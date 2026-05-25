पेट्रोल-डीजल की कीमतें फिर बढ़ी, विपक्ष ने सरकार पर सवाल खड़े किए

देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है. कांग्रेस ने आरोप लगाया कि अपने पूंजीपति दोस्तों को फायदा पहुंचाने के लिए मोदी सरकार जनता की जेब पर बोझ डाल रही है. कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा कि सरकारी तेल विपणन कंपनियों ने वित्त वर्ष 2025-26 में भारी मुनाफा कमाया है.

देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है. कांग्रेस ने आरोप लगाया कि अपने पूंजीपति दोस्तों को फायदा पहुंचाने के लिए मोदी सरकार जनता की जेब पर बोझ डाल रही है.

कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा कि सरकारी तेल विपणन कंपनियों ने वित्त वर्ष 2025-26 में भारी मुनाफा कमाया है. तीनों ओएमसी ने वित्त वर्ष 2024-25 की तुलना में 130% की वृद्धि दर्ज करते हुए कुल 77,280.65 करोड़ रुपये का लाभ कमाया है. मनीष तिवारी ने कहा कि जब इन ओएमसी ने इतना अधिक मुनाफा कमाया है, तो पेट्रोल और डीजल की कीमतें हर दिन धीरे-धीरे क्यों बढ़ रही हैं?

देश में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी से महंगाई की मार और तेज हो गई है. महज 10 दिनों में तेल कंपनियों ने चौथी बार दाम बढ़ाकर आम लोगों को बड़ा झटका दिया है. बता दें, 15 मई को ईंधन के दामों में पहली बढ़ोतरी की गई थी, जिसके बाद यह सिलसिला लगातार जारी है. पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर अब विपक्ष ने सरकार पर कई सवाल खड़े किए हैं





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पेट्रोल-डीजल की कीमतें मोदी सरकार कांग्रेस महंगाई

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