पूजा बेदी का खुलासा: बचपन की बेहिसाब आजादी और अब सख्त मां बनने का सफर

पूजा बेदी ने अपनी मां प्रतिमा बेदी के खुले विचारों वाले पालन-पोषण और वर्तमान में अपने बच्चों के प्रति सख्त रवैये के पीछे की वजहों पर विस्तार से चर्चा की।

पूजा बेदी का बचपन एक ऐसे परिवेश में बीता जिसे आज के दौर में हम अल्ट्रा-बोहेमियन कह सकते हैं। उनके घर का माहौल आम भारतीय परिवारों की तुलना में बिल्कुल विपरीत था, जहाँ परंपराओं और रीति-रिवाजों का बोलबाला होता है। पूजा बताती हैं कि उनका पालन-पोषण एक ऐसे माहौल में हुआ जहाँ उनके माता-पिता ने कभी भी उन पर पुराने रीति-रिवाजों या ज्यादा बंदिशें नहीं थोपीं। जोस अलुक्कास के यूट्यूब चैनल पर साझा की गई एक बातचीत में, पूजा ने अपने अलग तरह के पालन-पोषण, अपनी मां की सोच और खुद एक सख्त मां बनने के पीछे के कारणों पर खुलकर बात की। उन्होंने बताया कि उनके माता-पिता ने भारत में उस दौर की शुरुआत की थी जिसमें खुली सोच और बिंदास जीवनशैली का प्रभाव था, जिसे अक्सर सेक्स, ड्रग्स और रॉक एंड रोल के युग के रूप में देखा जाता है। उनके परिवार में करियर की उम्मीदों से ज्यादा महत्व व्यक्तिगत खुशी और आजादी को दिया जाता था। पूजा अपनी मां प्रतिमा बेदी के जीवन दर्शन को याद करते हुए बताती हैं कि उनकी मां का मानना था कि एक बच्चे के प्रति माता-पिता की प्राथमिक जिम्मेदारी उसकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करना और उसे सशक्त बनाना है। प्रतिमा बेदी अक्सर पूजा से कहती थीं कि उन्होंने उसे दुनिया में इसलिए लाया क्योंकि वह मां बनना चाहती थीं, और इस नाते वह पूजा के प्रति जिम्मेदार हैं कि उसे सिर पर छत, अच्छा भोजन और एक बेहतरीन शिक्षा मिले ताकि वह खुद को सशक्त बना सके। उनकी मां का मानना था कि अनुभव ही सबसे बड़ा शिक्षक होता है, इसलिए वह पूजा को हर तरह के अनुभव प्राप्त करने की आजादी देती थीं। वह चाहती थीं कि उनकी बेटी खुद तय करे कि उसे जीवन में क्या बनना है, चाहे वह एक अंतरिक्ष यात्री बने, इंजीनियर बने या बस दुनिया घूमने वाली एक स्वतंत्र आत्मा। प्रतिमा बेदी का स्पष्ट संदेश था कि बुनियादी जरूरतें पूरी होने के बाद, जीवन का रास्ता खोजना और अपनी मंजिल तक पहुँचना पूरी तरह से बच्चे का अपना निर्णय होना चाहिए। दिलचस्प बात यह है कि जिस आजादी को आज दुनिया एक वरदान मानती है, पूजा बेदी ने बचपन में उसे एक समस्या के रूप में देखा था। उन्होंने स्वीकार किया कि एक समय ऐसा था जब वह अपनी मां से नाराज रहती थीं क्योंकि उन्हें लगता था कि उनकी मां उन्हें गाइड नहीं कर रही हैं। पूजा ने याद किया कि कैसे वह अपनी मां के पास जाकर कहती थीं, 'मां, आप एक बहुत बुरी मां हैं क्योंकि आप मुझे कभी यह नहीं बतातीं कि मुझे क्या पहनना चाहिए या मुझे कब घर वापस आना चाहिए।' वह अपनी मां से सवाल करती थीं कि वह छोटी स्कर्ट पहनने पर उन्हें नहीं टोकतीं, उनके बाहर जाने के समय पर कोई पाबंदी नहीं है और उनके खान-पान पर कोई नियंत्रण नहीं है। पूजा के लिए यह स्वतंत्रता एक तरह की उपेक्षा की तरह महसूस होती थी क्योंकि उन्हें लगा कि एक 'अच्छी मां' को अनुशासन सिखाना चाहिए। जब पूजा ने अपनी मां से इन पाबंदियों की मांग की, तो प्रतिमा बेदी का जवाब उनके जीवन का सबसे बड़ा सबक बन गया। उनकी मां ने उनसे पूछा कि क्या वह इतनी समझदार नहीं हैं कि सही और गलत के बीच का अंतर खुद पहचान सकें। प्रतिमा बेदी ने समझाया कि उन्होंने अपनी बेटी को इतनी समझदारी और परिपक्वता के साथ पाला है कि वह खुद तय कर सके कि उसे किसके साथ बाहर जाना है, कितनी शराब पीनी है और किस समय घर लौटना है। उनके अनुसार, माता-पिता का असली उद्देश्य बच्चे को इतना आत्मनिर्भर बनाना होना चाहिए कि वह बिना किसी सहारे के अपनी जिंदगी जी सके। उनका डर यह था कि अगर कल वह नहीं रहीं, तो उनके बच्चे भटकने के बजाय अपनी शर्तों पर मजबूती से खड़े रह सकें। यह विचार उन्हें एक सशक्त और स्वतंत्र व्यक्तित्व बनाने में सहायक रहा, हालांकि इस दर्शन का गहरा प्रभाव पूजा के अपने पेरेंटिंग स्टाइल पर भी पड़ा। आज पूजा बेदी खुद एक मां हैं, लेकिन उनका तरीका अपनी मां से बिल्कुल उलट है। वह स्वीकार करती हैं कि वह एक बहुत ही सख्त मां हैं। उनका मानना है कि हर कुछ पीढ़ियों के बाद अनुशासन का चक्र वापस लौट आता है। पूजा के अनुसार, बचपन में मिली अत्यधिक आजादी ने उन्हें अब एक सख्त अनुशासन की ओर धकेला है। उन्हें महसूस हुआ कि बच्चों के जीवन में कुछ सीमाओं का होना आवश्यक है ताकि उन्हें दिशा मिल सके। वह मानती हैं कि बच्चे अक्सर अपनी परवरिश के खिलाफ प्रतिक्रिया देते हैं, और उनके मामले में यह प्रतिक्रिया सख्त अनुशासन के रूप में सामने आई है। पूजा बेदी की यह कहानी दिखाती है कि पालन-पोषण का कोई एक सही तरीका नहीं होता और हर पीढ़ी अपने अनुभवों के आधार पर अपनी नई राह चुनती है। अंत में, उन्होंने अपनी मां प्रतिमा बेदी को याद किया, जिनका निधन 1998 में कैलाश मानसरोवर यात्रा के दौरान एक दुखद भूस्खलन में हो गया था, लेकिन उनकी दी हुई आत्मनिर्भरता की सीख आज भी पूजा के जीवन का आधार है.

पूजा बेदी का बचपन एक ऐसे परिवेश में बीता जिसे आज के दौर में हम अल्ट्रा-बोहेमियन कह सकते हैं। उनके घर का माहौल आम भारतीय परिवारों की तुलना में बिल्कुल विपरीत था, जहाँ परंपराओं और रीति-रिवाजों का बोलबाला होता है। पूजा बताती हैं कि उनका पालन-पोषण एक ऐसे माहौल में हुआ जहाँ उनके माता-पिता ने कभी भी उन पर पुराने रीति-रिवाजों या ज्यादा बंदिशें नहीं थोपीं। जोस अलुक्कास के यूट्यूब चैनल पर साझा की गई एक बातचीत में, पूजा ने अपने अलग तरह के पालन-पोषण, अपनी मां की सोच और खुद एक सख्त मां बनने के पीछे के कारणों पर खुलकर बात की। उन्होंने बताया कि उनके माता-पिता ने भारत में उस दौर की शुरुआत की थी जिसमें खुली सोच और बिंदास जीवनशैली का प्रभाव था, जिसे अक्सर सेक्स, ड्रग्स और रॉक एंड रोल के युग के रूप में देखा जाता है। उनके परिवार में करियर की उम्मीदों से ज्यादा महत्व व्यक्तिगत खुशी और आजादी को दिया जाता था। पूजा अपनी मां प्रतिमा बेदी के जीवन दर्शन को याद करते हुए बताती हैं कि उनकी मां का मानना था कि एक बच्चे के प्रति माता-पिता की प्राथमिक जिम्मेदारी उसकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करना और उसे सशक्त बनाना है। प्रतिमा बेदी अक्सर पूजा से कहती थीं कि उन्होंने उसे दुनिया में इसलिए लाया क्योंकि वह मां बनना चाहती थीं, और इस नाते वह पूजा के प्रति जिम्मेदार हैं कि उसे सिर पर छत, अच्छा भोजन और एक बेहतरीन शिक्षा मिले ताकि वह खुद को सशक्त बना सके। उनकी मां का मानना था कि अनुभव ही सबसे बड़ा शिक्षक होता है, इसलिए वह पूजा को हर तरह के अनुभव प्राप्त करने की आजादी देती थीं। वह चाहती थीं कि उनकी बेटी खुद तय करे कि उसे जीवन में क्या बनना है, चाहे वह एक अंतरिक्ष यात्री बने, इंजीनियर बने या बस दुनिया घूमने वाली एक स्वतंत्र आत्मा। प्रतिमा बेदी का स्पष्ट संदेश था कि बुनियादी जरूरतें पूरी होने के बाद, जीवन का रास्ता खोजना और अपनी मंजिल तक पहुँचना पूरी तरह से बच्चे का अपना निर्णय होना चाहिए। दिलचस्प बात यह है कि जिस आजादी को आज दुनिया एक वरदान मानती है, पूजा बेदी ने बचपन में उसे एक समस्या के रूप में देखा था। उन्होंने स्वीकार किया कि एक समय ऐसा था जब वह अपनी मां से नाराज रहती थीं क्योंकि उन्हें लगता था कि उनकी मां उन्हें गाइड नहीं कर रही हैं। पूजा ने याद किया कि कैसे वह अपनी मां के पास जाकर कहती थीं, 'मां, आप एक बहुत बुरी मां हैं क्योंकि आप मुझे कभी यह नहीं बतातीं कि मुझे क्या पहनना चाहिए या मुझे कब घर वापस आना चाहिए।' वह अपनी मां से सवाल करती थीं कि वह छोटी स्कर्ट पहनने पर उन्हें नहीं टोकतीं, उनके बाहर जाने के समय पर कोई पाबंदी नहीं है और उनके खान-पान पर कोई नियंत्रण नहीं है। पूजा के लिए यह स्वतंत्रता एक तरह की उपेक्षा की तरह महसूस होती थी क्योंकि उन्हें लगा कि एक 'अच्छी मां' को अनुशासन सिखाना चाहिए। जब पूजा ने अपनी मां से इन पाबंदियों की मांग की, तो प्रतिमा बेदी का जवाब उनके जीवन का सबसे बड़ा सबक बन गया। उनकी मां ने उनसे पूछा कि क्या वह इतनी समझदार नहीं हैं कि सही और गलत के बीच का अंतर खुद पहचान सकें। प्रतिमा बेदी ने समझाया कि उन्होंने अपनी बेटी को इतनी समझदारी और परिपक्वता के साथ पाला है कि वह खुद तय कर सके कि उसे किसके साथ बाहर जाना है, कितनी शराब पीनी है और किस समय घर लौटना है। उनके अनुसार, माता-पिता का असली उद्देश्य बच्चे को इतना आत्मनिर्भर बनाना होना चाहिए कि वह बिना किसी सहारे के अपनी जिंदगी जी सके। उनका डर यह था कि अगर कल वह नहीं रहीं, तो उनके बच्चे भटकने के बजाय अपनी शर्तों पर मजबूती से खड़े रह सकें। यह विचार उन्हें एक सशक्त और स्वतंत्र व्यक्तित्व बनाने में सहायक रहा, हालांकि इस दर्शन का गहरा प्रभाव पूजा के अपने पेरेंटिंग स्टाइल पर भी पड़ा। आज पूजा बेदी खुद एक मां हैं, लेकिन उनका तरीका अपनी मां से बिल्कुल उलट है। वह स्वीकार करती हैं कि वह एक बहुत ही सख्त मां हैं। उनका मानना है कि हर कुछ पीढ़ियों के बाद अनुशासन का चक्र वापस लौट आता है। पूजा के अनुसार, बचपन में मिली अत्यधिक आजादी ने उन्हें अब एक सख्त अनुशासन की ओर धकेला है। उन्हें महसूस हुआ कि बच्चों के जीवन में कुछ सीमाओं का होना आवश्यक है ताकि उन्हें दिशा मिल सके। वह मानती हैं कि बच्चे अक्सर अपनी परवरिश के खिलाफ प्रतिक्रिया देते हैं, और उनके मामले में यह प्रतिक्रिया सख्त अनुशासन के रूप में सामने आई है। पूजा बेदी की यह कहानी दिखाती है कि पालन-पोषण का कोई एक सही तरीका नहीं होता और हर पीढ़ी अपने अनुभवों के आधार पर अपनी नई राह चुनती है। अंत में, उन्होंने अपनी मां प्रतिमा बेदी को याद किया, जिनका निधन 1998 में कैलाश मानसरोवर यात्रा के दौरान एक दुखद भूस्खलन में हो गया था, लेकिन उनकी दी हुई आत्मनिर्भरता की सीख आज भी पूजा के जीवन का आधार है





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