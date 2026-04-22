पेट्रोल का विकल्प बनेगा E85 फ्यूल: अब एथेनॉल पर दौड़ेंगी भारत की गाड़ियां

भारत सरकार पेट्रोल पर निर्भरता कम करने के लिए E85 फ्यूल लाने की तैयारी कर रही है। जानें क्या है यह नया ईंधन और इससे आम ग्राहकों और ऑटोमोबाइल सेक्टर पर क्या असर पड़ेगा।

पश्चिमी एशिया में जारी भू-राजनीतिक तनाव और वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की आसमान छूती कीमतों ने भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर नए सिरे से विचार करने को मजबूर कर दिया है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर टिकी दुनिया की निगाहें और तेल आपूर्ति में संभावित बाधाओं ने भारत के लिए पेट्रोल के विकल्प खोजने की प्रक्रिया को और तेज कर दिया है। अभी तक देश में पेट्रोल में 20 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रण यानी E20 की चर्चाएं आम थीं, लेकिन अब सरकार सीधे E85 फ्यूल यानी 85 प्रतिशत एथेनॉल वाले ईंधन की दिशा में बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर

रही है। यह बदलाव न केवल भारतीय ऑटोमोबाइल सेक्टर की तस्वीर बदल देगा, बल्कि यह भी संकेत देता है कि भविष्य में गाड़ियां पारंपरिक पेट्रोल के बजाय एथेनॉल या शराब आधारित ईंधन पर अधिक निर्भर होंगी। सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना का मुख्य उद्देश्य भारत की तेल आयात पर निर्भरता को कम करना है, क्योंकि देश अपनी कुल खपत का लगभग 90 प्रतिशत हिस्सा बाहर से आयात करता है। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, सरकार जल्द ही E85 फ्यूल के लिए विस्तृत ड्राफ्ट नियम जारी करने वाली है। इस दिशा में सरकार के भीतर और मार्केट स्तर पर व्यापक सहमति बन चुकी है। शुरुआती तकनीकी परीक्षण सफल रहे हैं, जिससे यह स्पष्ट है कि योजना अब धरातल पर उतरने के लिए तैयार है। एथेनॉल का उत्पादन गन्ने, मक्का और अन्य अनाज से होता है, जो भारत की कृषि अर्थव्यवस्था को एक नई गति प्रदान कर सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बात पर जोर दिया है कि बीते एक दशक में एथेनॉल ब्लेंडिंग के कारण भारत ने करोड़ों बैरल पेट्रोल का आयात कम किया है। यह एक रिन्यूएबल ईंधन है, जो पर्यावरण के अनुकूल है और पारंपरिक पेट्रोल की तुलना में काफी कम प्रदूषण फैलाता है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी लगातार फ्लेक्स-फ्यूल इंजन वाली कारों के निर्माण पर जोर दे रहे हैं, ताकि देश को पूर्ण रूप से एथेनॉल आधारित ईंधन व्यवस्था की ओर ले जाया जा सके। हालांकि, E85 को अपनाना इतना सरल नहीं है। यह ईंधन सामान्य पेट्रोल इंजन वाली गाड़ियों में नहीं डाला जा सकता, क्योंकि इससे इंजन के पार्ट्स खराब हो सकते हैं और वाहन की कार्यक्षमता पर बुरा असर पड़ सकता है। इसके लिए फ्लेक्स-फ्यूल व्हीकल (FFV) तकनीक की आवश्यकता है। साथ ही, देश भर के पेट्रोल पंपों पर E85 के लिए अलग इंफ्रास्ट्रक्चर, नोजल और स्टोरेज सिस्टम तैयार करने की चुनौती भी बनी हुई है। सरकार इस बदलाव को चरणबद्ध तरीके से लागू करेगी ताकि ग्राहकों को किसी भी तरह की असुविधा न हो और सामान्य पेट्रोल गाड़ियों को कोई नुकसान न पहुंचे। E85 की सफलता में माइलेज की कमी और नई तकनीक की लागत जैसी कुछ चुनौतियां भी शामिल हैं, जिन्हें दूर करने के लिए वाहन निर्माता कंपनियों को भी अपने रिसर्च और डेवलपमेंट पर अधिक निवेश करना होगा। अंततः, यह बदलाव ऊर्जा आत्मनिर्भरता और किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम साबित हो सकता है, लेकिन इसके लिए सरकार, उद्योग जगत और उपभोक्ताओं के बीच बेहतर तालमेल और जागरूकता की अत्यंत आवश्यकता है





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E85 फ्यूल एथेनॉल ब्लेंडिंग फ्लेक्स-फ्यूल ऊर्जा सुरक्षा भारतीय अर्थव्यवस्था

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