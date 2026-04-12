पूर्व IAS का बयान: फैसले राजनीतिक होते हैं, अयोध्या में गोलीबारी पर अखिलेश को जवाब

पूर्व IAS अधिकारी नृपेंद्र मिश्रा ने कहा कि 90% फैसले राजनीतिक होते हैं। उन्होंने अयोध्या में कारसेवकों पर गोलीबारी के मुद्दे पर अखिलेश यादव के बयान पर प्रतिक्रिया दी और मुलायम सिंह यादव और कल्याण सिंह के कार्यकाल के दौरान लिए गए फैसलों के अंतर को बताया। वृंदावन नाव हादसे से पहले के वीडियो सामने आए हैं, जिसमें श्रद्धालु भजन गा रहे थे।

पूर्व IAS अधिकारी नृपेंद्र मिश्रा ने अयोध्या में विवादित ढांचा गिराए जाने से जुड़े घटनाक्रम पर बोलते हुए कहा कि 90 प्रतिशत फैसले राजनीति क होते हैं। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के कार्यकाल के दौरान कारसेवक ों पर गोलीबारी के मुद्दे पर भी अपनी बात रखी। मिश्रा ने बताया कि तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने 1992 में अयोध्या में तनावपूर्ण स्थिति के बावजूद कारसेवक ों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। प्रेस वार्ता में नृपेंद्र मिश्रा ने कहा कि इस तरह के फैसले मुख्य सचिव के स्तर पर नहीं

लिए जाते। ऐसे लगभग 90 प्रतिशत फैसले राजनीतिक होते हैं और 10 प्रतिशत फैसलों में गृह सचिव, मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक से मिले सुझावों को शामिल किया जाता है। उन्होंने सपा प्रमुख अखिलेश यादव के हालिया बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्हें इस मामले की पूरी जानकारी होनी चाहिए। नृपेंद्र मिश्रा ने मुलायम और कल्याण सिंह के मुख्यमंत्रित्व काल के दौरान लिए गए फैसलों में अंतर को भी उजागर किया। उन्होंने बताया कि मुलायम सिंह यादव के कार्यकाल में 30 अक्टूबर और 2 नवंबर 1990 को पुलिस ने कारसेवकों पर गोली चलाई थी, जबकि कल्याण सिंह ने 6 दिसंबर 1992 को विवादित ढांचे को गिराए जाने के दौरान गोली चलाने से इनकार कर दिया था। मिश्रा ने यह भी बताया कि कल्याण सिंह चाहते थे कि जब राम मंदिर का शिलान्यास हो तो वह अयोध्या जाएं, लेकिन तबीयत खराब होने के कारण नहीं जा पाए थे। उन्होंने कहा कि कल्याण सिंह ने एक लिखित आदेश दिया था कि अयोध्या में किसी भी तरह की गोलीबारी नहीं होगी, ताकि कानून-व्यवस्था बनी रहे। उन्होंने बताया कि किस तरह से दोनों मुख्यमंत्रियों के फैसलों में अंतर था। मिश्रा ने कहा कि अखिलेश यादव को इस मामले की जानकारी होनी चाहिए क्योंकि वह देश के सम्माननीय नेता के बेटे हैं।\वृंदावन में यमुना नदी में हुए नाव हादसे से पहले के 4 वीडियो सामने आए हैं, जिनमें हादसे से ठीक पहले का मंजर दिखाई दे रहा है। इन वीडियो में श्रद्धालु भजन गाते हुए और 'राधे-राधे' का जाप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि किसी भी श्रद्धालु ने सुरक्षा के लिए लाइफ जैकेट नहीं पहन रखी थी। ढोलक और मंजीरे की थाप पर भजन गाए जा रहे थे। एक युवक मंजीरा बजाते हुए भजन गा रहा था- नजर सांवरे लग न जाए कहीं…. अचानक गंगा में पानी का स्तर बढ़ गया, जिससे हरियाणा और राजस्थान के 21 लोग फंस गए।\अन्य खबरों में, पठानकोट में बारिश के कारण गेहूं की फसल को नुकसान पहुंचा है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के पहाड़ों में बारिश की संभावना जताई है, जबकि झारखंड में गर्मी बढ़ने की आशंका है, जहां तापमान 6 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है





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