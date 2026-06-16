पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए पूर्व मध्य रेलवे द्वारा अतिरिक्त 30 विशेष ट्रेनों की व्यवस्था

पूर्व मध्य रेलवे ने पुलिस भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की यात्रा सुविधा बढ़ाने के लिए मंगलवार और बुधवार को कुल 30 अतिरिक्ट परीक्षा स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया। रेलवे ने परीक्षा के दोनों चरणों के लिए विभिन्न मार्गों पर ट्रेनों की व्यवस्था की है, जिसमें पटना, गया, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, बेतिया, सहरसा, पाटलिपुत्र आदि प्रमुख स्टेशन शामिल हैं। स्टेशनों पर भीड़ नियंत्रण और यात्रियों की सहायता के लिए अतिरिक्त कर्मियों की तैनाती की गई है। रेलवे प्रशासन ने अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे निर्धारित समय पर स्टेशन पहुंचकर विशेष ट्रेनों का लाभ उठाएं।

पूर्व मध्य रेलवे ने पुलिस भर्ती परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों की यात्रा सुविधा सुनिश्चित करने के लिए व्यापक इंतजाम किया है। रेलवे प्रशासन ने परीक्षाओं के दोनों चरणों के लिए विशेष ट्रेनों की व्यवस्था की है, जिससे कि परीक्षार्थी नियमित ट्रेनों पर दबाव के बिना ही अपने परीक्षा केंद्रों तक सुरक्षित और समयबद्ध रूप से पहुंच सकें। मंगलवार को पांच विशेष ट्रेनें और बुधवार को 25 विशेष ट्रेनों का परिचालन किया जाएगा, जिससे कुल 30 अतिरिक्त परीक्षा स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी। इससे पहले सोमवार रात रेलवे ने 14 विशेष ट्रेन चलाने की घोषणा की थी और 16 अतिरिक्त रूटों पर भी विशेष ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया गया। 14 जून को आयोजित परीक्षा के दौरान कुल 19 परीक्षा स्पेशल ट्रेन ों का संचालन किया गया था, जिनमें दानापुर मंडल द्वारा 12 और समस्तीपुर मंडल द्वारा सात विशेष ट्रेन चलाई गई थीं। मंगलवार की रात पाटलिपुत्र से किशनगंज, अररिया और नौगछिया के लिए विशेष ट्रेनें चलाई गई। पटना से नरकटियागंज तथा भभुआ के लिए भी स्पेशल ट्रेनें खोली गई। इन ट्रेनों का ठहराव बेगूसराय, खगड़िया, नौगछिया, कटिहार, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, बापूधाम मोतिहारी, बेतिया, जहानाबाद, गया, डेहरी आन सोन और सासाराम सहित विभिन्न प्रमुख स्टेशनों पर दिया गया। बुधवार को 25 परीक्षा स्पेशल ट्रेन ों का परिचालन किया जाएगा, जिनमें पटना-गया, बक्सर-पटना, बक्सर-दानापुर, किऊल-गया, गया-किऊल, बख्तियारपुर-राजगीर, राजगीर-बख्तियारपुर, बेतिया-हाजीपुर, बेतिया-पाटलिपुत्र, दोरम मधेपुरा-हाजीपुर, मधुबनी-सोनपुर, मुजफ्फरपुर-पाटलिपुत्र, समस्तीपुर-सीवान, समस्तीपुर-हाजीपुर, पूर्णिया कोर्ट-पाटलिपुत्र, सहरसा-हाजीपुर, सुपौल-देवघर, औरंगाबाद-गया, हाजीपुर-छपरा, सोनपुर-मुजफ्फरपुर तथा नौगछिया-पाटलिपुत्र के बीच विशेष ट्रेन शामिल हैं। पूर्व मध्य रेल के सीपीआरओ सरस्वती चंद्र ने बताया कि परीक्षा केंद्रों तक अभ्यर्थियों की सुरक्षित एवं समयबद्ध पहुंच सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त कोच, विशेष निगरानी और आवश्यक परिचालन प्रबंध किए गए हैं। स्टेशन परिसरों में भीड़ नियंत्रण और यात्रियों की सहायता के लिए अतिरिक्त कर्मियों की तैनाती की गई है। रेलवे प्रशासन ने अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे निर्धारित समय पर स्टेशन पहुंचें तथा रेलवे द्वारा संचालित परीक्षा स्पेशल ट्रेन ों का अधिकतम लाभ उठाएं। रेलवे प्रशासन का मानना है कि इन विशेष ट्रेनों के संचालन से अभ्यर्थियों को यात्रा में सुविधा मिलेगी और नियमित ट्रेनों पर दबाव भी कम होगा। निदर्शन के अनुसार, विभिन्न विशेष ट्रेनों का ठहराव समय भी दिया गया है जैसे कि पाटलिपुत्र से किशनगंज 20:00 बजे, पटना से भभुआ 23:30 बजे, बेगूसराय, खगड़िया, नौगछिया, कटिहार मार्ग से पाटलिपुत्र, सोनपुर, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, बापूधाम मोतिहारी, बेतिया होते हुए। साथ ही किऊल-गया एवं गया-किऊल विशेष ट्रेनों का भी संचालन किया जाएगा। यह व्यवस्था पुलिस भर्ती परीक्षा के प्राथमिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होगी। पूर्व मध्य रेलवे का यह प्रयास लाखों अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हर साल पुलिस भर्ती परीक्षा में भाग लेने वालों की संख्या बहुत अधिक होती है। विशेष ट्रेनों की व्यवस्था से अभ्यर्थियों को यात्रा की तैयारियों में चिंता से मुक्ति मिलेगी और वे निश्चित रूप से समय पर अपने परीक्षा केंद्र तक पहुंच सकेंगे। इसके अलावा नियमित ट्रेनों पर अत्यधिक भीड़ कम होने से सामान्य यात्रियों को भी फायदा होगा। रेलवे ने सभी प्रासंगिक मंडलों के सहयोग से विशेष ट्रेनों की योजना बनाई है और स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर सभी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित कर रही है। अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट और मोबाइल ऐप से विशेष ट्रेनों के रूट और समय की पूरी जानकारी लें और अपनी यात्रा की योजना बनाएं। यह न iniciativa पश्चिम बेंगाल, बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के विभिन्न प्रदेशों में रहने वाले अभ्यर्थियों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है क्योंकि इन क्षेत्रों में से अधिकांश परीक्षार्थी पटना, गया, हाजीपुर और मुजफ्फरपुर जैसे प्रमुख शहरों या उनके आसपास के क्षेत्रों में परीक्षा देने जाते हैं। पूर्व मध्य रेलवे ने इस बार विशेष ट्रेनों की संख्या बढ़ाकर देखभाल की गई है कि हर अभ्यर्थी को परीक्षा से पहले अपना स्थान प्राप्त करने का अवसर मिले। सुरक्षा एवं नियमन के डिजाइन के तaurत पर विशेष ट्रेनों में अतिरिक्त बिल्टी एवं डब्लू-डब्लू-डेकर कोच भी शामिल हैं। स्टेशनों पर रेलवे पुलिस की तैनाती भी बढ़ाई गई है ताकि यात्रा सुरक्षित रहे और दरकिनार होने वाले अभ्यर्थियों की सहायता तकनीकी रूप से संचालित हो सके। साथ ही पूर्व मध्य रेलवे ने सामान्य यात्रियों को भी संवेदनशीलता से कार्य करने के लिए कहा है कि वे विशेष ट्रेनों के लिए आवश्यक सीटें अभ्यर्थियों के लिए छोड़ें। यह कदम ना सिर्फ परीक्षाओं की सफलता में सहायक होगा बल्कि रेलवे प्रशासन की प्रतिबद्धता को भी प्रदर्शित करेगा। अंत में, पूर्व मध्य रेलवे ने सभी एक्स-पीटियर्स, प्रेस और सामुदायिक संगठनों से मदद की मांग की है ताकि विशेष ट्रेनों के नाम, रूट और समय की जानकारी अधिकतम यात्रियों तक पहुंच सके.

पूर्व मध्य रेलवे ने पुलिस भर्ती परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों की यात्रा सुविधा सुनिश्चित करने के लिए व्यापक इंतजाम किया है। रेलवे प्रशासन ने परीक्षाओं के दोनों चरणों के लिए विशेष ट्रेनों की व्यवस्था की है, जिससे कि परीक्षार्थी नियमित ट्रेनों पर दबाव के बिना ही अपने परीक्षा केंद्रों तक सुरक्षित और समयबद्ध रूप से पहुंच सकें। मंगलवार को पांच विशेष ट्रेनें और बुधवार को 25 विशेष ट्रेनों का परिचालन किया जाएगा, जिससे कुल 30 अतिरिक्त परीक्षा स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी। इससे पहले सोमवार रात रेलवे ने 14 विशेष ट्रेन चलाने की घोषणा की थी और 16 अतिरिक्त रूटों पर भी विशेष ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया गया। 14 जून को आयोजित परीक्षा के दौरान कुल 19 परीक्षा स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया गया था, जिनमें दानापुर मंडल द्वारा 12 और समस्तीपुर मंडल द्वारा सात विशेष ट्रेन चलाई गई थीं। मंगलवार की रात पाटलिपुत्र से किशनगंज, अररिया और नौगछिया के लिए विशेष ट्रेनें चलाई गई। पटना से नरकटियागंज तथा भभुआ के लिए भी स्पेशल ट्रेनें खोली गई। इन ट्रेनों का ठहराव बेगूसराय, खगड़िया, नौगछिया, कटिहार, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, बापूधाम मोतिहारी, बेतिया, जहानाबाद, गया, डेहरी आन सोन और सासाराम सहित विभिन्न प्रमुख स्टेशनों पर दिया गया। बुधवार को 25 परीक्षा स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जाएगा, जिनमें पटना-गया, बक्सर-पटना, बक्सर-दानापुर, किऊल-गया, गया-किऊल, बख्तियारपुर-राजगीर, राजगीर-बख्तियारपुर, बेतिया-हाजीपुर, बेतिया-पाटलिपुत्र, दोरम मधेपुरा-हाजीपुर, मधुबनी-सोनपुर, मुजफ्फरपुर-पाटलिपुत्र, समस्तीपुर-सीवान, समस्तीपुर-हाजीपुर, पूर्णिया कोर्ट-पाटलिपुत्र, सहरसा-हाजीपुर, सुपौल-देवघर, औरंगाबाद-गया, हाजीपुर-छपरा, सोनपुर-मुजफ्फरपुर तथा नौगछिया-पाटलिपुत्र के बीच विशेष ट्रेन शामिल हैं। पूर्व मध्य रेल के सीपीआरओ सरस्वती चंद्र ने बताया कि परीक्षा केंद्रों तक अभ्यर्थियों की सुरक्षित एवं समयबद्ध पहुंच सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त कोच, विशेष निगरानी और आवश्यक परिचालन प्रबंध किए गए हैं। स्टेशन परिसरों में भीड़ नियंत्रण और यात्रियों की सहायता के लिए अतिरिक्त कर्मियों की तैनाती की गई है। रेलवे प्रशासन ने अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे निर्धारित समय पर स्टेशन पहुंचें तथा रेलवे द्वारा संचालित परीक्षा स्पेशल ट्रेनों का अधिकतम लाभ उठाएं। रेलवे प्रशासन का मानना है कि इन विशेष ट्रेनों के संचालन से अभ्यर्थियों को यात्रा में सुविधा मिलेगी और नियमित ट्रेनों पर दबाव भी कम होगा। निदर्शन के अनुसार, विभिन्न विशेष ट्रेनों का ठहराव समय भी दिया गया है जैसे कि पाटलिपुत्र से किशनगंज 20:00 बजे, पटना से भभुआ 23:30 बजे, बेगूसराय, खगड़िया, नौगछिया, कटिहार मार्ग से पाटलिपुत्र, सोनपुर, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, बापूधाम मोतिहारी, बेतिया होते हुए। साथ ही किऊल-गया एवं गया-किऊल विशेष ट्रेनों का भी संचालन किया जाएगा। यह व्यवस्था पुलिस भर्ती परीक्षा के प्राथमिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होगी। पूर्व मध्य रेलवे का यह प्रयास लाखों अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हर साल पुलिस भर्ती परीक्षा में भाग लेने वालों की संख्या बहुत अधिक होती है। विशेष ट्रेनों की व्यवस्था से अभ्यर्थियों को यात्रा की तैयारियों में चिंता से मुक्ति मिलेगी और वे निश्चित रूप से समय पर अपने परीक्षा केंद्र तक पहुंच सकेंगे। इसके अलावा नियमित ट्रेनों पर अत्यधिक भीड़ कम होने से सामान्य यात्रियों को भी फायदा होगा। रेलवे ने सभी प्रासंगिक मंडलों के सहयोग से विशेष ट्रेनों की योजना बनाई है और स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर सभी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित कर रही है। अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट और मोबाइल ऐप से विशेष ट्रेनों के रूट और समय की पूरी जानकारी लें और अपनी यात्रा की योजना बनाएं। यह न iniciativa पश्चिम बेंगाल, बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के विभिन्न प्रदेशों में रहने वाले अभ्यर्थियों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है क्योंकि इन क्षेत्रों में से अधिकांश परीक्षार्थी पटना, गया, हाजीपुर और मुजफ्फरपुर जैसे प्रमुख शहरों या उनके आसपास के क्षेत्रों में परीक्षा देने जाते हैं। पूर्व मध्य रेलवे ने इस बार विशेष ट्रेनों की संख्या बढ़ाकर देखभाल की गई है कि हर अभ्यर्थी को परीक्षा से पहले अपना स्थान प्राप्त करने का अवसर मिले। सुरक्षा एवं नियमन के डिजाइन के तaurत पर विशेष ट्रेनों में अतिरिक्त बिल्टी एवं डब्लू-डब्लू-डेकर कोच भी शामिल हैं। स्टेशनों पर रेलवे पुलिस की तैनाती भी बढ़ाई गई है ताकि यात्रा सुरक्षित रहे और दरकिनार होने वाले अभ्यर्थियों की सहायता तकनीकी रूप से संचालित हो सके। साथ ही पूर्व मध्य रेलवे ने सामान्य यात्रियों को भी संवेदनशीलता से कार्य करने के लिए कहा है कि वे विशेष ट्रेनों के लिए आवश्यक सीटें अभ्यर्थियों के लिए छोड़ें। यह कदम ना सिर्फ परीक्षाओं की सफलता में सहायक होगा बल्कि रेलवे प्रशासन की प्रतिबद्धता को भी प्रदर्शित करेगा। अंत में, पूर्व मध्य रेलवे ने सभी एक्स-पीटियर्स, प्रेस और सामुदायिक संगठनों से मदद की मांग की है ताकि विशेष ट्रेनों के नाम, रूट और समय की जानकारी अधिकतम यात्रियों तक पहुंच सके





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