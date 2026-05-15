पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े; पश्चिम बंगाल में लाउडस्पीकर की आवाज कम करने के निर्देश के बाद हंगामा हंगामा हुआ

पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े; लॉउडस्पीकर की आवाज कम करने के निर्देश के बाद हंगामा हुआ पस्कुextra_id_202बंगाल के आसनसोल में | पढ़ें पूरी कहानी
पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े; लाउडस्पीकर की आवाज कम करने के निर्देश के बाद हंगामा पश्चिम बंगाल के आसनसोल में लाउडस्पीकर की आवाज कम करने के निर्देश के बाद शुक्रवार को तनाव फैल गया। रेलपार इलाके में भीड़ ने पुलिस चौकी में तोड़फोड़ और पथराव किया। हालात बिगड़े तो पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े। राज्य सरकार के निर्देश पर आसनसोल के कई हिस्सों में लाउडस्पीकर की आवाज कम रखने को कहा था। इसी सिलसिले में एक-दोपहर रेलपार इलाके में पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच बातचीत हुई थी। शाम को बड़ी संख्या में लोग पुलिस चौकी पहुंच गए, आरोप है कि भीड़ ने चौकी पर हमला किया। पुलिस और आम लोगों के वाहनों में तोड़फोड़ की। घटना में कुछ पुलिस कर्मियों को चोट आई है। इतिहासकर्षक रहाण्ड... again!
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