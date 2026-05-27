Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Walmart plans price cuts using tariff refunds as shoppers get skittishWalmart plans price cuts using tariff refunds as shoppers get skittish Shell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into ChaosShell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into Chaos

पूर्व मुख्यमंत्री विजयन के घर पर ED छापेमारी के दौरान CPM समर्थकों का दंगा

राजनीति News

पूर्व मुख्यमंत्री विजयन के घर पर ED छापेमारी के दौरान CPM समर्थकों का दंगा
पूर्व मुख्यमंत्री पी विजयनED छापेमारीCPM समर्थक
📆27-05-2026 10:14:00
📰NBT Hindi News
202 sec. here / 10 min. at publisher
📊News: 101% · Publisher: 51%

केरल के पूर्व मुख्यमंत्री पी. विजयन के आवास पर ED की छापेमारी के दौरान CPM समर्थकों द्वारा गाड़ियों पर पत्थर फेंकने और एडी अधिकारियों पर हमला होने की रिपोर्ट। यह जांच कोच्चि मिनरल्स एंड रूटाइल लिमिटेड में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों पर केंद्रित है।

केरल के पूर्व मुख्यमंत्री पी.

विजयन के आवास पर अप्रैल के अंत में छापेमारी के दौरान राज्य के प्रवर्तन निदेशालय (ED) की टीम पर CPM के समर्थकों ने दंगे कर दिये। यह ऑपरेशन मनी लॉन्ड्रिंग और अन्य भ्रष्टाचार के आरोपों से जुड़े चालू जांच के तहत किया गया था। एडी का उद्देश्य निगम 'कोच्चि मिनरल्स एंड रूटाइल लिमिटेड' (CMRL) के खातों और पूर्व मुख्यमंत्री तथा उनके परिवार की संपत्ति पर शकास्पद व्यवसायिक गतिविधियों की तह तक जाना था। छापेमारी के समय, ED अधिकारियों ने विजयन के गृह परिसर के बाहर एक गाड़ी खड़ी की थी। उसी समय, वहाँ मौजूद CPM के समर्थकों का एक गुट एफआईडी के प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया रूप में गाड़ी पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। कुछ पत्थर गाड़ी की खिड़कियों को फाड़ देते हैं और टायर भी फट जाते हैं। यह देखते हुए कि गाड़ी आंदोलनशील थी, एडी के अधिकारियों ने अपनी सुरक्षा के लिये बख़्तरबंद कवच के साथ आगे बढ़ने का निर्णय लिया। परंतु गाड़ियों पर लगातार पत्थर के हमले के कारण संकुचित समय में अधिकारी और गाड़ी के बीच दूरी घटने लगी। परिणामी रूप से, पीकर्म मेन्डेअल के समर्थकों का एक छोटा समूह गाड़ी के दस्ताने में चढ़ कर एडी के अधिकारियों को गिरफ्तार करने का प्रयास किया। लम्बी दुश्मनी के पश्चात दोनों पक्षों के बीच मामूली शारीरिक झगड़ा हुआ जिसने गाड़ी को चलाने के लिये पर्याप्त भारी नुकसान पहुँचा दिया। स्थिति कि बाव्फ़ स्फुटित हो गई जब FBI अधिपति की रिपोर्ट कलाउड से निम्नलिखित सूचना सार्वजनिक हुई: एडी के अधिकारियों को गोपनीय दस्तावेजों और रिपोर्टों के साथ वेश अस्तित्व में प्रस्तुत किया गया। प्रकाशन से पहले, एडी की टीम को यह कैरे अस्वीकार किया गया, शीर्ष विश्लेषक ने अगले संदेश में यह टिप्पणी की कि "जांच के दौरान, राज्य के परिसर में पहुँचने से पहले ही विपक्ष के प्रशंसकों ने स्थिति को दोहरी रूप से बढ़ा दिया। ऐसी परिस्थितियाँ राजनैतिक और सामाजिक तनाव के मैदान में असामान्य नहीं हैं।" इन घटनाओं के पीछे केंद्रीय कार्यक्रमरूप साक्ष्य यह है कि एडी ने खोजी साक्षात्कार के दौरान कोच्चि मिनरल्स में बड़ी राशि के अनुचित लेखा तालिकाओं को पहचान लिया। जांच का दायरा विस्तार के बाद, निकट भविष्य में राज्य में दस स्थानों पर तलाशी अभियान चलाने की योजना है। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री के फार्म और उनके परिवार के मार्गदर्शन के साथ तैयार किये गये निवेश और वित्तीय गतिविधियों पर साक्ष्य खोजने के लिये संसाधन का उन्मुख किया जाएगा। यदि अपराध की पुष्टि होती है, तो उसके अनुसार एडी भविष्य में अग्रिम FIR फाइल कर सकती है। हालांकि, वर्तमान में, सबूतों की पुष्टि के लिये और आवश्यक दस्तावेजित डेटा के अनुरोध के लिये धोखाधड़ी और अवैध पैसे के गड़बड़ी पर प्राधिकरण के पास विशेष गाइड्स लागू की जा रही हैं। गोपनीय दस्तावेजों के अन्तरगत पाया गया कि 2025 के चार्जशीट में पूर्व मुख्यमंत्री की बेटी को बहस के अर्थ कुछ कंपनियों के भीतर बृहत् भुगतान के लिये नामित किया गया था। जैसे कि किसीहकी और सार्वजनिक कार्यालय में सोखने के लिये इन कंपनियों से नकद को सड़क पर भेजने की योजना से उन पर अनुमानित रुपए 3 बिलियन के अनधिकृत धन के रूप में आरोप लगे हैं। इससे शुरूआती तौर पर धूप में रहकर पलट जाती है जो ताजा हेडलाइन को कड़ाके के दोर पर लाती है। 2024 के अंत में एडी ने इस विषय पर एक नया रिपोर्ट जारी किया जो उत्पन्न हुई है और लम्बी प्रक्रिया के साथ परस्पर स्टडीस चल रही है। यदि एडी की जांच के प्रमाण प्रणालियों में कोई क़ावन्यी छिद्र पाया जाता है, तो बिहार निवारक कम्युनिटीय कार्यक्रम रूलेंस के अनुसार आगे की कार्रवाई हो सकती है। ऊपर बताई गई घटनाओं के बाद जनता और जमीनी राजनीति में एक ठंडी हुई वाद विद के जुगल के बाद शान्ति के विषय में निर्णय को पंजीकृत किया गया। अरुण प्रतिलिपि के दौरान कई समाचार स्थल, सामाजिक मीडिया, और टीवी चैनलों पर कहने वाले एडी के मोनसिफर सांसदों और पूंजीवादी नेताओं को इस एडी के क्रियाकलाप के बारे में सबसे अधिक जानकारी की त्वरित प्रतिक्रिया देना आवश्यक है। भविष्य में, पिछले सेक्शन पर आधारित सामुच्चय के मुताबिक यह एडी के आक्रमण के बाद से नया आधिकारिक संदेश जारी रहेगा कि एडी की टीम तब तक पासिग्रही नहीं करेगी, जब तक पुलिस के द्वारा वेरिफ़िकेशन पूरा न हो जाये। जितने ही व्यक्ति इस विषय की रिपोर्ट मगर मकसद कम हो सकते हैं लेकिन जनता के लिए यह सूचना महत्वपूर्ण है। विपक्ष के तरफ रहित समय में ये पॉलिसी और सार्वजनिक सूचना को पारदर्शी बनाने के लिये धौंस करते हैं। संग्रहित रंटाइट रिपोर्ट उपभोक्ता को यह सुनिश्चित रखती है कि सरकार और अन्य विवादास्पद विषयों पर एडी की जांच का अनुसरण की जाये। यह स्थानिक जानकारी किसी भी अच्छे पक्ष से मुकाबला करने के कारण एक सही मार्गदर्शन है

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

NBT Hindi News /  🏆 20. in İN

पूर्व मुख्यमंत्री पी विजयन ED छापेमारी CPM समर्थक मनी लॉन्ड्रिंग कोच्चि मिनरल्स एंड रूटाइल लिमिटेड

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Extortion Case: कोलकाता के पूर्व पुलिस अफसर के घर फिर पहुंची ED, तालाब में मोबाइल तलाशने के लिए लगाए गोताखोरExtortion Case: कोलकाता के पूर्व पुलिस अफसर के घर फिर पहुंची ED, तालाब में मोबाइल तलाशने के लिए लगाए गोताखोरExtortion Case: कोलकाता के पूर्व पुलिस अफसर के घर फिर पहुंची ED, तालाब में मोबाइल तलाशने के लिए लगाए गोताखोर
Read more »

ED Action: केरल के पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के घर ईडी की छापेमारी, धन शोधन से जुड़ा है मामलाED Action: केरल के पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के घर ईडी की छापेमारी, धन शोधन से जुड़ा है मामलाED Action: केरल के पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के घर ईडी की छापेमारी, धन शोधन से जुड़ा है मामला ED raids former Kerala Chief Minister Pinarayi Vijayan's house
Read more »

ED की बड़ी कार्रवाई: केरल के सीएम पिनाराई विजयन और बेटी वीणा के ठिकानों पर छापेमारीED की बड़ी कार्रवाई: केरल के सीएम पिनाराई विजयन और बेटी वीणा के ठिकानों पर छापेमारीप्रवर्तन निदेशालय (ED) ने केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और उनकी बेटी वीणा विजयन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 10 ठिकानों पर छापेमारी की। यह कार्रवाई SFIO की चार्जशीट के आधार पर की गई है, जिसमें वीणा की कंपनी एक्सालॉजिक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड पर बिना सेवा दिए CMRL से अवैध भुगतान लेने का आरोप है।
Read more »

केरल में ED की बड़ी कार्रवाई, पिनाराई विजयन और बेटी से जुड़े ठिकानों पर छापेकेरल में ED की बड़ी कार्रवाई, पिनाराई विजयन और बेटी से जुड़े ठिकानों पर छापेकेरल में ED ने कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 10 ठिकानों पर छापेमारी की. कार्रवाई पूर्व CM पिनाराई विजयन की बेटी वीणा विजयन की कंपनी और CMRL से जुड़े वित्तीय लेनदेन मामले से जुड़ी है. इस मामले की शुरुआत 2019 में आयकर विभाग की छापेमारी के बाद हुई थी. बाद में केंद्र सरकार ने SFIO से जांच कराई और मार्च 2024 में ED ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया.
Read more »

चुनाव हारते ही पूर्व CM विजयन के घर ED की छापेमारी, केरल में 12 ठिकानों की ली तलाशीचुनाव हारते ही पूर्व CM विजयन के घर ED की छापेमारी, केरल में 12 ठिकानों की ली तलाशीED ने बुधवार यानी 27 मई को सुबह सुबह केरल के पूर्व मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के घर पर छापेमारी की। अधिकारियों के मुताबिक ED की यह छापेमारी कोचीन मिनरल्स एंड रूटाइल लिमिटेड (CMRL) मामले से जुड़ी है। देश
Read more »

केरलः ED अफसरों पर पत्थरबाजी, पूर्व सीएम पिनारई विजयन के घर रेड करने गए थेकेरलः ED अफसरों पर पत्थरबाजी, पूर्व सीएम पिनारई विजयन के घर रेड करने गए थेकेरलः ED अफसरों पर पत्थरबाजी, पी विजयन के घर रेड करने गए थे
Read more »



Render Time: 2026-05-27 13:14:24