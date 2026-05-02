पूर्णिया में आंधी-बारिश से तबाही: फसलें तबाह, जनजीवन अस्त-व्यस्त

पूर्णिया जिले में शुक्रवार रात हुई भीषण आंधी-बारिश के कारण व्यापक नुकसान हुआ। फसलों को भारी क्षति पहुंची है और किसानों की कमर टूट गई है। शहर में बिजली आपूर्ति बाधित रही और कई इलाकों में जलजमाव की स्थिति बनी रही।

पूर्णिया जिले में शुक्रवार की रात हुई भीषण आंधी-बारिश ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया। लगभग दो घंटे तक मूसलाधार बारिश और तेज हवाओं के कारण शहर और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में व्यापक नुकसान हुआ। आसमान पूरे दिन बादलों से ढका रहा और ठंडी हवाएं बहती रहीं, जिससे मौसम में अचानक बदलाव महसूस हुआ। रात 8:30 बजे शुरू हुई बारिश रात 11:45 तक लगातार जारी रही, जिससे कई इलाकों में सड़कें और गलियां जलमग्न हो गईं। आंधी और बारिश की तीव्रता को देखते हुए बिजली विभाग ने सुरक्षा के मद्देनजर बिजली आपूर्ति बंद कर दी, जिससे आधी रात तक शहर अंधेरे में डूबा रहा। सबसे अधिक नुकसान किसानों को हुआ है। आंधी और बारिश के कारण मक्का, गेहूं और केले की फसलें बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। खेतों में खड़ी मक्के की फसलें गिर गई हैं और कई जगहों पर पानी भरने से फसलें पूरी तरह से खराब हो गई हैं। किसान कार्तिक चौधरी ने बताया कि इस बार की फसल उनकी मेहनत का फल थी, लेकिन आंधी-बारिश ने उनकी कमर तोड़ दी है। वे अकेले नहीं हैं, कई किसान ऐसे हैं जिन्होंने अपनी फसलें खो दी हैं और वे गहरे संकट में हैं। प्रशासन द्वारा नुकसान का आकलन किया जा रहा है और किसानों को सहायता प्रदान करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि उन्हें कितनी राहत मिलेगी। इस प्राकृतिक आपदा ने किसानों के जीवन पर गहरा प्रभाव डाला है और उन्हें उबरने में काफी समय लग सकता है। मौसम विभाग ने पहले ही इस स्थिति को भांप लिया था और 29 अप्रैल को तराई इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट और 30 अप्रैल को पूर्णिया के लिए यलो अलर्ट जारी किया था। इससे पहले, संभावित तेज बारिश को देखते हुए रेड अलर्ट भी जारी किया गया था। मौसम वैज्ञानिक राकेश कुमार के अनुसार, पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के कारण ही यह स्थिति बनी है और इसका प्रभाव मई के शुरुआती दिनों में भी बना रह सकता है। बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी भी इस स्थिति को और बढ़ा रही है। उन्होंने लोगों को सतर्क रहने और सुरक्षित रहने की सलाह दी है। राहत की बात यह है कि अब तक किसी बड़े हादसे या जान-माल के नुकसान की कोई सूचना नहीं है। प्रशासन की टीमें बिजली आपूर्ति को बहाल करने और जलजमाव की समस्या को हल करने में लगी हुई हैं। जयपुर, नोएडा, श्रीगंगानगर और हिमाचल प्रदेश में भी आंधी-बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जिससे यह स्पष्ट है कि यह मौसम पूरे उत्तर भारत में सक्रिय है। किसानों और आम जनता को मौसम विभाग द्वारा जारी अलर्टों पर ध्यान देना चाहिए और अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। इस आपदा से उबरने के लिए सरकार और समाज दोनों को मिलकर काम करना होगा.

पूर्णिया जिले में शुक्रवार की रात हुई भीषण आंधी-बारिश ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया। लगभग दो घंटे तक मूसलाधार बारिश और तेज हवाओं के कारण शहर और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में व्यापक नुकसान हुआ। आसमान पूरे दिन बादलों से ढका रहा और ठंडी हवाएं बहती रहीं, जिससे मौसम में अचानक बदलाव महसूस हुआ। रात 8:30 बजे शुरू हुई बारिश रात 11:45 तक लगातार जारी रही, जिससे कई इलाकों में सड़कें और गलियां जलमग्न हो गईं। आंधी और बारिश की तीव्रता को देखते हुए बिजली विभाग ने सुरक्षा के मद्देनजर बिजली आपूर्ति बंद कर दी, जिससे आधी रात तक शहर अंधेरे में डूबा रहा। सबसे अधिक नुकसान किसानों को हुआ है। आंधी और बारिश के कारण मक्का, गेहूं और केले की फसलें बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। खेतों में खड़ी मक्के की फसलें गिर गई हैं और कई जगहों पर पानी भरने से फसलें पूरी तरह से खराब हो गई हैं। किसान कार्तिक चौधरी ने बताया कि इस बार की फसल उनकी मेहनत का फल थी, लेकिन आंधी-बारिश ने उनकी कमर तोड़ दी है। वे अकेले नहीं हैं, कई किसान ऐसे हैं जिन्होंने अपनी फसलें खो दी हैं और वे गहरे संकट में हैं। प्रशासन द्वारा नुकसान का आकलन किया जा रहा है और किसानों को सहायता प्रदान करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि उन्हें कितनी राहत मिलेगी। इस प्राकृतिक आपदा ने किसानों के जीवन पर गहरा प्रभाव डाला है और उन्हें उबरने में काफी समय लग सकता है। मौसम विभाग ने पहले ही इस स्थिति को भांप लिया था और 29 अप्रैल को तराई इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट और 30 अप्रैल को पूर्णिया के लिए यलो अलर्ट जारी किया था। इससे पहले, संभावित तेज बारिश को देखते हुए रेड अलर्ट भी जारी किया गया था। मौसम वैज्ञानिक राकेश कुमार के अनुसार, पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के कारण ही यह स्थिति बनी है और इसका प्रभाव मई के शुरुआती दिनों में भी बना रह सकता है। बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी भी इस स्थिति को और बढ़ा रही है। उन्होंने लोगों को सतर्क रहने और सुरक्षित रहने की सलाह दी है। राहत की बात यह है कि अब तक किसी बड़े हादसे या जान-माल के नुकसान की कोई सूचना नहीं है। प्रशासन की टीमें बिजली आपूर्ति को बहाल करने और जलजमाव की समस्या को हल करने में लगी हुई हैं। जयपुर, नोएडा, श्रीगंगानगर और हिमाचल प्रदेश में भी आंधी-बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जिससे यह स्पष्ट है कि यह मौसम पूरे उत्तर भारत में सक्रिय है। किसानों और आम जनता को मौसम विभाग द्वारा जारी अलर्टों पर ध्यान देना चाहिए और अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। इस आपदा से उबरने के लिए सरकार और समाज दोनों को मिलकर काम करना होगा





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