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पूजा भट्ट ने 90 के दशक के बॉडी‑पेंट फोटोशूट को लेकर खुलासा किया: कोई विवाद नहीं, केवल कलात्मक प्रयोग

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पूजा भट्ट ने 90 के दशक के बॉडी‑पेंट फोटोशूट को लेकर खुलासा किया: कोई विवाद नहीं, केवल कलात्मक प्रयोग
पूजा भट्टबॉडी पेंट फोटोशूटकलात्मक प्रयोग
📆31-05-2026 06:19:00
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पूजा भट्ट ने अपने विवादित बॉडी‑पेंट फोटोशूट के पीछे की सच्चाई बताई। वह कहती हैं कि यह शूटिंग कोई सनसनीखेज़ काम नहीं, बल्कि एक कलात्मक प्रयोग था जिसमें उन्होंने अंडरवियर पहना था और पूरी तरह नग्न नहीं थीं।

पूजा भट्ट ने अपने 1990 के दशक के विवाद ास्पद बॉडी‑पेंट फोटोशूट को लेकर कई सालों के बाद पहली बार अपना बयान दिया है। वह स्पष्ट करती हैं कि यह शूटिंग किसी भी सामाजिक या सांस्कृतिक बहस को उकसाने के लिये नहीं किया गया था, बल्कि यह एक कलात्मक प्रयोग था जो उन लोगों के साथ मिलकर किया गया जिनपर वह भरोसा करती थीं। इस फोटोशूट की प्रेरणा का स्रोत पत्रकार दिनेश रहेजा और फ़ोटोग्राफ़र जगदीश माली थे, जिन्होंने पूजा को डेमी मूर के 1992 के वैनिटी फेयर कवर की तस्वीर दिखाई। वह इस तस्वीर के आकर्षण से प्रभावित होकर तुरंत सहमति दे देती हैं और अन्ना सिंह को बॉडी‑पेंटिंग का काम सौंप दिया गया। इस प्रक्रिया में पूजा ने अपने शरीर पर पेंट लगाया, लेकिन वह हमेशा यही कहती रही हैं कि वह अपने कड़े परिधान, अंडरवियर के साथ ही कैमरे के सामने खड़ी थीं और पूरी तरह से नग्न नहीं थीं। तभी, इस फोटोशूट से जुड़ी मैगज़ीन जब बाजार में आई तो इंटीरनेट पर चर्चा का बवंडर उठ गया। कई लोगों ने इसे औडियन्स के लिए 'कल्ट इमेज' कहकर आलोचना की, जबकि कुछ ने इस नई कला रूप को सराहा। इस बीच, देश में एक भयानक बम धमाका हुआ था, जिससे लोगों का ध्यान इस फोटोशूट से हटकर एक बड़ी राष्ट्रीय त्रासदी की ओर फोकस हो गया। पूजा ने कहा कि इस समय में लोगों की प्राथमिकता इस तरह के कलात्मक प्रयोग पर नहीं थी और वह अपने समय की सीमा समझती थीं। वह आगे जोड़ती हैं कि वह कभी भी अपनी मर्यादा को लांघने की कोशिश नहीं करतीं और हमेशा वह सीमा रेखा तय करती थीं जिसे वह पार नहीं करना चाहती थीं। आज भी जब इस फोटोशूट का उल्लेख किया जाता है, तो पूजा का एक ही उद्देश्य स्पष्ट रहता है - वह अपने आप को सही रूप में पेश करना चाहती थीं, न कि किसी विवाद का कारण बनना। वह इस बात पर ज़ोर देती हैं कि आज की डिजिटल युग में झूठ और अफवाहें बहुत तेज़ी से फैलती हैं, इसलिए सच्ची बात कहना भी कई बार बड़बड़ियों की तरह प्रतीत हो सकता है। इस सबके बीच, उन्होंने कहा कि उन्होंने इस अनुभव से बहुत कुछ सीखा और यह उनके करियर का एक महत्वपूर्ण अध्याय बना। उनका यह खुलासा इस बात की ओर इशारा करता है कि उन्होंने अपने काम को सिर्फ़ एक कलाकार के रूप में देखा है, न कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में सनसनी पैदा करने के साधन के रूप में.

पूजा भट्ट ने अपने 1990 के दशक के विवादास्पद बॉडी‑पेंट फोटोशूट को लेकर कई सालों के बाद पहली बार अपना बयान दिया है। वह स्पष्ट करती हैं कि यह शूटिंग किसी भी सामाजिक या सांस्कृतिक बहस को उकसाने के लिये नहीं किया गया था, बल्कि यह एक कलात्मक प्रयोग था जो उन लोगों के साथ मिलकर किया गया जिनपर वह भरोसा करती थीं। इस फोटोशूट की प्रेरणा का स्रोत पत्रकार दिनेश रहेजा और फ़ोटोग्राफ़र जगदीश माली थे, जिन्होंने पूजा को डेमी मूर के 1992 के वैनिटी फेयर कवर की तस्वीर दिखाई। वह इस तस्वीर के आकर्षण से प्रभावित होकर तुरंत सहमति दे देती हैं और अन्ना सिंह को बॉडी‑पेंटिंग का काम सौंप दिया गया। इस प्रक्रिया में पूजा ने अपने शरीर पर पेंट लगाया, लेकिन वह हमेशा यही कहती रही हैं कि वह अपने कड़े परिधान, अंडरवियर के साथ ही कैमरे के सामने खड़ी थीं और पूरी तरह से नग्न नहीं थीं। तभी, इस फोटोशूट से जुड़ी मैगज़ीन जब बाजार में आई तो इंटीरनेट पर चर्चा का बवंडर उठ गया। कई लोगों ने इसे औडियन्स के लिए 'कल्ट इमेज' कहकर आलोचना की, जबकि कुछ ने इस नई कला रूप को सराहा। इस बीच, देश में एक भयानक बम धमाका हुआ था, जिससे लोगों का ध्यान इस फोटोशूट से हटकर एक बड़ी राष्ट्रीय त्रासदी की ओर फोकस हो गया। पूजा ने कहा कि इस समय में लोगों की प्राथमिकता इस तरह के कलात्मक प्रयोग पर नहीं थी और वह अपने समय की सीमा समझती थीं। वह आगे जोड़ती हैं कि वह कभी भी अपनी मर्यादा को लांघने की कोशिश नहीं करतीं और हमेशा वह सीमा रेखा तय करती थीं जिसे वह पार नहीं करना चाहती थीं। आज भी जब इस फोटोशूट का उल्लेख किया जाता है, तो पूजा का एक ही उद्देश्य स्पष्ट रहता है - वह अपने आप को सही रूप में पेश करना चाहती थीं, न कि किसी विवाद का कारण बनना। वह इस बात पर ज़ोर देती हैं कि आज की डिजिटल युग में झूठ और अफवाहें बहुत तेज़ी से फैलती हैं, इसलिए सच्ची बात कहना भी कई बार बड़बड़ियों की तरह प्रतीत हो सकता है। इस सबके बीच, उन्होंने कहा कि उन्होंने इस अनुभव से बहुत कुछ सीखा और यह उनके करियर का एक महत्वपूर्ण अध्याय बना। उनका यह खुलासा इस बात की ओर इशारा करता है कि उन्होंने अपने काम को सिर्फ़ एक कलाकार के रूप में देखा है, न कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में सनसनी पैदा करने के साधन के रूप में

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पूजा भट्ट बॉडी पेंट फोटोशूट कलात्मक प्रयोग विवाद 1990 का दशक

 

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