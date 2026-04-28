पेट्रोल-डीजल की कीमतों में वृद्धि की अटकलों को सरकार ने खारिज किया

केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाने की कोई योजना नहीं है, भले ही कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि के कारण तेल कंपनियों को भारी नुकसान हो रहा है। पश्चिम बंगाल में चुनाव समाप्त होने के बाद कीमतों में वृद्धि की अफवाहों के बीच यह बयान आया है।
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने मंगलवार को स्पष्ट रूप से कहा है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि करने की उसकी कोई योजना नहीं है। यह घोषणा ऐसे समय में आई है जब पश्चिम बंगाल में 29 अप्रैल को मतदान प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है और बाजार में कीमतों में उछाल आने की आशंकाएं जताई जा रही थीं। पिछले चार वर्षों में पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है, जो कि एक रिकॉर्ड है। हालांकि, पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के कारण पिछले दो महीनों में कच्चे तेल की कीमतों में 50 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है। इस वृद्धि के कारण सरकार ी तेल कंपनियों को भारी वित्तीय नुकसान हो रहा है, जिसका अनुमानित दैनिक नुकसान लगभग 2,400 करोड़ रुपये है। इस नुकसान की भरपाई के लिए कीमतों में वृद्धि की संभावना जताई जा रही थी, खासकर तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम, केरल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव बुधवार को समाप्त होने के बाद। लेकिन पेट्रोल ियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने इन अटकलों को खारिज करते हुए कहा कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। उन्होंने उन खबरों को भी गलत बताया जिनमें कहा जा रहा था कि आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों के कुछ हिस्सों में पेट्रोल और डीजल खरीदने के लिए लोगों में भगदड़ मच गई है। शर्मा ने स्वीकार किया कि कुछ स्थानों पर घबराहट में खरीदारी देखी गई है, लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार स्थिति पर नजर रख रही है और राज्य सरकार ों के साथ समन्वय स्थापित कर रही है। सभी खुदरा बिक्री केंद्रों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है और जहां अधिक मांग है, वहां आपूर्ति को प्राथमिकता दी जा रही है। शर्मा ने जोर देकर कहा कि देश में सभी प्रकार के ईंधनों की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त भंडार मौजूद हैं और उन्होंने नागरिकों से किसी भी तरह की अफवाहों पर विश्वास न करने का आग्रह किया। उन्होंने जनता को शांत रहने और सामान्य रूप से अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित किया। वर्तमान में, दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 94.
77 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 87.67 रुपये प्रति लीटर है। सरकार का यह स्पष्टीकरण बाजार में स्थिरता बनाए रखने और उपभोक्ताओं को अनावश्यक चिंता से बचाने के लिए महत्वपूर्ण है। यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि एक गंभीर चुनौती है, लेकिन सरकार इस स्थिति से निपटने के लिए प्रतिबद्ध है और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी। सरकार तेल कंपनियों को नुकसान से बचाने के लिए अन्य विकल्पों पर भी विचार कर सकती है, लेकिन फिलहाल कीमतों में वृद्धि का कोई इरादा नहीं है। यह निर्णय चुनाव के बाद की स्थिति को देखते हुए लिया गया है ताकि मतदाताओं पर कोई नकारात्मक प्रभाव न पड़े। सरकार का लक्ष्य है कि विकास की गति को बनाए रखा जाए और आम आदमी को राहत प्रदान की जाए
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