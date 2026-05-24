पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि पवन को बांधकर नौ बार करंट के झटके दिए गए और प्रेमी संग रोमांस किया

पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि पवन को बांधकर नौ बार करंट के झटके दिए गए और जब उसकी सांसें टूट रही थीं, तब पत्नी प्रेमी संग रोमांस कर रही थी। मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में रिश्तों की पवित्रता जब हवस और धोखे की भेंट चढ़ती है, तो संवेदनाएं दम तोड़ देती हैं। पवन ठाकुर हत्याकांड में ऐसा ही रूह कंपा देने वाला वाक्या सामने आया है। जहां पत्नी आंचल ने अपनी ही बहन शिखा और प्रेमी भतीजे अंकित व बहन के प्रेमी अजय दिवाकर के साथ मिलकर छह साल पहले सात फेरे लेते वक्त किए गए सभी दावों को सूली पर चढ़ा दिया। पहले जीवनसाथी को बिजली के करंट से तड़पाया। उसी के सामने प्रेमी संग रोमांस किया। जब उससे भी जी नहीं भरा, तो पीटा और फिर जहरीला पदार्थ भी पिला दिया। फिर करंट दर करंट देकर उसकी सांसों की डोर हमेशा के लिए काट दी गई।
पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि पवन को बांधकर नौ बार करंट के झटके दिए गए और जब उसकी सांसें टूट रही थीं, तब पत्नी प्रेमी संग रोमांस कर रही थी। जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में रिश्तों की पवित्रता जब हवस और धोखे की भेंट चढ़ती है, तो संवेदनाएं दम तोड़ देती हैं। पवन ठाकुर हत्याकांड में ऐसा ही रूह कंपा देने वाला वाक्या सामने आया है। जहां पत्नी आंचल ने अपनी ही बहन शिखा और प्रेमी भतीजे अंकित व बहन के प्रेमी अजय दिवाकर के साथ मिलकर छह साल पहले सात फेरे लेते वक्त किए गए सभी दावों को सूली पर चढ़ा दिया। पहले जीवनसाथी को बिजली के करंट से तड़पाया। उसी के सामने प्रेमी संग रोमांस किया। जब उससे भी जी नहीं भरा, तो पीटा और फिर जहरीला पदार्थ भी पिला दिया। फिर करंट दर करंट देकर उसकी सांसों की डोर हमेशा के लिए काट दी गई.
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