पूजा घंटी वास्तु टिप्स: घर में सुख-समृद्धि के लिए अपनाएं ये उपाय

वास्तु शास्त्र के अनुसार, पूजा में इस्तेमाल होने वाली घंटी से जुड़े कुछ विशेष उपाय अपनाकर आप अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा ला सकते हैं, धन की वृद्धि कर सकते हैं और बुरी नजर से बच सकते हैं। शनिवार, सोमवार और शाम के समय घंटी बजाने के विशेष लाभ होते हैं। घंटी बजाने के नियम और सही धातु का चुनाव भी महत्वपूर्ण है।

पूजा घंटी वास्तु टिप्स : वास्तु शास्त्र एक महत्वपूर्ण शास्त्र है जो वस्तुओं, इमारतों और भवनों की ऊर्जा के बारे में बताता है। घंटी, जिसका इस्तेमाल पूजा में किया जाता है, वास्तु शास्त्र में इसके बारे में विस्तार से बताया गया है। हिंदू घरों में प्रतिदिन घंटी का प्रयोग होता है, जिसे पूजा के दौरान बजाया जाता है ताकि सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो सके। यदि घंटी से जुड़े कुछ कारगर उपाय किए जाएं तो जीवन में सफलता और धन का सुख प्राप्त किया जा सकता है। आइए जानते हैं घंटी से जुड़े कुछ वास्तु उपाय।\घंटी से

जुड़े वास्तु के उपाय: 1. शनिवार का उपाय: धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, शनिवार के दिन पूरे घर में कपूर की आरती के साथ घंटी बजानी चाहिए। घर के हर कोने, बालकनी, मुख्य द्वार और उससे थोड़ा बाहर कपूर की आरती करें और साथ में घंटी बजाते रहें। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है और नकारात्मकता दूर होती है। इस उपाय से मानसिक शांति भी मिलती है। यह उपाय शनिवार की शाम को करना चाहिए। 2. सोमवार का उपाय: सोमवार को नियमित रूप से घर में पूजा करें। आरती के साथ घंटी बजाएं। इसके बाद घर की धन की तिजोरी या जहां आप धन रखते हैं, उसके ऊपर घंटी बजाएं। घंटी बजाते समय देवी लक्ष्मी और कुबेर जी का ध्यान करें। इस उपाय से देवी-देवता प्रसन्न होते हैं और धन की कमी नहीं होती। तिजोरी में धन का प्रवाह सही रहता है और कर्ज से मुक्ति मिलती है। 3. शाम का उपाय: रोजाना शाम को संध्या पूजन के बाद पूरे घर में घंटी बजाएं। इसके बाद घर के मुख्य द्वार पर 1-2 मिनट के लिए घंटी बजाएं। ऐसा करने से नजर दोष कम होता है और गृह-कलेश भी कम होता है। साथ ही, घर का माहौल खुशनुमा बनता है।\घंटी से जुड़े कुछ नियम: पूजा की घंटी को हमेशा पूजा घर में उत्तर-पूर्वी दिशा यानी ईशान कोण में रखना चाहिए। घंटी कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं होनी चाहिए। घंटी को हमेशा सीधे हाथ से ही बजाना चाहिए। सुबह-शाम की पूजा में ही घंटी बजाना शुभ माना जाता है। गरुड़ भगवान वाली घंटी को सबसे प्रभावी माना जाता है। घंटी को जमीन पर नहीं रखना चाहिए। किस धातु की घंटी खरीदें? पूजा के लिए इस्तेमाल की जाने वाली घंटी कांस्य धातु की होनी चाहिए। यह धातु टिन और तांबे का मिश्रण होता है। इस धातु की घंटी को पूजा के लिए सबसे शुभ माना जाता है। इसके अलावा, पीतल की घंटी भी एक अच्छा विकल्प है। यह जानकारी धार्मिक मान्यताओं और सामान्य जानकारियों पर आधारित है। न्यूज़ नेशन इसकी पुष्टि नहीं करता है





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