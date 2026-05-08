पुरानी और एक्सपायर्ड लिपस्टिक को कैसे रियूज करें: 5 क्रिएटिव तरीके

अपनी पुरानी या एक्सपायर्ड लिपस्टिक को फेंकने के बजाय, इन क्रिएटिव तरीकों से रियूज करें और अपने मेकअप किट को नया जीवन दें. इस गाइड में, हम आपको बताएंगे कि कैसे आप टूटी हुई या एक्सपायर्ड लिपस्टिक को लिप बाम, ब्लश, कलर करेक्टर, जूतों की चमक और आर्ट प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल कर सकते हैं. इन ट्रिक्स से न केवल आप पैसे बचाएंगे बल्कि पर्यावरण को भी फायदा पहुंचाएंगे.

अक्सर हमारे मेकअप कलेक्शन में ऐसी कई लिपस्टिक होती हैं जो या तो टूट जाती हैं या फिर अपनी एक्सपायरी डेट पार कर लेती हैं.

महंगी और पसंदीदा शेड की लिपस्टिक को कूड़ेदान में फेंकना वाकई काफी तकलीफदेह होता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि मेकअप एक्सपर्ट्स और क्रिएटिव लोग इन एक्सपायर्ड लिपस्टिक्स का इस्तेमाल कई शानदार तरीकों से करते हैं. और पढ़ेंफेंके नहीं काम में लाएं बेकार हो चुकी लिपस्टिकलिपस्टिक सिर्फ होठों की रंगत बढ़ाने के ही काम नहीं आती बल्कि इसके पिगमेंट्स को आप अपनी स्किन केयर और घर की सजावट में भी शामिल कर सकते हैं.

बस थोड़ी सी सावधानी और सही ट्रिक के साथ आप इन बेकार समझी जाने वाली चीजों को दोबारा उपयोगी बना सकते हैं. इससे न सिर्फ आपके पैसे बचेंगे बल्कि पर्यावरण को भी कम नुकसान पहुंचेगा. आइए जानते हैं कि पुरानी लिपस्टिक के साथ आप क्या-क्या कमाल कर सकते हैं.

लिपस्टिक को रियूज करने की ट्रिक्सकस्टमाइज्ड लिप बाम: अगर लिपस्टिक एक्सपायर नहीं हुई है पर टूट गई है तो इसे वैसलीन या नारियल तेल के साथ पिघलाकर एक खाली डिब्बी में भर लें. बस आपका कलरफुल लिप बाम तैयार है. क्रीम ब्लश: हल्के गुलाबी या पीच शेड वाली लिपस्टिक को मॉइस्चराइजर के साथ मिलाकर गालों पर ब्लश की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है.

Advertisement कलर करेक्टर: डार्क सर्कल छुपाने के लिए ऑरेंज या रेड लिपस्टिक को कंसीलर के नीचे बेस की तरह इस्तेमाल करें. यह प्रोफेशनल मेकअप लुक देता है. जूतों की चमक: अगर भूरे या गहरे रंग की लिपस्टिक एक्सपायर हो गई है तो इसका इस्तेमाल सैंडल या जूतों के स्कफ मार्क्स (निशान) को छुपाने के लिए किया जा सकता है.

आर्ट और पेंटिंग: बच्चों के लिए या खुद के आर्ट प्रोजेक्ट्स में वैक्स और पिगमेंट से भरपूर लिपस्टिक का उपयोग ऑयल पेस्टल के विकल्प के रूप में किया जा सकता है. ---- समाप्त ---





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