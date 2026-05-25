पेट्रोल-डीजल की कीमतें फिर से बढ़ी, जानें कहां कितनी कीमत

दिल्ली में पेट्रोल 102.12 रुपये और डीजल 95.20 रुपये प्रति लीटर हो गया है। कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में भी ईंधन महंगा हुआ है।

भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फिर से बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 102.12 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 95.20 रुपये प्रति लीटर हो गई है। कोलकाता , मुंबई और चेन्नई में भी ईंधन महंगा हुआ है। तेल कंपनियों ने पेट्रोल के दाम में 2.

61 रुपये प्रति लीटर और डीजल में 2.71 रुपये प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी की है। नई कीमतें 25 मई 2026 से लागू हो गई हैं। राजधानी दिल्ली समेत देश के चार बड़े महानगरों में ईंधन महंगा होने के बाद आम लोगों की जेब पर सीधा असर पड़ने की आशंका बढ़ गई है। माना जा रहा है कि पेट्रोल-डीजल महंगा होने से आने वाले दिनों में परिवहन और रोजमर्रा की चीजों की लागत भी बढ़ सकती है। इस बढ़ोतरी के बाद आम लोगों को अपने बजट में बदलाव करना पड़ सकता है। ज्यादातर लोगों को अपने वाहन की सेवा के लिए अधिक पैसे देने होंगे। इसके अलावा, डीजल महंगा होने से ट्रांसपोर्ट और माल ढुलाई पर भी असर पड़ सकता है। यही वजह है कि बाजार में सामानों की कीमतें बढ़ने की आशंका भी जताई जा रही है। इस बढ़ोतरी के बाद आम लोगों को अपने बजट में बदलाव करना पड़ सकता है। ज्यादातर लोगों को अपने वाहन की सेवा के लिए अधिक पैसे देने होंगे





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