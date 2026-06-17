पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह और उनके पुत्र पर मृत्यु धमकी, राजस्थान से पुलिस टीम भेजी

उत्तर प्रदेश के वीरपुर विसेन के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह और उनके पुत्र सदर विधायक प्रतीक भूषण सिंह पर मृत्यु धमकी भरी फोन आई है। धमकी देने वाले का मोबाइल नंबर राजस्थान के अलवर के भंडा 239 मांडावार वार्ड छह माजरी निवासी संदीप शर्मा के नाम से जारी था। पुलिस ने आरोपित के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और गिरफ्तारी के लिए टीम भेज दी है। साथ ही पूर्व सांसद को गृह मंत्रालय द्वारा वाई प्लस श्रेणी की सुरक्षा दी जा चुकी है और उनके पुत्र के साथ चार पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है।

पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह और उनके पुत्र सदर विधायक प्रतीक भूषण सिंह के मोबाइल नंबर पर काल करके जान से मारने की धमकी दी गई है। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह और उनके पुत्र बृजभूषण शरण सिंह के बेटे सदर विधायक प्रतीक भूषण सिंह के मोबाइल नंबर पर काल करके धमकी दी गई है। पुलिस की प्रारंभिक जांच में राजस्थान के अलवर के भंडा 239 मांडावार वार्ड छह माजरी निवासी संदीप शर्मा का नाम सामने आया है। पुलिस ने आरोपित के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपित की गिरफ्तारी को लेकर भी टीम लगाई गई है। सदर विधायक प्रतीक भूषण सिंह के मोबाइल नंबर पर 14 जून को दोपहर दो बजकर 22 मिनट पर एक काल आई। फोन करने वाले ने चंद सेकेंड बात करने के बाद धमकी देना शुरू कर दिया। उसने धमकी भरे अंदाज में कहा कि तुम्हें और तुम्हारे पिता भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष व पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह को जान से मारकर खत्म करने का इंतजाम किया जा चुका है। फोन करने वाला इस पर भी नहीं रुका और बोला कि खुद को बचा पाओ तो बचा लो विधायक जी। विधायक ने पुलिस अधीक्षक को फोन काल की जानकारी दी। पुलिस की प्रारंभिक जांच में धमकी देने वाले का मोबाइल नंबर का सिम राजस्थान के अलवर के भंडा 239 मांडावार वार्ड छह माजरी निवासी संदीप शर्मा के नाम से जारी होने की बात सामने आई है। विधायक प्रतिनिधि अजय सिंह ने कहा कि विधायक व उनका परिवार पहले से ही अंतरराष्ट्रीय गिरोह व संगठनों के निशाने पर है। कई बार अपराधियों के द्वारा इस तरीके की कोशिश पहले भी की जाती रही है। नगर कोतवाल विंदेश्वरी मणि त्रिपाठी ने कहा कि आरोपित के विरुद्ध मुकदमा किया गया है। गिरफ्तारी के लिए टीम बनाई गई है। जल्द ही पुलिस आरोपित को पकड़ लेगी। पॉक्सो का केस समाप्त होने पर पूर्व सांसद ने ली राहत की सांस, समर्थकों ने की आतिशबाजी और बांटी मिठाई। पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह को भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने वाई प्लस श्रेणी की सुरक्षा दी है। विधायक प्रतीक भूषण सिंह के साथ चार पुलिस कर्मी तैनात रहते हैं। इसके बाद भी धमकी भरा फोन आने के बाद सुरक्षा को लेकर चिंता जताई जा रही है.

पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह और उनके पुत्र सदर विधायक प्रतीक भूषण सिंह के मोबाइल नंबर पर काल करके जान से मारने की धमकी दी गई है। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह और उनके पुत्र बृजभूषण शरण सिंह के बेटे सदर विधायक प्रतीक भूषण सिंह के मोबाइल नंबर पर काल करके धमकी दी गई है। पुलिस की प्रारंभिक जांच में राजस्थान के अलवर के भंडा 239 मांडावार वार्ड छह माजरी निवासी संदीप शर्मा का नाम सामने आया है। पुलिस ने आरोपित के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपित की गिरफ्तारी को लेकर भी टीम लगाई गई है। सदर विधायक प्रतीक भूषण सिंह के मोबाइल नंबर पर 14 जून को दोपहर दो बजकर 22 मिनट पर एक काल आई। फोन करने वाले ने चंद सेकेंड बात करने के बाद धमकी देना शुरू कर दिया। उसने धमकी भरे अंदाज में कहा कि तुम्हें और तुम्हारे पिता भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष व पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह को जान से मारकर खत्म करने का इंतजाम किया जा चुका है। फोन करने वाला इस पर भी नहीं रुका और बोला कि खुद को बचा पाओ तो बचा लो विधायक जी। विधायक ने पुलिस अधीक्षक को फोन काल की जानकारी दी। पुलिस की प्रारंभिक जांच में धमकी देने वाले का मोबाइल नंबर का सिम राजस्थान के अलवर के भंडा 239 मांडावार वार्ड छह माजरी निवासी संदीप शर्मा के नाम से जारी होने की बात सामने आई है। विधायक प्रतिनिधि अजय सिंह ने कहा कि विधायक व उनका परिवार पहले से ही अंतरराष्ट्रीय गिरोह व संगठनों के निशाने पर है। कई बार अपराधियों के द्वारा इस तरीके की कोशिश पहले भी की जाती रही है। नगर कोतवाल विंदेश्वरी मणि त्रिपाठी ने कहा कि आरोपित के विरुद्ध मुकदमा किया गया है। गिरफ्तारी के लिए टीम बनाई गई है। जल्द ही पुलिस आरोपित को पकड़ लेगी। पॉक्सो का केस समाप्त होने पर पूर्व सांसद ने ली राहत की सांस, समर्थकों ने की आतिशबाजी और बांटी मिठाई। पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह को भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने वाई प्लस श्रेणी की सुरक्षा दी है। विधायक प्रतीक भूषण सिंह के साथ चार पुलिस कर्मी तैनात रहते हैं। इसके बाद भी धमकी भरा फोन आने के बाद सुरक्षा को लेकर चिंता जताई जा रही है





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