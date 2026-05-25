पेट्रोल‑डीजल की कीमतें चौथी बार बढ़ीं, कांग्रेस‑AAP ने मोदी सरकार पर तीखा हमला

पेट्रोल‑डीजल के दाम लगातार बढ़ते हुए राष्ट्रीय स्तर पर 100 रुपये/लीटर का आंकड़ा पार कर गया, वित्त मंत्री ने उत्पाद शुल्क कटौती के राजस्व प्रभाव को उजागर किया, जबकि कांग्रेस और AAP ने प्रधानमंत्री मोदी की आर्थिक नीतियों की तीखी आलोचना की।

पिछले 11 दिनों में लगातार चौथी बार पेट्रोल‑डीजल के दामों में बढ़ोतरी देखने को मिली, जिससे आम जनता की झंझटें फिर से तीव्र हो गईं। राष्ट्रीय स्तर पर कई शहरों में पेट्रोल की कीमत 100 रुपयों प्रति लीटर का निशान पार कर चुका है, जबकि डीजल भी उसी स्तर की ओर तेज़ी से बढ़ रहा है। तेल कंपनियों ने इस सोमवार को पेट्रोल में 2.61 रुपया और डीजल में 2.71 रुपया प्रति लीटर की अतिरिक्त वृद्धि की घोषणा की। इस पर वित्त मंत्रालय ने भी जल्द ही प्रतिक्रिया दी। महाराष्ट्र के मुंबई में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) के 37वें स्थापना दिवस समारोह में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उत्पाद शुल्क (एक्साइज ड्यूटी) में कटौती के फैसले के आर्थिक प्रभावों को स्पष्ट किया। उन्होंने बताया कि वैश्विक संघर्षों और कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि के चलते सप्लाई चेन में बाधाएँ उत्पन्न हुई हैं, परंतु भारतीय अर्थव्यवस्था अभी भी विश्व की तेज़ी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनी हुई है। सीतारमण ने कहा कि पेट्रोल‑डीजल पर उत्पाद शुल्क में कटौती करने से सरकार को लगभग एक लाख करोड़ रुपये का राजस्व नुकसान झेलना पड़ सकता है, लेकिन यह कदम छोटे उद्योगों और आम नागरिकों के लिए आवश्यक राहत प्रदान करेगा। कांग्रेस और आंत्रिक पार्टी (AAP) ने भी इस कीमतों की बढ़ोतरी को लेकर मोदी सरकार की आलोचना में कोई कसर नहीं छोड़ी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर तंज़ कसते हुए पूछा, "कब तक पूंजीपतियों का फायदा कराते रहोगे?

" वहीं AAP के नेता ने कहा कि सरकार को जनता के भरोसे के बजाय बड़े व्यापारियों के हितों को प्राथमिकता देनी चाहिए। यह राजनीतिक टकराव रोजगार मेले के दौरान भी स्पष्ट दिखा, जहाँ प्रधानमंत्री ने युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने का वादा किया और नियुक्ति पत्र बाँटने का आश्वासन दिया। इस बीच, तेल कीमतों में बार‑बार होने वाली वृद्धि से मध्यम वर्ग की खरीद शक्ति पर असर पड़ता दिख रहा है, जिससे रिश्तेदारों और सामाजिक समूहों में असंतोष की लहर तेज हो रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संकेत दिया कि कच्चे तेल की कीमतों के साथ-साथ उर्वरकों और सोने की कीमतों में भी अभूतपूर्व उछाल आया है, जो भारत की बाहरी आर्थिक चुनौतियों को और जटिल बना रहा है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार किफ़ायत और ऊर्जा सुरक्षा के लिये आवश्यक कदम उठाएगी, साथ ही छोटे एवं मध्यम उद्यमों को समर्थन देने के लिये वित्तीय उपायों को तेज़ करेगी। इस संदर्भ में, सरकार ने पेट्रोल‑डीजल पर संभावित छूट, वैकल्पिक ईंधन स्रोतों की प्रोत्साहन और सार्वजनिक परिवहन को सुदृढ़ करने की रणनीति भी प्रस्तुत की है। इन सब प्रयासों के बावजूद, नागरिकों को अस्थायी राहत मिलने की आशा के बीच, आगामी आर्थिक नीतियों और अंतरराष्ट्रीय बाजार की स्थिति पर नजर रखी जा रही है, क्योंकि इनका सीधा असर रोज़मर्रा की कीमतों और जीवनयापन की लागत पर पड़ेगा





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पेट्रोल-डीजल कीमतें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी सरकार की आर्थिक नीतियां कांग्रेस की प्रतिक्रिया AAP की आलोचना

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