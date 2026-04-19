पूर्व मंत्री हाजी याकूब की भतीजी का दर्द: ससुरालियों पर लगाया करोड़ों हड़पने और घर से निकालने का आरोप, सीएम योगी से लगाई मदद की गुहार

बसपा सरकार में मंत्री रहे हाजी याकूब कुरैशी की भतीजी जैबा परवीन ने ससुरालियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि शौहर और उनके भाइयों ने मायके से पैसा लेकर कारोबार किया और अब रकम लौटाने से इनकार कर रहे हैं। जैबा को घर से निकाल दिया गया है और वे सीएम योगी व पीएम मोदी से न्याय की गुहार लगा रही हैं।

पूर्व मंत्री हाजी याकूब कुरैशी की भतीजी जैबा परवीन ने मेरठ में अपने ससुरालियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने बताया कि उनके शौहर और उनके भाइयों ने मिलकर जैबा के मायके से करोड़ों रुपये अपने कारोबार में लगाए। अब वे रकम वापस नहीं करना चाहते और जैबा के भाइयों के पैसे पर उनकी नीयत खराब हो गई है। जैबा का आरोप है कि उनके शौहर अपने भाइयों के बहकावे में आकर घर बर्बाद कर रहे हैं। जैबा ने तलाक की खबरों को सिरे से खारिज किया है। उन्होंने कहा कि उन्हें ससुराल वालों ने सिर्फ घर से निकाल दिया है। जैबा ने

सीएम योगी और पीएम मोदी से न्याय की गुहार लगाई है। जैबा परवीन ने दैनिक भास्कर से बातचीत में अपना सारा दर्द बयां किया। उन्होंने कहा कि उन्हें बहाने से मेरठ भेज दिया गया है और उनकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही। जैबा का कहना है कि वे अपने पति और बेटियों के बिना नहीं रह सकतीं। वे अपनी छोटी सी दुधमुंही बेटी से मिलने को तरस रही हैं, जो पिछले पांच दिनों से परेशान है। जैबा ने साफ कहा कि वे अपने शौहर से बेहद प्यार करती हैं और किसी भी कीमत पर उन्हें छोड़ना नहीं चाहतीं। वे सिर्फ अपने परिवार के साथ रहना चाहती हैं। जैबा के मुताबिक, शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन धीरे-धीरे शौहर के भाइयों का लालच बढ़ता गया। उन्होंने जैबा के मायके वालों से पैसे उधार लिए और कहा कि इसे कारोबार में लगाएंगे, जिससे सभी को फायदा होगा। शुरुआती दिनों में कारोबार में मुनाफा भी हुआ, लेकिन जब जैबा के भाइयों ने अपने पैसे वापस मांगे तो ससुरालियों ने टालमटोल करना शुरू कर दिया। जब यह मामला बढ़ा तो शौहर भी अपने भाइयों के पक्ष में खड़े हो गए और जैबा पर दबाव बनाने लगे। जैबा ने बार-बार कोशिश की कि मामला सुलझ जाए, लेकिन ससुरालियों की जिद के कारण बात बिगड़ती चली गई। आखिर में उन्हें घर से निकाल दिया गया। जैबा का कहना है कि वे अब इस स्थिति से निकलने के लिए दर-दर भटक रही हैं और उन्हें उम्मीद है कि सरकार उनकी मदद करेगी और उन्हें न्याय दिलाएगी। उन्होंने कहा कि एक तरफ तो वे अपनी बेटियों को याद करके रो रही हैं, दूसरी तरफ उन्हें न्याय की उम्मीद भी है। यह पूरा मामला काफी संवेदनशील है और इसमें ससुराल पक्ष की लालच और पति के भाइयों के प्रभाव का साफ असर दिख रहा है, जिसने एक खुशहाल परिवार को बर्बादी की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। जैबा का कहना है कि वे सिर्फ अपना घर और अपना परिवार वापस चाहती हैं, और इस लड़ाई में वे किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं, बशर्ते उन्हें न्याय मिले। यह मामला उस सामाजिक ताने-बाने पर भी सवाल उठाता है जहाँ रिश्तों का नाजायज फायदा उठाया जाता है। जैबा की व्यथा इस बात का प्रमाण है कि कैसे पैसों का लालच रिश्तों की डोर को तोड़ सकता है। उनके मायके वालों के पैसे, जो शायद उनके भविष्य की सुरक्षा के लिए थे, आज ससुरालियों के लालच का शिकार बन गए हैं। जैबा ने हिम्मत दिखाते हुए इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई है और उम्मीद है कि उनकी आवाज सुनी जाएगी और उन्हें इंसाफ मिलेगा। उनका दर्द सिर्फ व्यक्तिगत नहीं, बल्कि कई ऐसी महिलाओं की कहानी बयां करता है जो पारिवारिक दबाव और आर्थिक लालच का शिकार होती हैं





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