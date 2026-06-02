पुरानी दिल्ली के थोक बाजार अतिक्रमण और अवैध पार्किंग से जूझ रहे हैं

पुरानी दिल्ली के प्रमुख थोक बाजार अतिक्रमण और अवैध पार्किंग की मुश्किलों से जूझ रहे हैं। गर्मी के मौसम में ग्राहकों की कमी, यातायात जाम और पैदल यात्रियों की परेशानी बढ़ रही है। एमसीडी और पुलिस की उदासीनता के बावजूद समस्या नuantified नहीं हो रही।
पुरानी दिल्ली के थोक बाजार अतिक्रमण और अवैध पार्किंग की समस्या से गहराई से प्रभावित हैं। ये समस्याएं ग्राहकों को बाजार आने से वंचित कर रही हैं और यातायात में जाम की स्थिति बढ़ा रही हैं। सदर बाजार , चांदनी चौक, चावड़ी बाजार, लाल किला के सामने सुभाष मार्ग, एसपी मुखर्जी मार्ग, दरियागंज और पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर मुख्य क्षेत्रों में फूड स्टाल और दुकानों का बढ़ता कब्जा, अवैध पार्किंग और फुटपाथ/सड़कों का अवैध इस्तेमाल सामने आया है। यह सब यातायात व्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित करता है और घंटों जाम की स्थिति पैदा करता है। व्यापारियों का कहना है कि एमसीडी और दिल्ली पुलिस की उदासीनता इन समस्याओं को गंभीर बना रही है। पैदल राहगीरों के लिए फुटपाथ उपलब्ध न होने से वे सड़क पर निकलकर चलने के लिए मजबूर होते हैं, जिससे दुर्घटनाव के खतरे बढ़ते हैं। चोरी, छेड़छाड़ और जेबकट जैसी अपराधों में भी वृद्धि देखी जा रही है। फेडरेशन ऑफ सदर बाजार ट्रेडर्स एसोसिएशन के महासचिव राजेंद्र शर्मा ने कहा कि अवैध पार्किंग में मनमाना शुल्क वसूला जा रहा है और कई सड़कें अतिक्रमण से गायब हो चुकी हैं। चांदनी चौक सर्व व्यापार मंडल के अध्यक्ष संजय भार्गव लगातार आंदोलन और हाई कोर्ट के सख्त आदेशों के बावजूद कोई सुधार नहीं देख रहे हैं.
पुरानी दिल्ली के थोक बाजार अतिक्रमण और अवैध पार्किंग की समस्या से गहराई से प्रभावित हैं। ये समस्याएं ग्राहकों को बाजार आने से वंचित कर रही हैं और यातायात में जाम की स्थिति बढ़ा रही हैं। सदर बाजार, चांदनी चौक, चावड़ी बाजार, लाल किला के सामने सुभाष मार्ग, एसपी मुखर्जी मार्ग, दरियागंज और पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर मुख्य क्षेत्रों में फूड स्टाल और दुकानों का बढ़ता कब्जा, अवैध पार्किंग और फुटपाथ/सड़कों का अवैध इस्तेमाल सामने आया है। यह सब यातायात व्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित करता है और घंटों जाम की स्थिति पैदा करता है। व्यापारियों का कहना है कि एमसीडी और दिल्ली पुलिस की उदासीनता इन समस्याओं को गंभीर बना रही है। पैदल राहगीरों के लिए फुटपाथ उपलब्ध न होने से वे सड़क पर निकलकर चलने के लिए मजबूर होते हैं, जिससे दुर्घटनाव के खतरे बढ़ते हैं। चोरी, छेड़छाड़ और जेबकट जैसी अपराधों में भी वृद्धि देखी जा रही है। फेडरेशन ऑफ सदर बाजार ट्रेडर्स एसोसिएशन के महासचिव राजेंद्र शर्मा ने कहा कि अवैध पार्किंग में मनमाना शुल्क वसूला जा रहा है और कई सड़कें अतिक्रमण से गायब हो चुकी हैं। चांदनी चौक सर्व व्यापार मंडल के अध्यक्ष संजय भार्गव लगातार आंदोलन और हाई कोर्ट के सख्त आदेशों के बावजूद कोई सुधार नहीं देख रहे हैं
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