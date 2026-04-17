पूर्व एडीजी कानून-व्यवस्था प्रशांत कुमार को इलाहाबाद हाई कोर्ट का नोटिस, आपत्तिजनक भाषा पर मांगा स्पष्टीकरण

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के पूर्व अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजी) कानून-व्यवस्था, प्रशांत कुमार को आधिकारिक संचार में इस्तेमाल की गई आपत्तिजनक भाषा पर स्पष्टीकरण मांगने के लिए नोटिस जारी किया है। न्यायालय ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए 48 घंटों के भीतर नोटिस तामील कराने के निर्देश दिए हैं।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के पूर्व अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजी) कानून-व्यवस्था, प्रशांत कुमार को एक महत्वपूर्ण नोटिस जारी किया है। यह नोटिस अमित कुमार सिंह उर्फ सोनू नामक एक याचिकाकर्ता की दायर याचिका के जवाब में न्यायमूर्ति जेजे मुनीर और न्यायमूर्ति तरुण सक्सेना की खंडपीठ द्वारा जारी किया गया है। न्यायालय का यह कड़ा कदम प्रशांत कुमार द्वारा आधिकारिक संचार में इस्तेमाल की गई भाषा के संबंध में है। उच्च न्यायालय ने पूर्व एडीजी द्वारा प्रयुक्त शब्दावली को 'आपत्तिजनक' करार दिया है

और इस विवादास्पद भाषा के उपयोग पर उनसे स्पष्टीकरण मांगा है। अदालत ने अपने आदेश में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) लखनऊ को निर्देशित किया है कि वे 48 घंटे के भीतर पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) के माध्यम से इस नोटिस को तामील कराएं। डीजीपी को यह सुनिश्चित करने का दायित्व सौंपा गया है कि नोटिस पूर्व एडीजी के वर्तमान पते पर समय पर पहुंचे। इसके अतिरिक्त, रजिस्ट्रार (अनुपालन) को भी निर्देश दिया गया है कि वे 48 घंटों के भीतर सीजेएम को इस आदेश के निष्पादन की जानकारी प्रस्तुत करें। मामले की अगली सुनवाई 28 अप्रैल 2026 को निर्धारित की गई है। इस बीच, एक संबंधित खबर में, अदालत ने पावर ऑफ अटार्नी धारक की एक याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें यह कहा गया था कि केवल पंजीकृत वकील ही वकालत कर सकते हैं। यह घटनाक्रम प्रशासनिक और न्यायिक संचार में भाषा के महत्व और औचित्य पर प्रकाश डालता है। उच्च न्यायालय का यह कदम इस बात को रेखांकित करता है कि सार्वजनिक पदों पर बैठे अधिकारियों से उच्च स्तर की व्यावसायिकता और शालीनता की अपेक्षा की जाती है, विशेषकर जब वे आधिकारिक संचार का उपयोग कर रहे हों। किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक या अनुचित भाषा का प्रयोग न केवल व्यक्तिगत गरिमा को ठेस पहुंचा सकता है, बल्कि संस्था की प्रतिष्ठा को भी धूमिल कर सकता है। इस मामले में, प्रशांत कुमार से उनके द्वारा इस्तेमाल की गई भाषा के औचित्य पर जवाबदेही मांगी गई है, जो दर्शाता है कि न्यायालय ऐसे मामलों को गंभीरता से लेता है। सीजेएम और डीजीपी को दिए गए 48 घंटे के कड़े निर्देश समय-सीमा के पालन और त्वरित निष्पादन पर जोर देते हैं। यह सुनिश्चित करेगा कि मामले में आगे की कार्रवाई बिना किसी देरी के हो सके। अगली सुनवाई की तारीख, 28 अप्रैल 2026, यह भी दर्शाती है कि न्यायालय इस मामले को एक महत्वपूर्ण न्यायिक प्रक्रिया के रूप में देख रहा है और इसकी पूरी जांच करेगा। यह उम्मीद की जाती है कि पूर्व एडीजी प्रशांत कुमार अपना विस्तृत स्पष्टीकरण प्रस्तुत करेंगे, जो न्यायालय के समक्ष उनके द्वारा उपयोग की गई भाषा की स्वीकार्यता का मूल्यांकन करने में सहायक होगा। इस प्रकार की न्यायिक समीक्षाएं अक्सर सार्वजनिक अधिकारियों के व्यवहार और उनके संचार के तरीकों को विनियमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जिससे पारदर्शी और जवाबदेह शासन सुनिश्चित होता है। न्यायालय का यह रुख यह भी इंगित करता है कि वे न केवल कानूनी बारीकियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, बल्कि प्रशासनिक आचरण के नैतिक और व्यावसायिक पहलुओं पर भी पैनी नजर रखते हैं। प्रशांत कुमार, जो पूर्व में कानून-व्यवस्था के महत्वपूर्ण पद पर रह चुके हैं, से इस तरह के स्पष्टीकरण की मांग उनके पूर्व के पद की जिम्मेदारी को भी बढ़ाती है, और यह स्थापित करती है कि किसी भी स्तर पर किसी भी अधिकारी के लिए सार्वजनिक संवाद में संयम और शालीनता बनाए रखना आवश्यक है। यह मामला एक नज़ीर कायम कर सकता है कि कैसे उच्च न्यायालय ऐसे मुद्दों को सुलझाते हैं जो प्रशासनिक संचार की गुणवत्ता और औचित्य से संबंधित होते हैं





Dainik Jagran / 🏆 10. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

इलाहाबाद उच्च न्यायालय प्रशांत कुमार एडीजी कानून-व्यवस्था आपत्तिजनक भाषा नोटिस स्पष्टीकरण न्यायिक प्रक्रिया

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Business News Today 7 Jan Dec: लगातार दूसरे दिन क्यों गिरा सेंसेक्स?सप्ताह के चौथे कारोबारी दिन गुरुवार को सेंसेक्स ने 48 हजार 558 का उच्चतम स्तर छुआ। हालांकि, बाद में यह 465 अंक नीचे 48 हजार 93

Read more »

48 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरे के साथ Tecno Camon 18 भारत में लॉन्चTecno Camon 18 के साथ रियर पैनल पर 48 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप है और फ्रंट में भी 48 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया

Read more »

139 किलो के शख्स ने घटाया 48 किलो वजन, सिर्फ इन 2 चीजों से हुआ कायापलट139 kg man lost 48 kg of weight: 139 किलो के शख्स ने घटाया 48 किलो वजन, सिर्फ इन 2 चीजों से हुआ कायापलट

Read more »

दिल्ली में मौसम विभाग की गंभीर चेतावनी- अगले 48 घंटे तक जारी रहेगा भारी बारिश का दौर, NCR में बाढ़ का खतराWeather News : IMD Says Heavy rain will continue for the next 48 hours in Delhi, दिल्ली में मौसम विभाग की गंभीर चेतावनी- अगले 48 घंटे तक जारी रहेगा भारी बारिश का दौर

Read more »

Bihar Elections: आम आदमी पार्टी ने 48 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट की जारी, अब तक 59 प्रत्याशियों का ऐलानAAP releases list of 48 candidates Bihar Elections 2025 आम आदमी पार्टी ने 48 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट की जारी, अब तक 59 प्रत्याशियों का ऐलान बिहार राज्य

Read more »

फीफा विश्व कप की सभी 48 टीमों तय, 12 ग्रुप में बांटा गया, 4 पहली बार हिस्सा ले रहींफीफा विश्व कप 2026 में 48 टीमें हिस्सा लेंगी। सबी 48 टीमों तय हो गई हैं। केप वर्डे, कुराकाओ, जॉर्डन और उज्बेकिस्तान की टीमें पहली बार विश्व कप में हिस्सा लेगी।

Read more »