पूर्व जज रघु राम ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक पुराने ऑडिशन वीडियो पर रिएक्शन दिया है। उन्होंने दावा किया कि वीडियो में जिस युवक को डांटते और अपशब्द कहते दिखाई दे रहे हैं, वह कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के फाउंडर अभिजीत दिपके हैं। रघु राम ने वीडियो को फेक बताया और कहा कि वह उनसे कभी नहीं मिला। उन्होंने इस तरह की गलत जानकारी फैलाकर लोगों को भ्रमित करने की कोशिश करने वालों की भी आलोचना की।

पूर्व जज रघु राम ने वायरल वीडियो को फेक बताया, बोले- मैं उनसे कभी नहीं मिला टीवी शो रोडीज के पूर्व जज रघु राम ने वायरल हो रहे एक पुराने ऑडिशन वीडियो पर रिएक्शन दिया है। दरअसल, सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा था कि वीडियो में जिस युवक को रघु राम डांटते और अपशब्द कहते दिखाई दे रहे हैं, वह कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के फाउंडर अभिजीत दिपके हैं। रघु राम ने एक वीडियो जारी कर इन दावों को खारिज किया। उन्होंने कहा, ‘मुझे बताया जा रहा है कि रोडीज का मेरा एक पुराना इंटरव्यू ट्रेंड कर रहा है, जिसमें मैं एक लड़के पर भड़क रहा हूं, उसे धक्का दे रहा हूं। लोग कह रहे हैं कि वह कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दिपके का इंटरव्यू है। यह फेक है। मैं उनसे कभी मिला ही नहीं हूं।’ रघु राम ने आगे कहा कि इस तरह की गलत जानकारी फैलाकर लोगों को भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने उन लोगों की भी आलोचना की, जो इस दावे को आगे बढ़ा रहे हैं.

पूर्व जज रघु राम ने वायरल वीडियो को फेक बताया, बोले- मैं उनसे कभी नहीं मिलाटीवी शो रोडीज के पूर्व जज रघु राम ने वायरल हो रहे एक पुराने ऑडिशन वीडियो पर रिएक्शन दिया है। दरअसल, सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा था कि वीडियो में जिस युवक को रघु राम डांटते और अपशब्द कहते दिखाई दे रहे हैं, वह कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के फाउंडर अभिजीत दिपके हैं। रघु राम ने एक वीडियो जारी कर इन दावों को खारिज किया। उन्होंने कहा, ‘मुझे बताया जा रहा है कि रोडीज का मेरा एक पुराना इंटरव्यू ट्रेंड कर रहा है, जिसमें मैं एक लड़के पर भड़क रहा हूं, उसे धक्का दे रहा हूं। लोग कह रहे हैं कि वह कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दिपके का इंटरव्यू है। यह फेक है। मैं उनसे कभी मिला ही नहीं हूं।’ रघु राम ने आगे कहा कि इस तरह की गलत जानकारी फैलाकर लोगों को भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने उन लोगों की भी आलोचना की, जो इस दावे को आगे बढ़ा रहे हैं





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