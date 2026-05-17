पुलिस ने नहरों और जल स्रोतों में नहाने से होने वाले हादसों को रोकने के लिए विशेष एडवाइजरी जारी की है

पुलिस ने गर्मी में नहरों और जल स्रोतों में नहाने से होने वाले हादसों को रोकने के लिए विशेष एडवाइजरी जारी की है। एसपी कुलदीप सिंह ने अभिभावकों से नहरों में नहाने से रोकने के लिए पुलिस की एडवाइजरीखतरनाक स्थानों पर जाने वाले युवाओं पर होगी कानूनी कार्रवाई। उन्होंने अपील की है कि वे अपने बच्चों को नहरों और तालाबों में नहाने से रोकें...

पुलिस ने गर्मी में नहरों और जल स्रोतों में नहाने से होन े वाले हादसों को रोकने के लिए विशेष एडवाइजरी जारी की है। एसपी कुलदीप सिंह ने अभिभावकों से बच्चा नहरों में नहाने से रोकने के लिए पुलिस की एडवाइजरीखतरनाक स्थानों पर जाने वाले युवाओं पर होगी कानूनी कार्रवाई। उन्होंने अपील की है कि वे अपने बच्चों को नहरों और तालाबों में नहाने से रोकें। एसपी ने कहा कि हर वर्ष गर्मियों में कई युवक और बच्चे बिना सुरक्षा उपायों के नहरों और गहरे जल स्रोतों में नहाने चले जाते हैं, जिससे हादसों की आशंका बढ़ जाती है। पुलिस अधीक्षक कुलदीप सिंह ने स्पष्ट किया कि नहरों में नहाना या नशा करके जल स्रोतों के आसपा स बैठना खतरनाक और कानूनन गलत है। ऐसे मामलों में पुलिस कार्रवाई करेगी.

पुलिस ने गर्मी में नहरों और जल स्रोतों में नहाने से होने वाले हादसों को रोकने के लिए विशेष एडवाइजरी जारी की है। एसपी कुलदीप सिंह ने अभिभावकों से बच्चा नहरों में नहाने से रोकने के लिए पुलिस की एडवाइजरीखतरनाक स्थानों पर जाने वाले युवाओं पर होगी कानूनी कार्रवाई। उन्होंने अपील की है कि वे अपने बच्चों को नहरों और तालाबों में नहाने से रोकें। एसपी ने कहा कि हर वर्ष गर्मियों में कई युवक और बच्चे बिना सुरक्षा उपायों के नहरों और गहरे जल स्रोतों में नहाने चले जाते हैं, जिससे हादसों की आशंका बढ़ जाती है। पुलिस अधीक्षक कुलदीप सिंह ने स्पष्ट किया कि नहरों में नहाना या नशा करके जल स्रोतों के आसपास बैठना खतरनाक और कानूनन गलत है। ऐसे मामलों में पुलिस कार्रवाई करेगी





Dainik Jagran / 🏆 10. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

गर्मी में नहरों और जल स्रोतों में नहाने से होन खतरनाक स्थानों पर गए युवाओं पर होगी कानूनी कार नहरों में नहाना या नशा करके जल स्रोतों के आसपा पुलिस कार्रवाई

United States Latest News, United States Headlines