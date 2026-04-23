पेट्रोल-डीजल की कीमतों में वृद्धि की अफवाहों का सरकार ने खंडन किया

पेट्रोलियम मंत्रालय ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि की खबरों को गलत बताया है। मंत्रालय ने कहा कि कीमतें बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है और ऐसी खबरें डर फैलाने वाली हैं। सरकार ने कोटक संस्थागत इक्विटी की रिपोर्ट को निराधार बताया है।

पेट्रोल - डीजल की कीमतों में वृद्धि की अफवाह ों को सरकार ने सिरे से खारिज कर दिया है। पेट्रोल ियम मंत्रालय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई भी वृद्धि करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। मंत्रालय ने इन खबरों को बाजार में फैलाई जा रही गलत जानकारी बताया है और जनता से ऐसी अफवाह ों पर ध्यान न देने का आग्रह किया है। यह बयान कोटक संस्थागत इक्विटी की एक रिपोर्ट के बाद आया है, जिसमें दावा किया गया था कि राज्य चुनावों के बाद पेट्रोल - डीजल की कीमतों में 25 से 28 रुपये प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी हो सकती है। सरकार ने इस रिपोर्ट को निराधार बताते हुए कहा है कि यह केवल लोगों में डर और घबराहट फैलाने के उद्देश्य से जारी की गई है। पेट्रोल ियम मंत्रालय ने इस बात पर जोर दिया है कि भारत पिछले चार वर्षों में ऐसा एकमात्र देश है जहां पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई वृद्धि नहीं हुई है। यह सरकार की नीतियों और सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के प्रयासों का परिणाम है, जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में भारी वृद्धि के बावजूद आम जनता को राहत देने के लिए लगातार कदम उठाए हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतें कई कारकों से प्रभावित होती हैं। सबसे महत्वपूर्ण कारक अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें हैं। जब वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें बढ़ती हैं, तो इसका सीधा असर घरेलू बाजार में ईंधन की कीमतों पर पड़ता है। इसके अतिरिक्त, डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये की विनिमय दर भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चूंकि भारत अपनी अधिकांश कच्चे तेल की जरूरतों को आयात करता है, इसलिए रुपये के कमजोर होने से आयात लागत बढ़ जाती है, जिससे पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ जाती हैं। केंद्र सरकार द्वारा लगाई जाने वाली उत्पाद शुल्क (Excise Duty) और राज्यों द्वारा लगाई जाने वाली मूल्य वर्धित कर (VAT) भी ईंधन की कीमतों को प्रभावित करते हैं। विभिन्न राज्यों में कर दरों में भिन्नता के कारण, विभिन्न शहरों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें अलग-अलग होती हैं। रिफाइनिंग लागत, यानी कच्चे तेल को पेट्रोल और डीजल में बदलने की लागत भी एक महत्वपूर्ण कारक है। यह लागत रिफाइनरी की क्षमता और उपयोग किए जाने वाले कच्चे तेल के प्रकार पर निर्भर करती है। अंत में, मांग और आपूर्ति की स्थिति भी ईंधन की कीमतों को प्रभावित करती है। यदि घरेलू बाजार में मांग बढ़ती है या आपूर्ति बाधित होती है, तो कीमतों में उतार-चढ़ाव हो सकता है। सरकार इन सभी कारकों पर लगातार निगरानी रखती है और कीमतों को स्थिर रखने के लिए आवश्यक कदम उठाती है। पेट्रोल ियम मंत्रालय ने जनता को आश्वस्त किया है कि सरकार आम नागरिकों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और ईंधन की कीमतों को नियंत्रित रखने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि सरकार द्वारा ईंधन की कीमतों में किसी भी प्रकार की वृद्धि करने से पहले सभी हितधारकों के साथ विचार-विमर्श किया जाएगा। मंत्रालय ने जनता से अनुरोध किया है कि वे किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें और केवल आधिकारिक स्रोतों से प्राप्त जानकारी पर ही विश्वास करें। सरकार ने यह भी बताया कि वह डाटा संग्रह उपकरणों, जैसे कि कुकीज़ के माध्यम से जानकारी एकत्र करती है ताकि उपयोगकर्ताओं को बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान किया जा सके और लक्षित विज्ञापन दिखाए जा सकें। यदि कोई उपयोगकर्ता साइन-अप करता है, तो उसका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण सुरक्षित रूप से संग्रहीत किए जाते हैं। उपयोगकर्ताओं को कुकीज़ नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज़ हटाने और पंजीकृत उपयोगकर्ताओं को अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डेटा हटाने या निर्यात करने का विकल्प भी दिया गया है। सरकार पारदर्शिता और डेटा सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराती है और यह सुनिश्चित करती है कि उपयोगकर्ताओं की जानकारी का उपयोग केवल वैध उद्देश्यों के लिए ही किया जाए। सरकार का उद्देश्य नागरिकों को सटीक और विश्वसनीय जानकारी प्रदान करना है ताकि वे सही निर्णय ले सकें और किसी भी प्रकार की गलत जानकारी से प्रभावित न हों.

पेट्रोल-डीजल की कीमतों में वृद्धि की अफवाहों को सरकार ने सिरे से खारिज कर दिया है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई भी वृद्धि करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। मंत्रालय ने इन खबरों को बाजार में फैलाई जा रही गलत जानकारी बताया है और जनता से ऐसी अफवाहों पर ध्यान न देने का आग्रह किया है। यह बयान कोटक संस्थागत इक्विटी की एक रिपोर्ट के बाद आया है, जिसमें दावा किया गया था कि राज्य चुनावों के बाद पेट्रोल-डीजल की कीमतों में 25 से 28 रुपये प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी हो सकती है। सरकार ने इस रिपोर्ट को निराधार बताते हुए कहा है कि यह केवल लोगों में डर और घबराहट फैलाने के उद्देश्य से जारी की गई है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने इस बात पर जोर दिया है कि भारत पिछले चार वर्षों में ऐसा एकमात्र देश है जहां पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई वृद्धि नहीं हुई है। यह सरकार की नीतियों और सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के प्रयासों का परिणाम है, जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में भारी वृद्धि के बावजूद आम जनता को राहत देने के लिए लगातार कदम उठाए हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतें कई कारकों से प्रभावित होती हैं। सबसे महत्वपूर्ण कारक अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें हैं। जब वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें बढ़ती हैं, तो इसका सीधा असर घरेलू बाजार में ईंधन की कीमतों पर पड़ता है। इसके अतिरिक्त, डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये की विनिमय दर भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चूंकि भारत अपनी अधिकांश कच्चे तेल की जरूरतों को आयात करता है, इसलिए रुपये के कमजोर होने से आयात लागत बढ़ जाती है, जिससे पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ जाती हैं। केंद्र सरकार द्वारा लगाई जाने वाली उत्पाद शुल्क (Excise Duty) और राज्यों द्वारा लगाई जाने वाली मूल्य वर्धित कर (VAT) भी ईंधन की कीमतों को प्रभावित करते हैं। विभिन्न राज्यों में कर दरों में भिन्नता के कारण, विभिन्न शहरों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें अलग-अलग होती हैं। रिफाइनिंग लागत, यानी कच्चे तेल को पेट्रोल और डीजल में बदलने की लागत भी एक महत्वपूर्ण कारक है। यह लागत रिफाइनरी की क्षमता और उपयोग किए जाने वाले कच्चे तेल के प्रकार पर निर्भर करती है। अंत में, मांग और आपूर्ति की स्थिति भी ईंधन की कीमतों को प्रभावित करती है। यदि घरेलू बाजार में मांग बढ़ती है या आपूर्ति बाधित होती है, तो कीमतों में उतार-चढ़ाव हो सकता है। सरकार इन सभी कारकों पर लगातार निगरानी रखती है और कीमतों को स्थिर रखने के लिए आवश्यक कदम उठाती है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने जनता को आश्वस्त किया है कि सरकार आम नागरिकों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और ईंधन की कीमतों को नियंत्रित रखने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि सरकार द्वारा ईंधन की कीमतों में किसी भी प्रकार की वृद्धि करने से पहले सभी हितधारकों के साथ विचार-विमर्श किया जाएगा। मंत्रालय ने जनता से अनुरोध किया है कि वे किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें और केवल आधिकारिक स्रोतों से प्राप्त जानकारी पर ही विश्वास करें। सरकार ने यह भी बताया कि वह डाटा संग्रह उपकरणों, जैसे कि कुकीज़ के माध्यम से जानकारी एकत्र करती है ताकि उपयोगकर्ताओं को बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान किया जा सके और लक्षित विज्ञापन दिखाए जा सकें। यदि कोई उपयोगकर्ता साइन-अप करता है, तो उसका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण सुरक्षित रूप से संग्रहीत किए जाते हैं। उपयोगकर्ताओं को कुकीज़ नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज़ हटाने और पंजीकृत उपयोगकर्ताओं को अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डेटा हटाने या निर्यात करने का विकल्प भी दिया गया है। सरकार पारदर्शिता और डेटा सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराती है और यह सुनिश्चित करती है कि उपयोगकर्ताओं की जानकारी का उपयोग केवल वैध उद्देश्यों के लिए ही किया जाए। सरकार का उद्देश्य नागरिकों को सटीक और विश्वसनीय जानकारी प्रदान करना है ताकि वे सही निर्णय ले सकें और किसी भी प्रकार की गलत जानकारी से प्रभावित न हों





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