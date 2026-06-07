रविवार को भारत के असम राज्य सहित नेपाल, चीन और भूटान में 5.3 रिक्टर तीव्रता वाला भूकंप आया, जिससे कई इमारतें हिलीं और स्थानीय लोगों में डरा-सिना फैला। भूविज्ञान से जुड़े मूल कारणों और भूकंप की तीव्रता माप तंत्र पर विस्तृत चर्चा।

रविवार को भारत, नेपाल, चीन और भूटान सहित कई पूर्वी देशों में भूकंप के तीव्र झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर 5.3 की तीव्रता वाला इस भूकंप का केंद्र भूटान था, जिससे प्रभावित क्षेत्रों में इमारतें हिलीं और स्थानीय लोगों में डरा-सिना फैला। भारत में इसका प्रमुख असर पूर्वोtter पड़ोसी असम राज्य के अधिकांश हिस्सों पर पड़ा, साथ ही पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ इलाकों में भी झटके अनुभव किए गए। इस घटने के बारे में अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे (USGS) ने जानकारी दी, जिसके अनुसार भूकंप का केंद्रीय बिंदु भूटान के उत्तर-पूर्व में स्थित था। इसे क्षीण घटना (शॉक) भी कहा जा रहा है, जिससे पूर्वी हिमालय क्षेत्र में कई इमारतों में दरारें आईं और कुछ मकानों में स्थायी नुकसान का डर है। भूकंप के झटकों से इलाके की कई पुरानी संरचनाओं पर दबाव बढ़ा, जिससे स्थानीय प्रशासन को तत्काल आपrad Mantarn किया गया। भूतपूर्व में, 20 मई 2026 को जापान के दक्षिणी कागोशिमा क्षेत्र में 5.

9 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया था, जिससे बhurआश्चनिक लाभ और नुकसान दोनों ही हुए थे। धरती की क्रियाकलाप को समझने के लिए भूविज्ञान में प्लेट टेक्टोनिक्स का बहुत बड़ा योगदान है। पृथ्वी के अंदर लगभग सात मुख्य प्लेट्स होते हैं जो लगातार गति करते रहते हैं। ये प्लेट्स जिन क्षेत्रों में अक्सर टकराती हैं, उन्हें फॉल्ट लाइन जोन कहा जाता है। टक्कर के कारण प्लेट्स के किनारे मुड़ने लगते हैं और अधिक दबाव का सामना करने पड़ते हैं। जब यह दबाव हद से ज्यादा बन जाता है, तो प्लेट्स का टूटना या हिलना शुरू हो जाता है, जिससे भूकंप उत्पन्न होता है। इस प्रक्रिया में ऊर्जा का विसर्जन होता है जो जमीन को कंपन कराता है और इसे रिक्टर स्केल पर मापा जाता है। भूकंप की तीव्रता के आधार पर उसका प्रभाव भी अलग-अलग होता है। рičтор स्केल पर 7.0 या उससे अधिक तीव्रता वाले भूकंप को आमतौर पर खतरनाक या विनाशकारी माना जाता है। 4.5 से 6.0 के बीच के भूकंप में मध्यम क्षति हो सकती है, जबकि 4.5 से कम तीव्रता वाले भूकंप अक्सर झulag नहीं होते या बहुत हल्के होते हैं। 2.0 से कम तीव्रता वाले भूकंपों को माइक्रो-भूकंप कहा जाता है, जिन्हें अधिकांश लोग महसूस तक नहीं कर पाते। इमारतों और बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए भूकंप रोधी डिजाइन और नियमों का पालन महत्वपूर्ण है, खासकर भूकंप प्रवाण क्षेत्रों में। सरकारें और वैज्ञानिक संस्थान नियमित रूप से भूकंप जोखिमों का आंकलन करते हैं और जनता को जागरूकता फैलाते हैं। हालांकि, मनोनीत सूचनाएं अक्सर स्पष्ट नहीं होतीं, जिससे लोग अफरा-तफरी में डूब जाते हैं। भूकंप के दौरान सुरक्षित स्थानों पर जाने, दरवाज़ों को खोलने से बचने और मोबाइल जनता संकेतों का पालन करने जैसी बुनियादी सुरक्षा उपायों को समझना आवश्यक है





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