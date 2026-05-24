पूर्णिया में वॉकी-टॉकी से नवीनीता डी सी वी यूजी परीक्षा में बनावटी मोनस्ट्री, छात्रा का पति गिरफ्तार

पूर्णिया की技 पारिटीशन में हाईटेक चीटिंग का खेल, छात्र का पति पकड]);ा गया छात्रा कोरǐयțछात्रा के पति मोहल्ले वाले ने डीडसीपीओ को फोन करते हुए दीपाख प चपरानी से बताया कि सेंट पीटर स्कूल में डी सक्ष परीक्षा के प प्रथम पाली में वॉकी-टॉकी के जरिए नकल करते हुए छात्रा को पकड़ा गया30115। वह ह_mail करन गया । उसे निष्कासित कर दिया गया। बाहर से नकल करा रहे एक युवक को मोहल्डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा (DCECE) रविवार को संपन्न हो गई। इस दौरान एक केंद्र को छोड़कर अन्य सभी 17 सेंटर्स पर परीक्षा शांतिपूर्ण रही। परीक्षा केंद्र सेंट पीटर स्कूल में प्रथम पाली में वॉकी-टॉकी के जरिए नकल करते हुए एक छात्रा को पकड़ा गया, जिसे निष्कासित कर दिया गया। वहीं, बाहर से वॉकी-टॉकी की मदद से चोरी करा रहे एक युवक को पकड़कर मोहल्ले वालों ने पुलिस के हवाले कर दिया।

पूर्णिया में वॉकी-टॉकी से चल रहा था नकल का खेल, छात्रा का पति गिरफ्तार पूर्णिया में डीसीईसीई परीक्षा के दौरान वॉकी-टॉकी से नकल करते एक छात्रा को पकड़ा गया और उसे निष्कासित कर दिया गया। बाहर से नकल करा रहे एक युवक को मोहल्डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा ( DCECE ) रविवार को संपन्न हो गई। इस दौरान एक केंद्र को छोड़कर अन्य सभी 17 सेंटर्स पर परीक्षा शांतिपूर्ण रही। परीक्षा केंद्र सेंट पीटर स्कूल में प्रथम पाली में वॉकी-टॉकी के जरिए नकल करते हुए एक छात्रा को पकड़ा गया, जिसे निष्कासित कर दिया गया। वहीं, बाहर से वॉकी-टॉकी की मदद से चोरी करा रहे एक युवक को पकड़कर मोहल्ले वालों ने पुलिस के हवाले कर दिया। वॉकी-टॉकी से परीक्षा में नकल करने की सूचना मिलते ही प्रभारी जिलाधिकारी अंजनि कुमार, एडीएम रवि राकेश सहित अन्य अधिकारी सेंट पीटर स्कूल पहुंचे तथा गिरफ्तार छात्र से पूछताछ की। उसे हिरासत में लिया गया है, जबकि नकल कर रहीं छात्रा को निष्कासित कर दिया गया है.

पूर्णिया में वॉकी-टॉकी से चल रहा था नकल का खेल, छात्रा का पति गिरफ्तार पूर्णिया में डीसीईसीई परीक्षा के दौरान वॉकी-टॉकी से नकल करते एक छात्रा को पकड़ा गया और उसे निष्कासित कर दिया गया। बाहर से नकल करा रहे एक युवक को मोहल्डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा (DCECE) रविवार को संपन्न हो गई। इस दौरान एक केंद्र को छोड़कर अन्य सभी 17 सेंटर्स पर परीक्षा शांतिपूर्ण रही। परीक्षा केंद्र सेंट पीटर स्कूल में प्रथम पाली में वॉकी-टॉकी के जरिए नकल करते हुए एक छात्रा को पकड़ा गया, जिसे निष्कासित कर दिया गया। वहीं, बाहर से वॉकी-टॉकी की मदद से चोरी करा रहे एक युवक को पकड़कर मोहल्ले वालों ने पुलिस के हवाले कर दिया। वॉकी-टॉकी से परीक्षा में नकल करने की सूचना मिलते ही प्रभारी जिलाधिकारी अंजनि कुमार, एडीएम रवि राकेश सहित अन्य अधिकारी सेंट पीटर स्कूल पहुंचे तथा गिरफ्तार छात्र से पूछताछ की। उसे हिरासत में लिया गया है, जबकि नकल कर रहीं छात्रा को निष्कासित कर दिया गया है





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