पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग को लेकर रेलकर्मियों का जोरदार प्रदर्शन

अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर छपरा जंक्शन में राष्ट्रीय रेल कर्मचारी कांग्रेस के तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम में रेलकर्मियों ने पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। हजारों कर्मचारियों ने एकजुटता का प्रदर्शन किया और सरकार से इस मुद्दे पर ध्यान देने का आग्रह किया।

छपरा जंक्शन पर अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय रेल कर्मचारी कांग्रेस के तत्वावधान में आयोजित एक महत्वपूर्ण कर्मचारी संवाद कार्यक्रम में रेलकर्मियों ने पुरानी पेंशन योजना ( ओपीएस ) को बहाल करने की जोरदार मांग की। कार्यक्रम में पूर्वोत्तर रेलवे और देश के अन्य विभिन्न रेल मंडलों के हजारों कर्मचारियों ने भाग लिया, जिससे उनकी एकता और इस मुद्दे पर दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन हुआ। रेलकर्मियों ने सरकार से आग्रह किया कि वह उनकी आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करे, क्योंकि पुरानी पेंशन योजना सेवानिवृत्त कर्मचारियों के जीवन का एक महत्वपूर्ण आधार है। उन्होंने इस योजना को तत्काल प्रभाव से बहाल करने की मांग की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और संगठन के केंद्रीय अध्यक्ष अखिलेश पांडेय ने कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार का यह दायित्व है कि वह अपने कर्मचारियों की आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करे। उन्होंने विशेष रूप से पुरानी पेंशन योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि यह योजना सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए जीवन का सहारा है और इसे किसी भी कीमत पर बहाल किया जाना चाहिए। पांडेय ने कर्मचारियों से एकजुट रहने और अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने का आह्वान किया, ताकि वे शोषण के खिलाफ अपनी लड़ाई लड़ सकें। महामंत्री अब्दुल शेख ने रेलवे में बढ़ती आउटसोर्सिंग और निजीकरण की प्रवृत्ति पर गहरी चिंता व्यक्त की और इस पर तत्काल रोक लगाने की मांग की। उन्होंने रेलवे में खाली पड़े पदों को जल्द से जल्द भरने की आवश्यकता पर जोर दिया, ताकि कार्य व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे और कर्मचारियों पर अनावश्यक बोझ न पड़े। वाराणसी मंडल अध्यक्ष मनोज कुमार ने बताया कि इंडियन रेलवे इम्प्लॉइज फेडरेशन, फ्रंट अगेंस्ट एनपीएस इन रेलवे और नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम जैसे विभिन्न संगठनों के संयुक्त प्रयास से यह आंदोलन पूरे देश में फैल रहा है। उन्होंने सरकार को चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों को नहीं माना गया तो वे संसद भवन का घेराव करने के लिए मजबूर होंगे। मंडल मंत्री राकेश पाल ने स्पष्ट रूप से कहा कि पुरानी पेंशन योजना कर्मचारियों का अधिकार है और वे इसे हर हाल में हासिल करके रहेंगे। उन्होंने सरकार को आगाह किया कि यदि इस मुद्दे को अनदेखा किया गया तो आगामी चुनावों में इसका गंभीर परिणाम भुगतना पड़ सकता है। उपाध्यक्ष बिट्टू यादव ने ट्रैक मेंटेनरों के लिए हार्ड रिस्क अलाउंस को बढ़ाकर 10 हजार रुपये करने और उन्हें आवश्यक सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराने की मांग रखी, ताकि वे सुरक्षित रूप से अपना कार्य कर सकें। छपरा आउटडोर शाखा के मंत्री संजय तिवारी ने 12 घंटे की ड्यूटी व्यवस्था को समाप्त करने और कर्मचारियों के लिए नए रेलवे आवासों के निर्माण की मांग उठाई। यांत्रिक शाखा के मंत्री दीपक कुमार ने श्रम विरोधी कानूनों को वापस लेने और पदों के सरेंडर पर रोक लगाने की मांग की, ताकि कर्मचारियों के हितों की रक्षा की जा सके। इस कार्यक्रम में मनु रंजन, अभिनव गौरव, सुहैल खान, मदन पासवान, अभिनव कुमार, शांतनु कुमार, राकेश कुमार, इन्द्रमणि सिंह, विनोद सिंह, प्रशांत कुमार, संतोष, नागेंद्र, रोहित, अजय प्रकाश, मनतोष, मुन्ना राय और शिबू सिंह सहित बड़ी संख्या में रेलकर्मी और कर्मचारी नेताओं ने भाग लिया। सभी ने एक स्वर में पुरानी पेंशन योजना की बहाली तक आंदोलन जारी रखने का संकल्प लिया। इस अवसर पर, समस्तीपुर रेल मंडल में जमीन का डिजिटल रिकॉर्ड बनाने और अतिक्रमण पर लगाम लगाने की योजनाओं पर भी चर्चा हुई। इसके अतिरिक्त, सिमरीबख्तियारपुर की जनता के लिए निःशुल्क एम्बुलेंस और शव वाहन सेवा शुरू करने की सांसद राजेश वर्मा की पहल की भी सराहना की गई। रेलकर्मियों ने उम्मीद जताई कि सरकार उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी और उन्हें न्याय दिलाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि वे अपने अधिकारों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं.

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