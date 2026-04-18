पूर्व रेलवे का स्वर्णिम वर्ष: रिकॉर्ड आय और यात्री संख्या ने रचा इतिहास

वित्तीय वर्ष 2025-26 में पूर्व रेलवे ने आय और यात्री संख्या दोनों में अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की है। डिजिटल टिकटिंग के बढ़ते चलन और बेहतर यात्री सुविधाओं ने इस सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

सिमुलतला (जमुई) से प्राप्त समाचार के अनुसार, पूर्व रेलवे ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान अपनी कार्यशैली और सेवाओं के माध्यम से एक नया अध्याय लिखा है। इस अवधि में न केवल आय के मामले में, बल्कि यात्री संख्या में भी अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की गई है, जो रेलवे के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। इस शानदार प्रदर्शन ने रेलवे के प्रति यात्रियों के बढ़ते विश्वास और उनकी सेवाओं की प्रभावशीलता को स्पष्ट रूप से उजागर किया है। इस वर्ष ट्रेनों में यात्रियों की भीड़ और उनसे अर्जित आय, दोनों ने अपने अब तक के उच्चतम स्तर को छुआ है, जो कि रेलवे के सुनहरे भविष्य की ओर संकेत करता है।

इस वित्तीय वर्ष में पूर्व रेलवे ने कुल 4,186 करोड़ रुपये की आय अर्जित की है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 8.5 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि को दर्शाता है। वहीं, लगभग 132 करोड़ यात्रियों ने पूर्व रेलवे की सेवाओं का उपयोग किया, जो यात्रियों की बढ़ती संख्या और रेलवे पर उनके बढ़ते भरोसे का प्रत्यक्ष प्रमाण है। यह निरंतर बढ़ती यात्री संख्या इस बात का द्योतक है कि भारतीय रेलवे, विशेष रूप से पूर्व रेलवे, यात्रियों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने में सफल रहा है। इस सफलता के पीछे डिजिटल इंडिया अभियान का भी महत्वपूर्ण प्रभाव देखा जा सकता है। वर्तमान समय में, अधिकांश यात्री मोबाइल और ऑनलाइन माध्यमों का सहारा लेकर अपने रेल टिकट बुक कर रहे हैं। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, लगभग 83 प्रतिशत यात्रियों ने कंफर्म टिकट प्राप्त करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का ही उपयोग किया है, जिसने टिकट बुकिंग की प्रक्रिया को पहले से कहीं अधिक सुगम, तेज और सुविधाजनक बना दिया है। यह डिजिटल परिवर्तन न केवल यात्रियों के समय की बचत कर रहा है, बल्कि रेलवे के राजस्व प्रबंधन को भी अधिक सुव्यवस्थित बना रहा है।

रेलवे की इस असाधारण सफलता के पीछे कई महत्वपूर्ण रणनीतिक निर्णय और सुधारात्मक उपाय रहे हैं। यात्रियों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए त्योहारों के मौसम में जब ट्रेनों में अतिरिक्त भीड़ होती है, तब विशेष ट्रेनों का संचालन किया गया। इसके अतिरिक्त, ट्रेनों में अतिरिक्त कोचों को जोड़कर यात्रियों के लिए अधिक आरामदायक यात्रा सुनिश्चित की गई। बिना टिकट यात्रा करने वालों के खिलाफ चलाई गई सख्त कार्रवाई ने भी रेलवे की आय में वृद्धि में योगदान दिया है। साथ ही, ट्रेनों में सफाई की व्यवस्था को बेहतर बनाना और खान-पान की सुविधाओं में सुधार करना, जैसे कदमों ने यात्रियों के समग्र यात्रा अनुभव को पहले से कहीं अधिक संतोषजनक और सुखद बनाया है। पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक मिलिंद देऊस्कर के कुशल नेतृत्व में, रेलवे का मुख्य लक्ष्य कम लागत में सुरक्षित और आरामदायक यात्रा उपलब्ध कराना है। अधिकारियों का मानना है कि भविष्य में भी यात्रियों को उच्च-स्तरीय सुविधाएं प्रदान करने और उनकी यात्रा को और अधिक सहज व परेशानी-मुक्त बनाने के लिए निरंतर प्रयास जारी रखे जाएंगे। यह प्रतिबद्धता पूर्व रेलवे को यात्रियों के लिए एक पसंदीदा परिवहन माध्यम बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी





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पूर्व रेलवे रिकॉर्ड आय यात्री संख्या डिजिटल टिकटिंग सुविधाएं

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