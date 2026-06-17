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पुर्तगाल बनाम डीआर कॉन्गो लाइव: छठवें मिनट में ही जोआओ नेव्स ने हेडर से गोल दागा, पुर्तगाल को 1-0 की बढ़त

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पुर्तगाल बनाम डीआर कॉन्गो लाइव: छठवें मिनट में ही जोआओ नेव्स ने हेडर से गोल दागा, पुर्तगाल को 1-0 की बढ़त
फीफा विश्व कप 2026पुर्तगाल बनाम डीआर कॉन्गोलाइव अपडेट
📆17-06-2026 17:13:00
📰Amar Ujala
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फीफा विश्व कप 2026 में पुर्तगाल और डीआर कॉन्गो के बीच खेले जा रहे मैच में छठवें मिनट में ही जोआओ नेव्स ने हेडर के जरिए गोल दागकर पुर्तगाल को अग्रणी दिया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो विश्व कप के छह अलग-अलग संस्करणों में गोल करने वाला पहले खिलाड़ी बनने के करीब हैं।

फीफा विश्व कप 2026 का 23वां मुकाबला पुर्तगाल और डीआर कॉन्गो के बीच हुआस्टन स्टेडियम में खेला जा रहा है। मैच की शुरुआत से ही रोमांचक स्थिति ने जनरल को कस्कोश में ले लिया। छठवें मिनट में ही जोआओ नेव्स ने हेडर के जरिए गोल दागकर पुर्तगाल को 1-0 की बढ़त दिला दी। फुटबॉल प्रशंसकों की नजरें पुर्तगाल के दिग्गज कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डो पर रहेंगी। रोनाल्डो विश्व कप के छह अलग-अलग संस्करणों में गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉल र बनने के करीब हैं। यदि वह इस टूर्नामेंट में भी गोल करने में सफल रहें तो यह ऐतिहासिक उपलब्धि उनके शानदार करियर में एक और स्वर्णिम अध्याय जोड़ेगी। मैच लगातार तेजी से आगे बढ़ रहा है और दोनों टीमें एक-दूसरे के गोल की नज़र रख रही हैं। पहले हाफ की नitianing देखने लायक रहेगी.

फीफा विश्व कप 2026 का 23वां मुकाबला पुर्तगाल और डीआर कॉन्गो के बीच हुआस्टन स्टेडियम में खेला जा रहा है। मैच की शुरुआत से ही रोमांचक स्थिति ने जनरल को कस्कोश में ले लिया। छठवें मिनट में ही जोआओ नेव्स ने हेडर के जरिए गोल दागकर पुर्तगाल को 1-0 की बढ़त दिला दी। फुटबॉल प्रशंसकों की नजरें पुर्तगाल के दिग्गज कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डो पर रहेंगी। रोनाल्डो विश्व कप के छह अलग-अलग संस्करणों में गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर बनने के करीब हैं। यदि वह इस टूर्नामेंट में भी गोल करने में सफल रहें तो यह ऐतिहासिक उपलब्धि उनके शानदार करियर में एक और स्वर्णिम अध्याय जोड़ेगी। मैच लगातार तेजी से आगे बढ़ रहा है और दोनों टीमें एक-दूसरे के गोल की नज़र रख रही हैं। पहले हाफ की नitianing देखने लायक रहेगी

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Amar Ujala /  🏆 12. in İN

फीफा विश्व कप 2026 पुर्तगाल बनाम डीआर कॉन्गो लाइव अपडेट जोआओ नेव्स गोल क्रिस्टियानो रोनाल्डो हुआस्टन स्टेडियम

 

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