पूर्वी दिल्ली में जाम से मिलेगी निजात: स्वामी दयानंद मार्ग पर बनेंगे चार यू-टर्न

पूर्वी दिल्ली के स्वामी दयानंद मार्ग पर कांति नगर, ईस्ट आजाद नगर, कृष्णा नगर और कड़कड़डूमा कोर्ट के रेड लाइट चौराहों पर लंबे ट्रैफिक जाम से लोगों को जल्द ही राहत मिलने वाली है। लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) इन सभी रेड लाइटों को बंद कर चार नए यू-टर्न का निर्माण कर रहा है, जिससे यातायात सुगम होगा।

पूर्वी दिल्ली के स्वामी दयानंद मार्ग पर यात्रा करने वालों के लिए जल्द ही एक बड़ी राहत की खबर है। कांति नगर, ईस्ट आजाद नगर, कृष्णा नगर और कड़कड़डूमा कोर्ट के व्यस्त चौराहों पर लगने वाले लंबे ट्रैफिक जाम से अब लोगों को मुक्ति मिलने वाली है। लोक निर्माण विभाग ( पीडब्ल्यूडी ) ने इन सभी प्रमुख रेड लाइटों को बंद कर चार नए यू-टर्न बनाने का कार्य शुरू कर दिया है। उम्मीद है कि अगले एक महीने के भीतर इन सभी यू-टर्न का निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा।

ट्रैफिक पुलिस के अनुसार, यू-टर्न बनने के साथ ही मौजूदा रेड लाइटों पर बने कटों को बंद कर दिया जाएगा और यातायात को इन नए यू-टर्न के माध्यम से सुगम बनाया जाएगा। यह कदम दिल्ली में ट्रैफिक जाम की समस्या को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। यह योजना दिल्ली में ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए किए जा रहे प्रयासों का एक हिस्सा है। पहले भी, आईटीओ से कड़कड़ी मोड़ तक विकास मार्ग पर इसी तरह यू-टर्न बनाकर रोड को सिग्नल फ्री करने का ट्रैफिक पुलिस का प्रयोग काफी सफल रहा है। उस प्रयोग के बाद, लोगों को वहां जाम से काफी हद तक निजात मिली थी। इसी सफलता को देखते हुए, अब ट्रैफिक पुलिस और पीडब्ल्यूडी ने मिलकर श्याम लाल कॉलेज से कड़कड़ी मोड़ तक स्वामी दयानंद मार्ग को भी सिग्नल फ्री करने की योजना तैयार की है।

डीसीपी ट्रैफिक रमेश ने इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि इस मार्ग पर जाम की गंभीर समस्या को देखते हुए पीडब्ल्यूडी को यू-टर्न बनाने का एक प्रभावी प्रस्ताव भेजा गया था, और अब उस पर काम शुरू हो चुका है। इसके साथ ही, यातायात को सुचारू बनाने के लिए सड़क किनारे होने वाली अवैध पार्किंग के खिलाफ भी लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है, ताकि सड़क से जाम की समस्या को पूरी तरह से समाप्त किया जा सके। स्थानीय निवासियों ने इस पहल का स्वागत किया है और कहा है कि लंबे समय से इस मार्ग पर जाम एक बड़ी समस्या बनी हुई थी, ऐसे में इन यू-टर्न के निर्माण से उन्हें निश्चित रूप से काफी राहत मिलेगी।

पीडब्ल्यूडी से मिली जानकारी के अनुसार, यू-टर्न बनाने का काम प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है। कांति नगर रेड लाइट से ईस्ट आजाद नगर के बीच पहला यू-टर्न बनाने का कार्य पहले ही शुरू हो चुका है। इसके बाद, कृष्णा नगर रेड लाइट के दोनों तरफ दो यू-टर्न का निर्माण किया जाएगा, और एक अतिरिक्त यू-टर्न कड़कड़डूमा कोर्ट रेड लाइट के पास बनाया जाएगा। इनमें से तीन यू-टर्न का निर्माण अगले एक महीने में पूरा होने की उम्मीद है। हालांकि, कड़कड़डूमा रेड लाइट के पास बनने वाले चौथे यू-टर्न के निर्माण से पहले एक अतिरिक्त चुनौती का सामना करना पड़ेगा। इस यू-टर्न के निर्माण से पहले, दोनों सड़कों को मिट्टी का भराव करके समान स्तर पर लाना होगा। वर्तमान में, कृष्णा नगर से कड़कड़ी मोड़ जाने वाली सड़क अपेक्षाकृत ऊंची है, जबकि कड़कड़ी मोड़ से कृष्णा नगर की ओर आने वाली सड़क का स्तर नीचा है। इसलिए, सड़कों के स्तर को बराबर करने के बाद ही यहां यू-टर्न का निर्माण संभव हो पाएगा। इसके अतिरिक्त, यह भी स्पष्ट है कि यू-टर्न बनने के बाद भी स्वामी दयानंद मार्ग पर जाम से पूरी तरह राहत तभी मिल पाएगी जब सड़क किनारे होने वाली अवैध पार्किंग पर सख्ती से रोक लगाई जाएगी। वर्तमान में, कई जगहों पर वाहनों को सड़क पर ही खड़ा कर दिया जाता है, जिससे सड़क की लेन संकरी हो जाती है और ट्रैफिक की रफ्तार काफी धीमी पड़ जाती है। इसलिए, ट्रैफिक पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती इन अवैध पार्किंगों को हटाना और यातायात नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराना होगा, तभी इस महत्वपूर्ण योजना का पूरा लाभ मिल पाएगा और पूर्वी दिल्ली के निवासियों को जाम से स्थायी मुक्ति मिलेगी।

यह भी ध्यान देने योग्य है कि दिल्ली सरकार ट्रैफिक जाम से मुक्त कराने के लिए 18 बड़ी परियोजनाओं पर काम कर रही है, जिनमें से 11 अंतिम चरण में हैं, जो दिल्ली की परिवहन व्यवस्था में सुधार के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।





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