पर्यावरण स्वच्छ होता है, बल्कि कचरा फेंकने वाले गरीब कामगारों की आय में भी लगभग 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वित्तीय दृष्टि से भी कंपनी ने अभूतपूर्व प्रगति की है। वित्त वर्ष 2025-26 में कंपनी का वार्षिक आवर्ती राजस्व या एआरआर 20 लाख डॉलर, यानी लगभग 16 करोड़ रुपये तक पहुँच गया है। अब उनका लक्ष्य वित्त वर्ष 2026-27 तक इस आंकड़े को 40 लाख डॉलर तक ले जाना है, जिसमें निर्यात का योगदान 25 प्रतिशत रहने की उम्मीद है। भविष्य की योजनाओं की बात करें तो अंकित और अभि अब अपने बिजनेस को और अधिक विस्तार देने के लिए तैयार हैं। उनका अगला बड़ा लक्ष्य अमेरिकी पेट फूड मार्केट में प्रवेश करना है, जो दुनिया के सबसे बड़े बाजारों में से एक है। इसके अलावा, वे लाइफ साइंसेज क्षेत्र के लिए कम लागत वाले रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन का निर्माण करने की दिशा में भी काम कर रहे हैं, ताकि वे भविष्य में एक ग्लोबल बायोटेक लीडर के रूप में उभर सकें। यह कहानी हमें सिखाती है कि यदि आपके पास एक स्पष्ट विजन और कड़ी मेहनत करने का जज्बा है, तो संसाधनों की कमी आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। एक पुरानी एक्टिवा से शुरू हुआ यह सफर आज करोड़ों के टर्नओवर और वैश्विक पहचान तक पहुँच चुका है, जो आने वाले समय के युवा उद्यमियों के लिए एक मिसाल है





NBT Hindi News / 🏆 20. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

लूपवर्म आईआईटी रुड़की वेस्ट मैनेजमेंट टिकाऊ प्रोटीन स्टार्टअप

United States Latest News, United States Headlines