पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी: कांग्रेस का पीएम मोदी पर तीखा हमला, बताया महंगाई मैन

केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की कीमतों में वृद्धि के बाद कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी पर जनता को लूटने और चुनावी वसूली का आरोप लगाते हुए उन्हें महंगाई मैन कहा है।
केंद्र सरकार ने शुक्रवार को पूरे देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में तीन रुपये प्रति लीटर की भारी वृद्धि कर दी है, जिससे आम जनता और परिवहन क्षेत्र में काफी हलचल मच गई है। केवल पेट्रोल और डीजल ही नहीं, बल्कि सीएनजी के दामों में भी दो रुपये की बढ़ोतरी की गई है, जिससे मध्यम वर्ग और निम्न आय वर्ग के लोगों की आर्थिक स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना तय है। दिल्ली जैसे महानगरों की बात करें तो यहां पेट्रोल की कीमत 94.
77 रुपये से बढ़कर 97.77 रुपये प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल के दाम 87.67 रुपये से बढ़कर 90.67 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच गए हैं। यह वृद्धि ऐसे समय में आई है जब आम नागरिक पहले से ही महंगाई की मार झेल रहा है और परिवहन लागत बढ़ने से दैनिक उपयोग की वस्तुओं, विशेषकर सब्जियों और अनाज की कीमतों में भी उछाल आने की संभावना है। इस निर्णय के तुरंत बाद कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट साझा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी को महंगाई मैन की संज्ञा दी है। पार्टी का आरोप है कि केंद्र सरकार ने ईंधन की कीमतों में यह वृद्धि करके देश की जनता पर करारा प्रहार किया है। कांग्रेस ने इस मूल्य वृद्धि को सीधे तौर पर चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों से जोड़ा है। पार्टी का दावा है कि चुनाव खत्म होते ही प्रधानमंत्री मोदी ने जनता से वसूली शुरू कर दी है। कांग्रेस के अनुसार, यह सरकार जनता की बुनियादी जरूरतों की अनदेखी कर रही है और चुनावी लाभ मिलने के बाद अब आम नागरिकों पर आर्थिक बोझ डाल रही है। पार्टी ने इस कदम को पूरी तरह से अनैतिक और जनता विरोधी बताया है। यदि हम इस मूल्य वृद्धि के वैश्विक कारणों पर नजर डालें, तो यह स्पष्ट होता है कि दुनिया इस समय एक गंभीर ऊर्जा संकट का सामना कर रही है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष ने वैश्विक तेल बाजार को अस्थिर कर दिया है। विशेष रूप से होर्मुज जलडमरूमध्य, जो तेल व्यापार का एक महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है, वहां नाकेबंदी और तनाव के कारण कच्चे तेल की आपूर्ति प्रभावित हुई है। 28 फरवरी से अमेरिका, इस्राइल और ईरान के बीच बढ़ते युद्ध जैसे हालात के कारण ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई हैं और यह 100 डॉलर प्रति बैरल के ऊपर बनी हुई हैं। हालांकि भारत सरकार ने आश्वासन दिया है कि देश में ईंधन की कोई कमी नहीं है और पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की गई है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतों की अस्थिरता का सीधा असर घरेलू कीमतों पर पड़ रहा है। ईंधन की कीमतों के अलावा, कांग्रेस ने इस मुद्दे को अंतरराष्ट्रीय राजनीति और व्यापारिक संबंधों से भी जोड़ दिया है। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि अमेरिका में गौतम अदाणी के खिलाफ चल रहे फ्रॉड केस को बंद कराने के लिए मोदी सरकार ने अमेरिका के साथ एकतरफा डील की है। कांग्रेस का तर्क है कि प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के दबाव में हैं और ट्रंप प्रशासन की इच्छा के अनुसार काम कर रहे हैं, जिस कारण वे अंतरराष्ट्रीय मंचों पर खुलकर अपनी बात नहीं रख पाते। पार्टी ने आरोप लगाया है कि मोदी पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज्ड हो चुके हैं और केवल कुछ चुनिंदा उद्योगपतियों के हितों की रक्षा कर रहे हैं, जबकि आम जनता को पेट्रोल-डीजल की महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। अंततः, ईंधन की कीमतों में यह वृद्धि केवल एक आर्थिक मुद्दा नहीं रह गया है, बल्कि इसने एक बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है। एक तरफ सरकार वैश्विक परिस्थितियों और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों को जिम्मेदार ठहरा रही है, वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दल इसे चुनावी राजनीति और कॉर्पोरेट लाभ से जोड़ रहे हैं। आम जनता के लिए यह स्थिति चिंताजनक है क्योंकि ईंधन महंगा होने से महंगाई का चक्र बढ़ता है, जिससे जीवन यापन की लागत में निरंतर वृद्धि होती है। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार जनता के आक्रोश को कम करने के लिए क्या कदम उठाती है या कीमतों में और वृद्धि होने की संभावना बनी रहती है
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