पुष्कर घाटी में बस खाई में गिरी, 2 की मौत, 26 घायल

राजस्थान के अजमेर में पुष्कर घाटी में यात्रियों से भरी बस अनियंत्रित होकर 150 फीट गहरी खाई में जा गिरी। इस हादसे में एक बच्चे समेत दो लोगों की मौत हो गई, जबकि 26 अन्य घायल हो गए। घायलों में पांच की हालत गंभीर बताई जा रही है।

पुष्कर घाटी में रविवार को एक अत्यंत दुखद सड़क दुर्घटना घटित हुई, जिसमें यात्रियों से खचाखच भरी एक बस अनियंत्रित होकर लगभग 150 फीट गहरी खाई में समा गई। इस भीषण हादसे में एक मासूम बच्चे सहित दो लोगों की जान चली गई, जबकि कई अन्य यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल ों में से पाँच की स्थिति चिंताजनक बताई जा रही है, जिन्हें तत्काल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, दुर्घटना के समय बस में कुल 31 यात्री सवार थे। ये सभी यात्री पुष्कर से पीसांगन की ओर मायरा भरने जा रहे थे, जब यह दर्दनाक घटना पुष्कर से लगभग तीन किलोमीटर पहले, सांझी की छत के निकट घाटी क्षेत्र में घटित हुई। अचानक, बस चालक अपना नियंत्रण खो बैठा और वाहन खाई में जा गिरा, जिससे चीख-पुकार मच गई।

अजमेर के जिला कलेक्टर लोकबंधु ने दुर्घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि दो लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हुई है। घटनास्थल पर तुरंत आठ एंबुलेंस भेजी गईं, जिनके माध्यम से सभी घायलों को उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया। जिला प्रशासन और स्थानीय नागरिकों ने तत्परता दिखाते हुए बचाव और राहत कार्यों में सक्रिय सहयोग दिया। सभी घायलों को बेहतर चिकित्सा सुविधा के लिए अजमेर के जवाहरलाल नेहरू (जेएलएन) अस्पताल में रेफर किया गया है, जहाँ उनका इलाज जारी है। प्रशासन हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

दुर्घटना के तुरंत बाद घटनास्थल पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों ने बहादुरी दिखाते हुए तत्काल राहत और बचाव अभियान शुरू किया। उन्होंने खाई से घायलों को बाहर निकाला और उन्हें पुष्कर के सरकारी अस्पताल पहुँचाया। प्रारंभिक उपचार के पश्चात, सभी घायलों की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें बेहतर और विशेष चिकित्सा सुविधा के लिए अजमेर के जेएलएन अस्पताल रेफर कर दिया गया है। यह घटना अत्यंत चिंताजनक है और ऐसे हादसों से सबक लेने की आवश्यकता है। इस बीच, राजस्थान की राजनीति में एक अलग ही हलचल देखने को मिली, जब पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के नाम से एक फर्जी पत्र वायरल हुआ। इस पत्र ने प्रदेश की सियासत को गरमा दिया, जिसके बाद स्वयं वसुंधरा राजे को सामने आकर इस मामले पर बड़ा खुलासा करना पड़ा।

इस भीषण दुर्घटना के कारण पुष्कर घाटी मार्ग पर यातायात व्यवस्था पूरी तरह ठप हो गई। वाहनों की लंबी कतारें लग गईं, जिससे यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ा। पुलिस और प्रशासनिक टीमें तुरंत मौके पर पहुँच गईं और यातायात को सुचारू करने के प्रयास शुरू किए। प्रशासन द्वारा दुर्घटना के कारणों की गहन जांच की जा रही है। प्रारंभिक रिपोर्टों में बस के अनियंत्रित हो जाने की बात सामने आई है। हालांकि, यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि क्या दुर्घटना का कारण कोई तकनीकी खराबी थी या फिर चालक की लापरवाही। इन सभी पहलुओं की बारीकी से जांच की जाएगी ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोका जा सके। इस दुखद घटना ने एक बार फिर पहाड़ी और खतरनाक रास्तों पर सार्वजनिक परिवहन की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सुरक्षित यात्रा के लिए बेहतर सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर और वाहन सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन आवश्यक है।





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