पूर्वांचल में भीषण गर्मी का प्रकोप, वाराणसी में पारा 41 डिग्री के पार, हीट वेव का अलर्ट जारी

वाराणसी सहित पूरे पूर्वांचल में लू का सितम जारी है। तापमान 41.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है और मौसम विभाग ने अगले चार दिनों तक हीट वेव की चेतावनी दी है।

वाराणसी और समूचे पूर्वांचल क्षेत्र में इन दिनों भीषण गर्मी का दौर जारी है। मौसम विभाग द्वारा जारी हीट वेव के अलर्ट के बाद से ही तापमान में लगातार उछाल देखा जा रहा है। पारा 40 डिग्री सेल्सियस के आंकड़े को पार कर गया है और न्यूनतम तापमान भी 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच चुका है। आने वाले दिनों में यह स्थिति और भी चिंताजनक हो सकती है क्योंकि जैसे-जैसे न्यूनतम तापमान 30 डिग्री के पार जाएगा, हीट वेव का असर और अधिक घातक होता जाएगा। सुबह के समय हल्की राहत जरूर महसूस होती है, लेकिन दोपहर चढ़ते ही

चिलचिलाती धूप और गर्म हवाओं के थपेड़े लोगों को बेहाल करने लगते हैं। अभी तो भीषण गर्मी के इस दौर की महज शुरुआत ही मानी जा रही है, जो आने वाले समय में चुनौतीपूर्ण हो सकती है। बुधवार की सुबह वातावरण में कुछ हद तक नमी और हल्की हवाओं ने लोगों को मामूली राहत जरूर प्रदान की, लेकिन सुबह नौ बजे के बाद मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया। जैसे ही सूरज ने अपनी तपिश बढ़ाई, वातावरण में तल्खी आने लगी। 11 बजे तक गर्म हवाएं लू के रूप में लोगों को परेशान करने लगी थीं। मौसम विभाग ने अगले चार दिनों तक लगातार हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। बीते चौबीस घंटों में अधिकतम तापमान 41.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1.7 डिग्री अधिक है, जबकि न्यूनतम तापमान 24.0 डिग्री सेल्सियस रहा जो सामान्य से 1.0 डिग्री ज्यादा है। इसके अलावा आर्द्रता का स्तर न्यूनतम 15 प्रतिशत और अधिकतम 26 प्रतिशत रिकॉर्ड किया गया है, जो वातावरण के शुष्क होने का संकेत है। हालांकि, आने वाले दिनों में मौसम का रुख बदलने की पूरी संभावना बनी हुई है। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि जैसे-जैसे वातावरण में नमी का स्तर बढ़ेगा, वैसे-वैसे हीट वेव का असर कम होने लगेगा। सप्ताह भर के बाद बादलों की आवाजाही की उम्मीद भी जताई गई है, जो राहत का सबब बन सकती है। पुरवा हवाओं के चलने से प्री-मानसून की परिस्थितियां बनने के आसार हैं, जिससे आगे चलकर आसमान में बादल छा सकते हैं और गर्मी से निजात मिल सकती है। फिलहाल लोगों को सलाह दी गई है कि वे भीषण गर्मी से बचने के लिए दोपहर में बाहर निकलने से बचें और पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं। मौसम विभाग लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है ताकि समय रहते लोगों को सचेत किया जा सके। अभी के लिए हीट वेव का खतरा बना हुआ है, इसलिए पूरी सावधानी बरतना आवश्यक है





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