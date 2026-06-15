Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom The Most Captivating Fans of the World Cup: A Global Gallery from the Stands📷The Most Captivating Fans of the World Cup: A Global Gallery from the Stands Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

पूर्व जज रघु राम ने वायरल वीडियो को फेक बताया, बोले- मैं उनसे कभी नहीं मिला

NEWS News

पूर्व जज रघु राम ने वायरल वीडियो को फेक बताया, बोले- मैं उनसे कभी नहीं मिला
पूर्व जज रघु रामवायरल वीडियोटीवी शो रोडीज
📆15-06-2026 06:26:00
📰Dainik Bhaskar
42 sec. here / 29 min. at publisher
📊News: 114% · Publisher: 51%

पूर्व जज रघु राम ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक पुराने ऑडिशन वीडियो पर रिएक्शन दिया है। उन्होंने दावा किया कि वीडियो में जिस युवक को डांटते और अपशब्द कहते दिखाई दे रहे हैं, वह कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के फाउंडर अभिजीत दिपके हैं। रघु राम ने वीडियो को फेक बताया और कहा कि वह उनसे कभी नहीं मिला। उन्होंने इस तरह की गलत जानकारी फैलाकर लोगों को भ्रमित करने की कोशिश करने वालों की भी आलोचना की।

पूर्व जज रघु राम ने वायरल वीडियो को फेक बताया, बोले- मैं उनसे कभी नहीं मिला टीवी शो रोडीज के पूर्व जज रघु राम ने वायरल हो रहे एक पुराने ऑडिशन वीडियो पर रिएक्शन दिया है। दरअसल, सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा था कि वीडियो में जिस युवक को रघु राम डांटते और अपशब्द कहते दिखाई दे रहे हैं, वह कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के फाउंडर अभिजीत दिपके हैं। रघु राम ने एक वीडियो जारी कर इन दावों को खारिज किया। उन्होंने कहा, ‘मुझे बताया जा रहा है कि रोडीज का मेरा एक पुराना इंटरव्यू ट्रेंड कर रहा है, जिसमें मैं एक लड़के पर भड़क रहा हूं, उसे धक्का दे रहा हूं। लोग कह रहे हैं कि वह कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दिपके का इंटरव्यू है। यह फेक है। मैं उनसे कभी मिला ही नहीं हूं।’ रघु राम ने आगे कहा कि इस तरह की गलत जानकारी फैलाकर लोगों को भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने उन लोगों की भी आलोचना की, जो इस दावे को आगे बढ़ा रहे हैं.

पूर्व जज रघु राम ने वायरल वीडियो को फेक बताया, बोले- मैं उनसे कभी नहीं मिलाटीवी शो रोडीज के पूर्व जज रघु राम ने वायरल हो रहे एक पुराने ऑडिशन वीडियो पर रिएक्शन दिया है। दरअसल, सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा था कि वीडियो में जिस युवक को रघु राम डांटते और अपशब्द कहते दिखाई दे रहे हैं, वह कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के फाउंडर अभिजीत दिपके हैं। रघु राम ने एक वीडियो जारी कर इन दावों को खारिज किया। उन्होंने कहा, ‘मुझे बताया जा रहा है कि रोडीज का मेरा एक पुराना इंटरव्यू ट्रेंड कर रहा है, जिसमें मैं एक लड़के पर भड़क रहा हूं, उसे धक्का दे रहा हूं। लोग कह रहे हैं कि वह कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दिपके का इंटरव्यू है। यह फेक है। मैं उनसे कभी मिला ही नहीं हूं।’ रघु राम ने आगे कहा कि इस तरह की गलत जानकारी फैलाकर लोगों को भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने उन लोगों की भी आलोचना की, जो इस दावे को आगे बढ़ा रहे हैं

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Dainik Bhaskar /  🏆 19. in İN

पूर्व जज रघु राम वायरल वीडियो टीवी शो रोडीज कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) अभिजीत दिपके फेक वीडियो भ्रमित करने की कोशिश धर्मेंद्र प्रधान NEET पेपर लीक सीबीई की ऑन-स्क्रीन मार्किंग प्रक्रिया में कथि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस् रोडीज अभिजीत दीपके प्रदर्शन जंतर-मंतर आम आदमी पार्टी सोशल मीडिया स्ट्रैटजिस्ट कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) जमीन पर दिखाई दी धमाल एब्स छुए श्रीगंगानगर बीसलपुर बांध राहतलाम बीसलपुर बांध में 2 सेमी जलस्तर बढ़ मौसम गर्मी

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

कॉकरोच जनता पार्टी से गठबंधन करना चाहते हैं कांग्रेस नेता! अभिजीत दीपके को दिया ये सुझाव | Cockroach Janta Party Digital Political Movement Online India Congress Leader Udit Raj Suggestion Viralकॉकरोच जनता पार्टी से गठबंधन करना चाहते हैं कांग्रेस नेता! अभिजीत दीपके को दिया ये सुझाव | Cockroach Janta Party Digital Political Movement Online India Congress Leader Udit Raj Suggestion Viralकॉकरोच जनता पार्टी (CJP) एक वायरल डिजिटल आंदोलन है, जो सोशल मीडिया पर सरकार के खिलाफ असंतोष और युवाओं की नाराजगी का प्रतीक माना जा रहा है।
Read more »

कॉकरोच जनता पार्टी: एक दुनिया जो लोगों के अनुभव से मेल खाती हैकॉकरोच जनता पार्टी: एक दुनिया जो लोगों के अनुभव से मेल खाती हैCJP एक मीनिंगप्लेक्स लेकर आई है जो लोगों को वही दुनिया दिखाती है जिसमें वे पहले से खुद को देख रहे थे।
Read more »

भारत आ रहे CJP संस्थापक: US की नौकरी छोड़ अभिजीत दिपके छह को पहुंचेंगे दिल्ली, जंतर-मंतर पर करेंगे प्रदर्शनभारत आ रहे CJP संस्थापक: US की नौकरी छोड़ अभिजीत दिपके छह को पहुंचेंगे दिल्ली, जंतर-मंतर पर करेंगे प्रदर्शनCJP founder Abhijit to return India demanding Dharmendra Pradhan resign and raising issues concerning students- भारत आ रहे CJP संस्थापक: US की नौकरी छोड़ अभिजीत दिपके छह को पहुंचेंगे दिल्ली,
Read more »

CJP: कॉकरोच जनता पार्टी ने तीन प्रवक्ताओं के नामों का किया एलान, खोजी पत्रकार सौरव दास को बनाया मुख्य प्रवक्ताCJP: कॉकरोच जनता पार्टी ने तीन प्रवक्ताओं के नामों का किया एलान, खोजी पत्रकार सौरव दास को बनाया मुख्य प्रवक्ताCJP: कॉकरोच जनता पार्टी ने तीन प्रवक्ताओं की घोषणा की, खोजी पत्रकार सौरव दास को बनाया मुख्य प्रवक्ता cjp cockroch janta party announce spokesperson
Read more »

कॉकरोच जनता पार्टी का आज दिल्ली में प्रदर्शन: समर्थकों से फूल-तिरंगा लाने, सनस्क्रीन लगाकर आने कहा; शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग करेंगेकॉकरोच जनता पार्टी का आज दिल्ली में प्रदर्शन: समर्थकों से फूल-तिरंगा लाने, सनस्क्रीन लगाकर आने कहा; शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग करेंगेCockroach Janta Party (CJP) Protest Live Photos Videos Update; Follow CJP Delhi Jantar Mantar Dharna Pradarshan, Abhijeet Dipke, Sonam Wangchuk, CJP Dharmendra Pradhan Resign Demand Latest News, Reports On Dainik Bhaskar.
Read more »

कॉकरोच पार्टी का बेंगलुरु में प्रदर्शन, प्रकाश राज शामिल होंगे: अब तक 4 शहरों में प्रोटेस्ट; शिक्षा मंत्री प्रधान के इस्तीफे की मांगकॉकरोच पार्टी का बेंगलुरु में प्रदर्शन, प्रकाश राज शामिल होंगे: अब तक 4 शहरों में प्रोटेस्ट; शिक्षा मंत्री प्रधान के इस्तीफे की मांगCockroach Janata Party (CJP) protest Bengaluru today. Follow latest updates on CJP protest, Prakash Raj participation and education minister resignation demand.
Read more »



Render Time: 2026-06-15 09:27:19